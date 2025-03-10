Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. К чему приведут все эти новые блоки и тенденции: предсказать невозможно. Например, в 2024 году в объединение БРИКС вступили сразу четыре новых государства, вслед за ними туда же последовала и Индонезия. Столь быстрое расширение БРИКС вызвало на Западе беспокойство относительно качественного изменения существующего расклада сил в системе геополитических и экономических союзов.

В условиях растущей геополитической напряженности, вызванной агрессией России против Украины, малым странам, таким как Швейцария, становится всё труднее сохранять дипломатическую гибкость. Одновременно поддерживать активные торговые связи с Китаем и соответствовать требованиям, выдвигаемым США и Европейским союзом? Возможно ли это?

Какие экономические и политические блоки могли бы быть привлекательны для вашей страны и почему? Как Швейцария и другие малые страны могли бы взаимодействовать с существующими политическими и экономическими блоками? Мы с нетерпением ждём ваших рациональных и уважительно сформулированных идей и оценок!

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