Швейцарские парламентарии выдвигают инициативу по Карабаху
В Швейцарии сформирован парламентский комитет, нацеленный на продвижение мирной инициативы по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Как сообщает швейцарский общественный телеканал SRF, комитет создаст платформу для диалога между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана. Идея — организовать дискуссионный форум, где обе стороны могли бы обсудить последствия конфликта и возможные пути его разрешения.
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Осенью 2023 года Азербайджан с применением военной силы установил полный контроль над территорией Нагорного Карабаха. Согласно международному праву, регион всегда был частью Азербайджана. Однако десятилетиями он фактически контролировался Арменией и был населен преимущественно этническими армянами.
После наступления азербайджанских войск всё армянское население региона было из этого региона вытеснено. По разным оценкам, в Армению бежало около 150 000 человек. Правозащитные организации называют произошедшее этнической чисткой. Международный суд уже обязал Азербайджан обеспечить возможность добровольного и безопасного возвращения перемещённых лиц.
В ответ на эти события в Берне был создан парламентский комитет, призывающий к тому, чтобы Швейцария сыграла активную роль в мирном процессе и содействовала возвращению армян в Нагорный Карабах. Комитет получил поддержку как в Национальном совете, так и в Совете кантонов (большая и малая палата парламента). Обе палаты уже приняли соответствующую резолюцию — несмотря на возражения Федерального совета.
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Правительство Швейцарии предупредило, что организация международной конференции без чёткого запроса от обеих конфликтующих сторон может оказаться контрпродуктивной. В то же время Федеральный департамент / министерство иностранных дел (ФДИД / EDA) подчёркивает: Швейцария готова содействовать диалогу между Азербайджаном и Арменией, если этого пожелают обе стороны. Кроме того, официальный Берн также призвал обеспечить перемещённым армянам право на безопасное возвращение в регион.
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В 2026 году Швейцария будет председательствовать в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) — эта платформа может быть использована для обсуждения вопросов, связанных с судьбой беженцев из Нагорного Карабаха. Однако добиться уступок от Баку будет сложно: Азербайджан остаётся геостратегически важным и экономически влиятельным государством, управляемым авторитарным режимом и обладающим значительным военным потенциалом.
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