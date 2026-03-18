Tragédia nos Alpes: cabine de teleférico despenca e mata um na Suíça

Engelberg é uma estância de esqui muito popular na Suíça central. Keystone-SDA

Uma cabine de teleférico se desprendeu e rolou por uma encosta nevada em Engelberg-Titlis, matando o único ocupante. O acidente mobilizou equipes de resgate, levou à evacuação de dezenas de passageiros e levanta dúvidas sobre as causas, possivelmente ligadas ao vento forte.

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Uma cabine do teleférico se desprendeu por volta das 11h30 desta quarta-feira na estação de esqui de Engelberg-Titlis, no centro da Suíça, e rolou várias vezes por uma encosta íngreme coberta de neve. Segundo a polícia do cantão de Nidwalden, apenas uma pessoa estava a bordo e morreu no local devido aos ferimentos.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade da vítima. Testemunhas e envolvidos serão ouvidos para esclarecer o que provocou o acidente.

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A operadora da empresa de teleféricos Titlis Bergbahnen expressou sua consternação com o acidente. Trata-se de um acontecimento extraordinário que ocorreu “de forma inesperada”, afirmou o diretor-geral Norbert Patt.

A segurança é o aspecto mais importante para um teleférico ou bondinho, o que torna este trágico acidente ainda mais grave, disse Patt aos repórteres. “Esperamos obter os fatos comprovados rapidamente”, afirmou, ao mesmo tempo em que expressou suas condolências aos familiares da vítima.

O Conselho Suíço de Investigação de Acidentes (SAIB) decidirá quando o teleférico poderá voltar a operar, disse Patt. É importante que o incidente seja devidamente investigado. “Disponibilizaremos todas as imagens de câmera disponíveis”, afirmou.

Resgate e evacuação

Engelberg-Titlis é a maior estação de esqui da Suíça Central, oferecendo 82 quilômetros de pistas sinalizadas que variam de 1.000 a 3.000 metros acima do nível do mar.

De acordo com o jornal Blick, o teleférico envolvido no incidente foi a gôndola Titlis Xpress Trübsee-Stand, inaugurada em 2015. O site da estação de Engelberg informa que cada gôndola desse teleférico tem capacidade para oito pessoas.

A ligação Xpress Trübsee-Stand leva os visitantes às pistas de esqui a uma altitude de cerca de 2 400 metros. O teleférico tem pouco menos de 1 900 metros de comprimento. Keystone / Urs Flueeler

Estima-se que outras 100 a 200 pessoas tenham sido evacuadas de outras 40 gôndolas do teleférico e levadas para um local seguro, uma vez que o teleférico parou de funcionar após o acidente.

A última inspeção da instalação ocorreu em setembro passado. Os teleféricos devem ser inspecionados a cada seis meses.

Vento forte pode ter influenciado

No dia do acidente, várias instalações de esqui da região estavam fechadas devido a ventos fortes. A MeteoSwiss havia emitido alerta de nível 2 (perigo moderado).

Em teleféricos, um alarme é acionado quando os ventos atingem 40 km/h, e a operação deve ser suspensa a partir de 60 km/h. Ainda não está claro se essas condições contribuíram diretamente para o acidente.

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Acidentes são raros na Suíça

Os acidentes com teleféricos são raros na Suíça. O pior acidente com um teleférico ocorreu em 12 de julho de 1972. O cabo de tração de um teleférico que fazia o trajeto entre Betten e Bettmeralp, no cantão do Valais, se rompeu, fazendo com que o teleférico descesse a toda velocidade pelo vale, onde acabou por colidir. Treze pessoas morreram.

Após o acidente, a confiança na segurança dos teleféricos caiu drasticamente. Isso acabou resultando em um endurecimento das normas e em inspeções mais frequentes.

Estima-se que outras 100 a 200 pessoas tenham sido evacuadas das 40 gôndolas do teleférico e levadas para um local seguro, uma vez que o teleférico deixou de funcionar após o acidente. Keystone / Urs Flueeler

Os teleféricos têm uma longa tradição na Suíça. O primeiro teleférico foi inaugurado em 1866. Atualmente, cerca de 2.400 instalações estão em operação, segundo informa o Departamento Federal de Transportes (FOT) em seu site. O FOT é responsável por cerca de 650 delas. A supervisão e a inspeção das instalações com licenças cantonais são de competência do Concordato Intercantonal para Teleféricos e Teleféricos de Esqui (IKSS).

Em seu relatório anual de 2024, o IKSS informou que o número de incidentes e acidentes diminuiu significativamente em comparação com os anos anteriores. De acordo com o órgão de inspeção do IKSS, 20 pessoas ficaram feridas em 65 incidentes e acidentes em 2024.

Vinte e cinco dos acidentes foram atribuídos a conduta imprudente dos passageiros, onze foram causados por fatores ambientais e 29 se enquadraram na categoria “diversos fatores desencadeantes”, que inclui falhas técnicas, manutenção inadequada e conduta imprudente do pessoal operacional ou de terceiros.

De acordo com o Fundo Nacional Suíço de Seguro contra Acidentes (SUVA), uma pessoa perde a vida a cada ano em um acidente de trabalho no setor de teleféricos. No mesmo período, uma média de quatro funcionários ficam incapacitados, segundo a SUVA.

Adaptação: Fernando Hirschy

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