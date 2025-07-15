Климат в Швейцарии меняется быстрее, чем в других странах

Темпы потепления в Швейцарии и дальше будут превышать среднемировые показатели. Это требует от страны активных мер адаптации к климатическим условиям, которые всё больше будут отличаться от климатической нормы прошлого. Westend61 / A. Tamboly

Негативные последствия изменения климата особенно заметны в Швейцарии: в этой стране средняя температура воздуха приземного слоя атмосферы повышается заметно быстрее, чем в большинстве других стран мира. Почему это происходит?

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Июнь 2025 года стал вторым самым жарким месяцем в Швейцарии за всё время наблюдений, которые ведутся с 1864 года. Экстремально высокие температуры зафиксированы и в других странах, от Европы до США. Согласно предварительным прогнозам, 2025 год, вероятно, будет менее жарким, чем рекордный 2024-й — самый тёплый год за всю историю метеонаблюдений.

Тем не менее, как предупреждает Всемирная метеорологическая организация (ВМО),Внешняя ссылка вероятность новых температурных рекордов в ближайшие годы остаётся очень высокой. Повышение температуры, вызванное антропогенным изменением климата, затрагивает все регионы Земли. Однако в ряде стран темпы потепления значительно превышают среднемировые. Швейцария входит в этот список.

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По данным Федерального ведомства метеорологии и климатологии (Meteo SchweizВнешняя ссылка), климат Швейцарии теплеет примерно в два раза быстрее, чем в среднем по планете. Это уже оказывает ощутимое влияние на население, экономику и природный ландшафт страны. Всё более продолжительные и интенсивные периоды аномально высоких температур создают серьёзные риски для здоровья, особенно для пожилых людей, и наносят ущерб сельскому хозяйству. В горных районах продолжается ускоренное таяние ледников и вечной мерзлоты, что повышает вероятность стихийных бедствий.

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Особенно заметное потепление наблюдается в Швейцарии с 2015 по 2024 год. Именно в этот период были зарегистрированы три самых жарких года за всё время наблюдений (2022, 2023 и 2024 годы). Среднегодовая температура за это десятилетие превысила климатическую норму периода 1951–1980 годов почти на 2,3 °C. По данным ООН, Швейцария входит в десятку стран с самыми быстрыми темпами потепления. В этот список также входят государства Балтии, Россия, страны Центральной Европы и государства региона Персидского залива. А на первом месте — архипелаг Шпицберген, принадлежащий Норвегии, который считается одним из самых быстро нагревающихся регионов мира.

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Почему температура в Швейцарии повышается быстрее, чем в других странах

Швейцария не имеет выхода к морю и лишена климатического буфера — охлаждающего влияния океанов, которые аккумулируют и перераспределяют тепловую энергию. В глобальном масштабе континенты прогреваются быстрее, чем океаны. Дополнительным фактором является высокая средняя высота страны над уровнем моря и сложный рельеф Альп. Таяние снежного и ледового покрова приводит к снижению альбедо — способности поверхности отражать солнечное излучение. Освобождённые от снега и льда почва и скальные породы поглощают больше солнечного тепла, что ускоряет региональное потепление. «Значительная доля горных территорий — один из ключевых факторов, объясняющих, почему температура в Швейцарии повышается быстрее, чем в других странах», — поясняет метеоролог Ауде Унтерзее (Aude Untersee) из MeteoSchweiz.

Потепление особенно заметно к северу от Альп

Увеличение температуры наблюдается по всей территории Швейцарии. Однако, согласно национальным метеонаблюдениям, начавшимся в 1864 году, север страны нагрелся значительно больше, чем южные регионы. До 1940-х годов зима к северу от Альп была холоднее и суше, но с середины 20 века такие зимы стали встречаться реже, и температурный разрыв между севером и югом стал сокращаться. В результате северные регионы, изначально более холодные, продемонстрировали более выраженное общее потепление — плюс 3 °C за последние 150 лет, тогда как на юге страны температура увеличилась примерно на 2,7 °C.

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Европа — континент с самыми быстрыми темпами потепления

Если проанализировать список из 20 регионов мира, наиболее затронутых изменением климата, становится ясно: 15 из них находятся в Европе. Именно на этом континенте рост среднегодовой температуры происходит быстрее всего. В 2024 году температура в Европе превысила климатическую норму 1951–1980 годов более чем на 2,4 °C. В Азии, Америке и Африке, как указывает последний доклад ВМО о состоянии климата, изменения температурного режима пока соответствуют среднемировым тенденциям.

Среди причин такого ускорения — изменения характера атмосферной циркуляции, увеличивающие частоту летних периодов аномально высоких температур, а также тот факт, что часть территории Европы расположена за полярным кругом. А как раз Арктика — это регион планеты с самым быстрым темпом увеличения температуры: таяние полярных ледников оголяет тёмные поверхности, которые сильнее поглощают солнечное тепло, создавая порочный круг ускоренного потепления. Изменения структуры распределения тепловой энергии и характера ветров способствуют «запиранию» тёплого воздуха в арктическом регионе. Именно поэтому архипелаг Шпицберген считается сегодня одним из самых быстро нагревающихся участков суши на Земле.

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Некоторые учёные отмечают, что и снижение уровня атмосферного загрязнения может косвенно способствовать повышению температуры. Аэрозоли — микроскопические частицы в воздухе — частично блокируют солнечное излучение и оказывают охлаждающее влияние. В Швейцарии за последние 60 лет концентрация аэрозолей в равнинных регионах резко снизилась. «Это привело к уменьшению количества туманов и облачности на низких высотах, а значит — к увеличению объема поступающей на поверхность тепловой энергии», — поясняет Ауде Унтерзее.

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Температурные рекорды в Швейцарии и в мире

Рост среднегодовой температуры — это лишь часть проблемы. Ещё более тревожной тенденцией является увеличение максимальных температурных значений, фиксируемых в течение года. Согласно оценкам Meteo Schweiz, самый жаркий день года сегодня в среднем на 3,4 °C теплее, чем полвека назад. Абсолютный температурный рекорд для Швейцарии составляет 41,5 °C — такая температура была зафиксирована в августе 2003 года на метеостанции в деревне Гроно (кантон Граубюнден). Сегодня по причине совершенствования методологии измерений эти данные подвергаются сомнению.

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Климатолог из Коста-Рики Максимилиано Эррера (Maximiliano Herrera), который более 35 лет изучает температурные рекорды, считает данные 2003 года недостоверными. По его информации, наивысшая достоверно подтверждённая температура в Швейцарии была зафиксирована в Женеве летом 2015 года и составила 39,7 °C. Но даже эти значения существенно ниже мировых рекордов: в Сиракузах (Сицилия) в 2021 году была зафиксирована температура почти 49 °C, а в Долине Смерти (США) в 2020 году — экстремальные 54,4 °C. Тем не менее, как отмечают специалисты, темпы потепления в Швейцарии и дальше будут превышать среднемировые показатели. Это потребует от страны активных мер адаптации к климатическим условиям, которые всё больше будут отличаться от климатической нормы прошлого.

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