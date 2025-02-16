Президент Швейцарии: Вэнс выступил в защиту прямой демократии

Карин Келлер-Зуттер считает, что американский вице-президент говорил о «либеральных ценностях» – свободе и праве на мнение. Keystone-SDA

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в интервью газете Le Temps высказалась о выступлении вице-президента США Дж. Д. Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, он говорил о «либеральных ценностях», которые она разделяет и которые необходимо защищать – в том числе о свободе и праве людей высказывать свое мнение.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss president: Vance speech a ‘plea for direct democracy’ Читать далее Swiss president: Vance speech a ‘plea for direct democracy’

Deutsch de Keller-Sutter: Vance-Rede «Plädoyer für die direkte Demokratie» Оригинал Читать далее Keller-Sutter: Vance-Rede «Plädoyer für die direkte Demokratie»

«Это был призыв в защиту прямой демократии. Именно так можно это истолковать», – заявила Карин Келлер-Зуттер. Она добавила, что в этом смысле речь Вэнса была «очень швейцарской» и что он выразил «фундаментальный либеральный принцип» – не только слушать другие точки зрения, но и отстаивать право людей их высказывать.

«Нет, госпожа президент, это не швейцарская речь»

Такая оценка речи Вэнса вызвала в Швейцарии критику. «Зеленые» (GPS) в своём пресс-коммюнике заявили: «Нет, госпожа президент, это не швейцарская речь». Они подчеркнули, что слова американского политика не соответствуют ценностям их страны, а столь высокая их оценка со стороны президента – «недостойна Швейцарии».

Показать больше

Показать больше Победа Трампа сыграла на нервах Швейцарии Этот контент был опубликован на Многие в Швейцарии опасаются, что вотум народа США обернется для альпийской республики неприятными последствиями. Читать далее Победа Трампа сыграла на нервах Швейцарии

Депутат от партии «Зеленые либералы» (GLP) Корина Гредиг в соцсети X написала, что называть речь Вэнса «либеральной – абсурд». Она подчеркнула, что диктатуры России и Китая представляют реальную угрозу демократии, а утверждение, будто главная опасность для демократии исходит изнутри самой демократии – это «очевидная тривиализация авторитарных агрессоров».

О чем говорил Вэнс?

Вице-президент США на Мюнхенской конференции резко раскритиковал европейских союзников и заявил, что демократия в Европе сталкивается с угрозами изнутри её самой. По его словам, свобода слова на континенте становится все более ограниченной.

Вэнс также косвенно затронул дискуссию в Германии вокруг отношения других партий к «Альтернативе для Германии» (AfD). «Здесь нет места брандмауэрам (разделительным стенам). Демократия основана на священном принципе: голос народа имеет значение. Либо ты поддерживаешь этот принцип, либо нет», – заявил он.

В Германии не оценили

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать заявление Вэнса, сославшись на нежелание вмешиваться в избирательную кампанию в Германии. А вот министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал жестче – он подверг критике позицию американской администрации.

Показать больше

Показать больше Отношения США-Швейцария: пять важнейших исторических событий Этот контент был опубликован на В нашем материале: пять исторических событий, определивших характер современных швейцарско-американских отношений Читать далее Отношения США-Швейцария: пять важнейших исторических событий

На фоне этих заявлений стало известно, что президент США Дональд Трамп запретил информационному агентству Associated Press (AP) доступ в Белый дом и на борт президентского самолета. Причина – отказ AP называть Мексиканский залив «Американским заливом», как того требовала администрация Трампа.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Карин Келлер-Зуттер, политик формата too big to fail: как ей это удается? Этот контент был опубликован на Её карьера проходила через тернии повседневной мелочной работы к звездам швейцарского политического небосклона. Читать далее Карин Келлер-Зуттер, политик формата too big to fail: как ей это удается?