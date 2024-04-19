Сергей Лавров назвал Швейцарию «откровенно враждебной страной»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем интервью назвал Швейцарию «откровенно враждебной страной». KEYSTONE

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Швейцарию «откровенно враждебной страной». Поэтому для переговоров по украинскому конфликту Швейцария не подходит. Эти слова С. Лаврова цитирует в пятницу 19 апреля 2024 года российское контролируемое государством информационное агентство «РИА Новости».

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В своем интервью ряду радиостанций С. Лавров заявил, что Швейцария из нейтральной страны превратилась в «откровенно враждебную» для России страну. Говоря о переговорах по Украине, министр, по всей видимости, имел в виду конференцию высокого уровня по Украине, которую планируется провести в июне в Швейцарии на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден.

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Около недели назад президент России Владимир Путин раскритиковал эту конференцию, по его словам, Россию туда не пригласили, а ведь без Москвы якобы ничего нельзя вообще решить. Путин также предположил, что это было сделано специально, с тем чтобы в отсутствие российской делегации можно было бы заявить, что Россия, мол, отказывается от переговоров. Сергей Лавров со своей стороны заявил, что, если чью позицию Россия уважает, так это позицию Китая. Представители Пекина уже высказались за созыв такой конференции, которая была бы приемлема и для России, и для Украины.

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Сергей Лавров отверг еще раз «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского, состоящую из 10 пунктов, вместо этого, как заявил С. Лавров, следует сначала обсудить, на какой основе Россия готова вести переговоры о прекращении войны. По словам министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса, первым, с кем он переговорил в Нью-Йорке в январе 2024 года о конкретном порядке организации мирной конференции, был именно российский мининдел. Тогда И. Кассис подчеркнул в разговоре с Лавровым, что Швейцария хотела бы открыто обсудить все точки зрения и изучить все возможные пути к миру.

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