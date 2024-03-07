Кабмин Швейцарии взял под прицел российские деньги

Швейцария заморозила в настоящее время 7,4 млрд франков, принадлежащих российскому ЦБ. SRF

Федеральному совету, правительству Швейцарии, поручается изучить структуру возможного механизма возмещения материального ущерба, с тем чтобы иметь возможность на законном основании передавать замороженные государственные средства агрессора государству, подвергшемуся агрессии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Решение об этом, как сообщает телеканал SRFВнешняя ссылка, было принято Советом кантонов, малой палатой парламента, вслед за таким же решением, принятым депутатами Национального совета, большой палаты федерального парламента страны. В частности, речь шла при этом о репарационных выплатах Украине за счет замороженных в Швейцарии средств российского Центрального банка.

Совет кантонов одобрил пять соответствующих депутатских предложений 21 голосом против 19 при 3 воздержавшихся депутатов. В прошлом году с такого рода предложениями выступили депутаты Национального совета от пяти парламентских фракций: социалистов (SP), «Зелёных» (GPS), «Зелёных либералов» (GLP), «Партии Центра» (Die Mitte) и «Партии Либералов» (FDP). Комитет по правовым вопросам Совета кантонов (RK-S) требовал отклонить эти предложения.

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Представитель большинства Пирмин Швандер (Pirmin Schwander, Швейцарская народная партия SVP / кантон Швиц SZ) указал на неоспоримость факта защиты, в соответствии с международным правом, государственных активов так называемым «суверенным иммунитетом». По его словам, не в интересах Швейцарии подрывать этот принцип, не говоря уже о том, что в этих предложениях нет необходимости, коль скоро на международном уровне Швейцария уже участвует в консультациях по поводу создания механизма возмещения ущерба, нанесенного жертве агрессором.

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Депутат от социалистов (SP) Даниэль Йосич (Daniel Jositsch) также призвал к осторожности. «В международной политике определение агрессии и того, кто напал на кого и почему, не всегда столь однозначно, как в случае (агрессии России против Украины)», — указал Д. Йосич. Он сам потрясен нападением России на Украину, но в мире сейчас есть сотни других конфликтов, в которых одни государства подвергались нападению других стран.

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Беат Ридер (Beat Rieder, «Партия Центра» / кантон Вале) также подчеркнул, что с юридической точки зрения все эти предложения следовало бы отклонить. «С моральной точки зрения мы все хотим помочь Украине. Но эти предложения не соответствуют позиции Швейцарии, при том, что в этом случае мы отказываемся еще и от использования проверенных и испытанных дипломатических каналов, что всегда было отличительной особенностью нашей страны».

Представитель меньшинства Андреа Карони (Andrea Caroni, «Партия Либералов» FDP / кантон Ааргау AR) возразил, что согласно международному праву здесь действует совершенно ясный принцип: любой, кто незаконно причиняет ущерб другому государству, должен выплатить ему компенсацию. Он также указал на то, что Федеральный совет (кабмин) тоже рекомендует одобрить эти предложения. «Очевидно, что правительство нуждается в попутном ветре и мы хотели бы обеспечить ему этот попутный ветер».

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Марианна Келлер-Биндер (Marianne Keller-Binder, «Партия Центра» / кантон Аргау AG) также отметила, что не понимает, почему «эти предложения не должны быть приняты, тем более если Федеральный совет их уже поддерживает. В противном случае у нас не будет вообще никаких механизмов реагирования и это однажды может выйти нам боком».

Депутат от социалистов (SP) Франциска Рот (Franziska Roth) указала, что принятие этих предложений станет четким сигналом о том, что парламент Швейцарии поддерживает Украину. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис также указал, что эти предложения могут стать важным политическим сигналом. «Для нас важно двигаться вперед. Политические дебаты важны для Швейцарии и швейцарской внешней политики, но теперь Федеральный совет сможет спокойно перейти к реализации этих предложений».

Политическая обозревательница телеканала SRF Сабина Горге (Sabine Gorgé) считаетВнешняя ссылка, что парламент страны занимается «политикой жестов доброй воли». С момента начала войны 24 февраля 2022 года Швейцария постоянно сталкивалась с трудными вопросами: как она может и должна позиционировать себя на международном уровне? Да, Россия напала на Украину в нарушение международного права и причинила ей огромные страдания и разрушения. Но Швейцарии всегда традиционно трудно было принимать важные политические решения. Она настаивает на своем традиционном нейтралитете. Она поддерживает санкции ЕС, введенные против России, но прямые и косвенные поставки вооружений в Украину ей запрещены.

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К настоящему времени Швейцария конфисковала государственные российские активы на сумму около 7,7 млрд швейцарских франков, но при этом она не участвует в международной целевой группе по розыску денег российских олигархов REPO. И все это происходит под критическим взглядом международного сообщества, посол США в Берне даже назвал Швейцарию прорехой на системе европейской безопасности сродни «дырки от бублика». Теперь Швейцария должна будет рассказать международному сообществу, что она готова найти способ конфисковать государственные активы агрессора, расположенные за рубежом, и использовать их для выплаты репараций государству, подвергшемуся нападению.

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После Национального совета, большой палаты парламента, такое же решение принял Совет кантонов, малая палата, так что консенсус есть и решение принято в целом. Требование к правительству создать механизм конфискации государственных средств агрессора получило добро в парламенте, в пользу такого механизма были поданы сразу пять одинаковых предложений от пяти различных партий. Основная цель: замороженные средства российского Центрального банка. Тем не менее в этих предложениях не было намечено никаких более конкретных целей. Таким образом, нынешнее решение парламента носит в основном символический характер. Это знак доброй воли, который может быть одинаково использован для целей как внутренней, так и внешней политики, мол, Швейцария, парламент и правительство не собираются стоять в стороне и наблюдать за войной в Украине.

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Министр иностранных дел Иньяцио Кассис подчеркнул, что Швейцария уже участвует в международных усилиях и дискуссиях о компенсациях и репарациях. По его словам, Федеральному совету (кабмину) не нужны были эти депутатские предложения для того, чтобы делать то, что Швейцария и так должна делать. Это означает, что прямые последствия сегодняшнего решения, скорее всего, будут минимальными. Гораздо важнее будет международная мирная конференция по Украине, которую Швейцария хочет организовать этим летом.

Пока неясно, насколько масштабной она будет и, главное, кто примет в ней участие, до сих пор официальных ответов насчет участия в конференции не получено от таких важных игроков, как США или Китай, а Россия, понятно, уже заранее отказалась от участия. Так что на международном уровне о Швейцарии будут судить по результатам этой конференции и с точки зрения ее усилий по установлению мира в Украине, а не по результатам реализации пяти предложений депутатов в парламенте страны.

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