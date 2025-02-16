Президент Швейцарии: Вэнс выступил в защиту прямой демократии
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в интервью газете Le Temps высказалась о выступлении вице-президента США Дж. Д. Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, он говорил о «либеральных ценностях», которые она разделяет и которые необходимо защищать – в том числе о свободе и праве людей высказывать свое мнение.
«Это был призыв в защиту прямой демократии. Именно так можно это истолковать», – заявила Карин Келлер-Зуттер. Она добавила, что в этом смысле речь Вэнса была «очень швейцарской» и что он выразил «фундаментальный либеральный принцип» – не только слушать другие точки зрения, но и отстаивать право людей их высказывать.
«Нет, госпожа президент, это не швейцарская речь»
Такая оценка речи Вэнса вызвала в Швейцарии критику. «Зеленые» (GPS) в своём пресс-коммюнике заявили: «Нет, госпожа президент, это не швейцарская речь». Они подчеркнули, что слова американского политика не соответствуют ценностям их страны, а столь высокая их оценка со стороны президента – «недостойна Швейцарии».
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Депутат от партии «Зеленые либералы» (GLP) Корина Гредиг в соцсети X написала, что называть речь Вэнса «либеральной – абсурд». Она подчеркнула, что диктатуры России и Китая представляют реальную угрозу демократии, а утверждение, будто главная опасность для демократии исходит изнутри самой демократии – это «очевидная тривиализация авторитарных агрессоров».
О чем говорил Вэнс?
Вице-президент США на Мюнхенской конференции резко раскритиковал европейских союзников и заявил, что демократия в Европе сталкивается с угрозами изнутри её самой. По его словам, свобода слова на континенте становится все более ограниченной.
Вэнс также косвенно затронул дискуссию в Германии вокруг отношения других партий к «Альтернативе для Германии» (AfD). «Здесь нет места брандмауэрам (разделительным стенам). Демократия основана на священном принципе: голос народа имеет значение. Либо ты поддерживаешь этот принцип, либо нет», – заявил он.
В Германии не оценили
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался комментировать заявление Вэнса, сославшись на нежелание вмешиваться в избирательную кампанию в Германии. А вот министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал жестче – он подверг критике позицию американской администрации.
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На фоне этих заявлений стало известно, что президент США Дональд Трамп запретил информационному агентству Associated Press (AP) доступ в Белый дом и на борт президентского самолета. Причина – отказ AP называть Мексиканский залив «Американским заливом», как того требовала администрация Трампа.
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