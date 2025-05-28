Швейцарские парламентарии выдвигают инициативу по Карабаху

На фото: Степанакерт / Ханкенди. Осенью 2023 года Азербайджан с применением военной силы установил полный контроль над территорией Нагорного Карабаха. Согласно международному праву, регион всегда был частью Азербайджана. Keystone

В Швейцарии сформирован парламентский комитет, нацеленный на продвижение мирной инициативы по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

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Как сообщает швейцарский общественный телеканал SRF, комитет создаст платформу для диалога между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана. Идея — организовать дискуссионный форум, где обе стороны могли бы обсудить последствия конфликта и возможные пути его разрешения.

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Осенью 2023 года Азербайджан с применением военной силы установил полный контроль над территорией Нагорного Карабаха. Согласно международному праву, регион всегда был частью Азербайджана. Однако десятилетиями он фактически контролировался Арменией и был населен преимущественно этническими армянами.

После наступления азербайджанских войск всё армянское население региона было из этого региона вытеснено. По разным оценкам, в Армению бежало около 150 000 человек. Правозащитные организации называют произошедшее этнической чисткой. Международный суд уже обязал Азербайджан обеспечить возможность добровольного и безопасного возвращения перемещённых лиц.

В ответ на эти события в Берне был создан парламентский комитет, призывающий к тому, чтобы Швейцария сыграла активную роль в мирном процессе и содействовала возвращению армян в Нагорный Карабах. Комитет получил поддержку как в Национальном совете, так и в Совете кантонов (большая и малая палата парламента). Обе палаты уже приняли соответствующую резолюцию — несмотря на возражения Федерального совета.

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Правительство Швейцарии предупредило, что организация международной конференции без чёткого запроса от обеих конфликтующих сторон может оказаться контрпродуктивной. В то же время Федеральный департамент / министерство иностранных дел (ФДИД / EDA) подчёркивает: Швейцария готова содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, если этого пожелают обе стороны. Кроме того, официальный Берн также призвал обеспечить перемещённым армянам право на безопасное возвращение в регион.

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