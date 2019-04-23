«Зеленая волна» последних дней многих привела к выводу о том, что осенью на федеральных выборах левые и экологические силы будут главными победителями? Но так ли это?Наш эксперт размышляет и анализирует. (swissinfo.ch)

Охватившие Швейцарию экологические дебаты привели многих к выводу о том, что осенью на федеральных парламентских выборах левые и экологические силы будут главными победителями. Но так ли это? Кантональные парламентские выборы вроде бы дают все основания думать именно так. В Цюрихе «Зелёно-либеральная партия» (Grünliberale Partei — GLPВнешняя ссылка) смогла обеспечить себе значительный прирост политического влиянияВнешняя ссылка. Да и на федеральном уровне потенциал у нее заметный: вроде и зелёные, но при этом и не левые? Идеально? А это как посмотреть. Скорее всего триумфатором с венком голове партия не станет, а вот «соломинкой», способной переломить хребет многим верблюдам — вполне!

Для начала вспомним опросы, проводимые в рамках так называемых «Барометров тревог наших». Обычно респондентам всегда задаются вопросы на предмет того, каким швейцарским институтам и структурам граждане доверяют, а каким — совсем наоборот. В 2018 году, что характерно, большинство швейцарцев указывало на свою неколебимую веру и доверие в такие структуры, как Национальный (центральный) банк, в правоохранительные органы, в Вооруженные силы и Федеральный суд в Лозанне.

Что касается правительства и обеих палат парламента, то тут восторг граждан был выражен в куда меньшей степени, хотя и здесь был зарегистрирован стабильный уровень солидного доверия. А вот политические партии... М-да, тут вывод можно было сделать только один — пациент скорее мертв, чем жив! Верить партиям было готово только небольшое большинство опрошенных. Еще четыре года назад им доверяла солидная половина электората, сегодня этот показатель не дотягивает и до 40%.

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Недостаточная воля к кооперации

Что же произошло? Позволю себе предложить рабочую гипотезу: федеральные политические партии находятся в таком мизерабельном положении потому, что они не желают, или не могут по-настоящему сотрудничать в достижении общих целей. Ладно, что касается социалистов (SP) и «народников» (SVP), то тут ничего нового мы не наблюдаем: жили они в одном парламенте как кошка с собакой, так и живут себе дальше! А вот взаимное отчуждение либералов (FDP) и демохристиан (CVP) — вот это явление относительно новое.



Клод Лоншан (Claude Longchamp) Принадлежит к числу самых опытных и авторитетных политических аналитиков Швейцарии. Основатель института изучения общественного мнения Forschungsinstitut gfs.bernВнешняя ссылка, бессменным директором которого он был вплоть до выхода на пенсию. В настоящий момент является членом правления этого ведущего в Швейцарии НИИ прикладной социологии. На протяжении последних 30 лет комментировал и анализировал политические события в стране на общественном швейцарском национальном негосударственном телевидении Schweizer Fernsehen SRF. Читателям портала swissinfo он будет на протяжении следующих месяцев помогать разбираться в хитросплетениях швейцарской предвыборной борьбы и в результатах очередных парламентских выборов, намеченных на октябрь 2019 года. Конец инфобокса

Понадобилось чудотворное явление Греты Тунберг, чтобы после провала налоговой и пенсионной реформы, после бесконечного тупика, в котором страна оказалась на европейском направлении, партии и граждане встрепенулись наконец и осознали, насколько закостенелыми, на самом деле, являются политические структуры Швейцарии, порою воспринимаемые за рубежом в качестве образцовых демократических институтов.

Показательная победа в центре

«Зелёная волна», «сдвиг влево», «гендерно-феминистский корректив в политике»: вот примерно тот список понятий, которыми можно было бы более или менее адекватно описать современные тенденции в швейцарской политике. Можно было бы, потому все эти раскрученные в СМИ события и дефиниции как-то затмили нам взгляд на самое главное, а именно, на то обстоятельство, что по итогам знаковых выборов в цюрихский кантональный парламент главный победитель представляет не левый край-правый край, а центр!

С той только разницей, что на сей раз это оказались не демохристиане, а «зеленые либералы», с легкостью необыкновенной набравшие себе дополнительные 5,3% голосов. Магическая формула будущих побед на политическом поприще, как видно, должна в качестве обязательных ингредиентов содержать в себе толику социальной рыночной экономики по Эрхарду, приправленную идеологией перехода на экологически устойчивые рельсы хозяйствования. А это как раз и есть, если коротко, политическая программа GLP. Набрав на последних кантональных выборах в парламент Цюриха 13%, они, на 12-м году своей активной политической жизни, стали четвертой по влиятельности силой после народников (SVP), социалистов (SP) и либералов (FDP), оттеснив на пятую позицию классических «Зелёных» (Grünen).

Спрашивается вопрос, почему «Зелёные либералы» оказались столь успешными в Цюрихе?

Во-первых, свою роль сыграл расклад политических сил. Цюрихская партийно-политическая система формируется вокруг облака «легковесов», таких, как демохристиане (CVP), евангелисты (EVP) и бюргерские демократы (BDP). На этом фоне достаточно предложить минимально инновационную, минимально провокационную программу, чтобы стать победителем.

Во-вторых, GLP удалось создать вокруг себя изумительную по эффективности сеть контактов и альянсов. Потерпев досадное поражение в 2015 году, они сделали правильные выборы, переизбрав президиум и создав молодежное отделение партии. Еще дальше пошла партия в своем родном кантоне Цюрих, разработав качественно новые подходы к лоббистской работе и к ведению политических агитационных кампаний. Заметно укрепила она свои связи в бизнесе, заручившись поддержкой таких инновационных стартап-хабов, как SwisscleantechВнешняя ссылка (ассоциация компаний в сфере разработки чистых энергетических технологий) и Science&CitéВнешняя ссылка (группа компаний, налаживающая связи экономики, рынка и академической науки). Хорошие связи созданы и с левой лоббистской политической структурой Operation LiberoВнешняя ссылка, накопившей солидный опыт противодействия «правому популизму», что бы под этим ни понимать!

Третий фактор: новая организационная структура GLP. В ее состав входит, например, инновационный «инкубатор идей» glp labВнешняя ссылка. На основе и под эгидой этого «инкубатора» возник уникальный для страны «экологический биотоп», позволяющий формулировать и обсуждать даже самые «безумные» идеи. Такая партия открыта для многих и готова она на многое. Она популярна, прежде всего, у молодых, не обременённых семьёй и детьми людей, что позволяет ей успешно искать и находить для себя новые политические таланты.

Национальные тренды «перебиты» локальной повесткой

А если совсем просто, то в ходе последних кантональных выборов партия «Зелёных либералов» смогла получить выгоду, прежде всего, за счет слабости «верблюдов», то есть традиционных больших партий. Волна креативного политического хаоса, вызванная недавними климатическими дебатами, полностью поставила под вопрос все старые методы ведения политической борьбы. Больше всего пострадала от этого Швейцарская народная партия, со своим демонстративным климатическим скепсисом. В меньшей степени эта «волна» затронула «либералов» (FDP), которые как раз вели активные внутрипартийные дебаты по вопросу о том, стоит ли взимать в Швейцарии с каждого авиационного билета налог на выброс CO2?

Но тогда как объяснить, что все эти реформы не обеспечили партии «зеленых либералов» аналогичного успеха в Люцерне, где на выборах нового состава парламента они смогли нарастить свою поддержку только на несколько тощих процентов, а в Тичино и Базеле-городском они не добились даже и такого результата?

Что осень грядущая нам готовит?

Исходя из этого многие политические шаманы отказываются экстраполировать итоги цюрихских кантональных выборов на итоги октябрьских выборов в федеральный парламент. Если суммировать все итоги всех на данный момент прошедших кантональных избирательных кампаний, то, скорее всего, следует исходить из того, что осенью GLP сможет нарастить свою федеральную электоральную поддержку на 1,5 процентных пункта. В пересчете на депутатские мандаты это означает плюс три кресла к семи уже имеющимся. В самой партии исходят именно из таких показателей.

Ясно также, что партии не удастся преодолеть свою решающую слабость и получить-таки хотя бы одно место в сенатской, малой палате парламента, в Совете кантонов. Пока партия со всем своим молодежным задором так и не смогла найти человека, который имел бы шанс пройти в эту солидную, не склонную к «балагану», палату. Тоже самое касается и кантональных правительств: ни в одном из кантонов «зелёные либералы» не смогли пока получить себе ни одного министерского кресла.

Новая динамика в ситуации демократической поляризации

Почему так? Все это напрямую связано с особенностями швейцарского партийно-политического ландшафта. Политологи обычно называют его «плюралистичным» и «поляризованным». В самом деле, тонкий политический нюх позволяет швейцарским партиям искусно использовать в свою пользу малейшие политические ниши, однако особой какой-то гибкостью и мобильностью они не отличаются. За последние 20 лет этот ландшафт развивался в ситуации углубляющегося идеологического противостояния и укрепления враждующих политических полюсов. Сильный центр, способный играть балансирующую и стабилизирующую роль, нужно было искать днём с огнём. Однако теперь все может измениться в результате возникновения «зелёной волны».

Ведь как было раньше? По итогам национальных парламентских выборов 2015 года в большой палате парламента, Национальном совете, сложилось парламентское большинство в составе народников (SVP) и либералов (FDP). В Совете кантонов сложился такой же альянс из социалистов (SP) и демохристиан (CVP). Не исключено, что в 2019 году от этих структур ничего не останется. Некоторые теоретики даже считают, что полная «перезагрузка» пошла бы парламенту только на пользу. В этом, наверное, что-то есть, поскольку в политологической теории давно уже сложился тезис относительно того, что игры в плюрализм и поляризацию перестают доводить до добра сразу же в момент исчезновения действенного политического центра.

Поэтому в будущем парламенте вполне могут реализоваться две опции:

Или либералы (FDP) и демохристиане (CVP) начнут, наконец, сотрудничать, сформировав в Совете кантонов альянс, готовый к компромиссам. Или же Национальный совет окажется в самом центре процесса углубления поляризации, из-за чего «Зелёные либералы» будут просто обречены на то, чтобы стать той самой соломинкой, получив возможность, как в том фильме, утверждать: «Тут всё теперь от меня зависит». Правым они могли бы помочь реализовать пенсионную реформу, левым — сформировать разумную политику в области климата.

Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр); JUSO / Молодёжная организация партии социалистов: (Jungsozialisten, левые). Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.

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