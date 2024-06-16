Саммит по Украине привел к новым дебатам о нейтралитете Швейцарии
Правые политические силы Швейцарии назвали «позором» саммит, который проводит Швейцария «в попытке оказать давление на Россию с целью заставить ее прекратить войну в Украине». По их мнению, конференция на Бюргенштоке наносят ущерб традиционному нейтралитету Швейцарии.
Правая Швейцарская народная партия (SVP), крупнейшая партия Швейцарии, утверждает, что нейтралитет является неотъемлемым условием благосостояния и процветания страны. Недавно она инициировала референдум с целью закрепить принцип нейтралитета в федеральной конституции. Ведущие деятели этой партии утверждают, что Швейцария не должна была принимать этот саммит у себя без России.
Нильс Фихтер (Nils FiechterВнешняя ссылка), глава молодежной организации Швейцарской народной партии, в интервью российской государственной, контролируемой властями, телерадиокомпании RT вынес уничтожающий вердикт переговорам. «Конференция ничего не даст», — указал Нильс Фихтер в интервью RT накануне консультаций на Бюргенштоке. «Все это — абсолютный фарс и позор для нашей страны».
Показать больше
Итоговая декларация саммита в Швейцарии без консенсуса?
Саммит, проходящий на роскошном курорте Бюргеншток, стал причиной и поводом запустить новый раунд дебатов о том, что такое нейтралитет Швейцарии, принцип, глубоко укоренившейся в швейцарском менталитете. В рамках двухдневного саммита приехавшие в Швейцарию представители западных держав и стран глобального Юга попытались найти консенсус и осудить российское вторжение, приведшее к сотням тысяч человеческих жертв войны. Нильс Фихтер со своей стороны указал, что швейцарское правительство «слепо» подчинилось международному давлению, не пригласив Россию.
Показать больше
Конференция по Украине стремится к «справедливому миру»
«Швейцария… позволяет Украине диктовать, кого приглашать или не приглашать на эту конференцию, и позволяет превратить ее в шоу Зеленского», — сказал он в интервью RT. «Теперь мы находимся в опасности, и это очень большая опасность, что Швейцария позволит втянуть себя в мировую войну». Швейцария провела конференцию на Бюргенштоке по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Официальный Берн заявил, что Россия должна быть в итоге вовлечена в мирный процесс.
Показать больше
Почему Москву не пригласили в Швейцарию на саммит по Украине?
Неприглашение Москвы Берн обосновал принципиальной и неоднократно высказанной незаинтересованностью Коемля участвовать в этом саммите. С. Лавров квалифицировал недавно Швейцарию в качестве откровенно враждебной страны, утратившей потенциал посредника в миротворческих усилиях коль скоро она присоединилась к санкциям ЕС, введенным в отношении Москвы после начала ее агрессии против Украины. Вторжение России в Украину привело к тому, что два других исторически нейтральных государства Европы, Швеция и Финляндия, поспешили вступить в НАТО.
А каких позиций придерживается Швейцария в плане сотрудничества с НАТО? Подробнее в материале ниже.
Показать больше
Показать больше
Швейцария становится ближе к НАТО
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.