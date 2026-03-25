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Suíça cria chip que pode acabar com os fake de uma vez

Novo chip da ETH Zurique para ajudar na luta contra os deepfakes
Novo chip da ETH Zurique para ajudar na luta contra os deepfakes Keystone-SDA

Pesquisadores da ETH Zurique desenvolveram uma tecnologia que promete dificultar a disseminação de deepfakes ao registrar imagens e sons com uma assinatura digital no momento da gravação.

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Keystone-SDA

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Pesquisadores da Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH Zurique) desenvolveram uma nova tecnologia para combater os deepfakes. Um chip assina imagens e sons com uma espécie de assinatura digital assim que eles são gravados. A ideia é permitir a verificação da autenticidade do conteúdo a qualquer momento.

A tecnologia pode ser integrada a qualquer tipo de sensor ou câmera, informou a ETH Zurique na terça-feira. Dados, imagens e sinais de áudio seriam assinados criptograficamente em um chip sensor no exato momento em que são gerados.

Graças a essa assinatura, seria possível comprovar que os dados realmente vieram de uma câmera ou de um dispositivo de gravação, identificar quando foram registrados e verificar que não sofreram alterações.

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Para manipular esses dados, seria necessário um ataque físico ao chip. Segundo o pesquisador Fernando Cardes, um dos desenvolvedores da tecnologia, o esforço técnico para isso seria tão alto que tornaria praticamente impossível a produção em massa de conteúdos adulterados.

Os pesquisadores já construíram um protótipo. Embora ele comprove a viabilidade da proposta, ainda serão necessários novos passos até que a tecnologia possa ser usada comercialmente, segundo a ETH Zurique.

A equipe já entrou com um pedido de patente e agora estuda formas de facilitar a integração da tecnologia por fabricantes de câmeras.

Adaptação: Fernando Hirschy

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