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Партийный ландшафт Выборы в кантоне Цюрих: власть стала «зелёной» и «женственной»

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Парламент кантона Цюрих сдвинулся влево, куда больший вес, чем ранее, в нём приобрели экологические и «зелёные» силы.

(© Keystone / Christian Beutler)

В кантоне Цюрих, самом крупном по населению и экономическому потенциалу кантоне страны, прошли парламентские выборы, которые всеми наблюдателями единогласно рассматриваются в качестве «генеральной репетиции» общенациональных парламентских выборов, намеченных в Швейцарии на октябрь 2019 года.

По итогам голосования в Цюрихе партии «Зелёных либералов» (Grünliberale — GLP) и «Зелёных» (Grüne) получили дополнительно по 9 депутатских мандатов в кантональном парламенте. Бюргерский фланг в лице Швейцарской народной партии (SVP), Партии Либералов (FDP) и демохристиан (CVP) утратили сразу 12 мест, одна только потеряла 9 депутатских кресел. Бюргерско-демократическая партия (BDP) вообще вылетела из цюрихского кантонального парламента, в маргинальная правая партия «Швейцарский демократический союз» (EDU) утратила право образовывать в парламенте кантона самостоятельную фракцию. В целом парламент кантона Цюрих сдвинулся влево, куда больший вес, чем ранее, в нём приобрели экологические и «зелёные» силы.

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Как указывает в своём аналитическом материале швейцарское общественное радио SRFВнешняя ссылка, «Зелёные либералы» и «Зелёные» смогли извлечь очевидную выгоду из недавних «климатических» дебатов. Речь идет, напомним, о так называемых школьных «климатических забастовках», которые прошли как-то очень удивительно «вовремя» как раз накануне важных политических событий, таких, как кантональные выборы в Цюрихе.

Причины поражений и побед

Косвенно именно эту причину называет в качестве основного поражения своей партии на выборах в Цюрихе председатель кантональной организации Швейцарской народной партии Конрад Лангхарт (Konrad LanghartВнешняя ссылка): «Очевиден тот факт, что „зелёный“ лагерь на фоне всех последних климатических дискуссий сумел лучше мобилизовать своих сторонников, выдвинув именно эти темы на авансцену, в то время как все остальные вопросы остались в тени. В ближайшее время мы проанализируем результаты с федеральным правлением партии и наметим пути и способы преодоления кризиса».

Для Корины Гредиг (Corina GredigВнешняя ссылка), сопредседательницы партии «Зелёных либералов» (партия возникла в Цюрихе и является, прежде всего, региональным, цюрихским феноменом, — прим. ред.) результаты выборов являются "основанием для радости. Причинами успеха стали климатические дискуссии в обществе Швейцарии и позиция партии по вопросу отношений Швейцарии с Евросоюзом.

Правительство

Новое правительство кантона Цюрих, слева направо: Жаклин Фер (Jacqueline Fehr, социалисты / SP), Мартин Нойком (Martin Neukom, «Зелёные» / Grüne), Натали Рикли (Natalie Rickli, Швейцарская народная партия / SVP), Марио Фер (Mario Fehr, социалисты / SP), Сильвия Штайнер (Silvia Steiner, демохристиане / CVP), Эрнст Штокер (Ernst Stocker, Швейцарская народна партия / SVP), Кармен Уокер (Carmen Walker, партия Либералов / FDP), воскресенье, 24 марта 2019 года (KEYSTONE/Walter Bieri).

(© Keystone / Walter Bieri)

А вот Бюргерско-демократической партии (BDP), возникшей в своё время в результате раскола в Швейцарской народной партии, пришлось вообще паковать вещи: в кантональном парламенте депутатов от этой партии больше не будет. Соответственно разочарован и председатель фракции этой партии в парламенте Цюриха Марсель Леннгенхагер (Marcel LenggenhagerВнешняя ссылка).

«Мы бы, конечно, хотели бы и дальше работать в парламента Цюриха, но избиратель решил иначе. В чем причина неудачи? С его точки зрения «народ знает нашу партию, но почти не знает отдельных политиков. Поэтому следующие четыре года партия должна посвятить усилению своей работы на местах, в общинах и муниципалитетах, и тогда на следующих выборах у нас будет шанс преодолеть пятипроцентную планку», — резюмирует М. Леннгенхагер.

В итоге блок правоцентристских партий (SVP, FDP, EDU и CVP) получит в Цюрихском парламента только 86 мест из 180-ти, утратив большинство. Политический центр, который, после ухода из парламента BDP, состоит только из партии «Зелёных Либералов» (GLP) и «Евангельской народной партии» (EVP), сумел значительно нарастить влияние и намерен в будущем играть важную роль скромной политической силы, но без которой невозможно будет, однако, формировать парламентское большинство по отдельным важным вопросам.

ВЫБОРЫ-2019 Швейцарские консерваторы теряют поддержку

Опрос: консерваторы теряют поддержку граждан, тогда как в пользу «Зелёных» может сработать проблематика, связанная с климатическими изменениями.

Ясно, что новый парламент Цюриха будет с большей благосклонностью рассматривать экологические темы: выступающие в пользу климатических досье «Зелёные Либералы», «Зелёные», социалисты (SP) и «Альтернативный список» (AL), включая партию центра EVP, также зачастую склонную действовать с «зелёных» позиций, получили вместе 94 мандата. Увеличилось и число женщин в парламенте: теперь ими занято 71 кресло. Больше всего женщин насчитывается во фракции социалистов — они провели в новый состав кантонального парламента 20 депутатов-дам.

«Последовательный курс»

«Зелёная волна в буквальном смысле захлестнула Цюрих», — анализирует сегодня утром швейцарское общественное национальное радио SRF. «Зелёные и Зелёные либералы выиграли не только парламентские выборы, победили они и в процессе формирования нового кантонального кабинета министров. Проведя в состав правительства никому ранее неизвестного Мартина Нойкома (Martin NeukomВнешняя ссылка) „Зелёные“ смогли снова вернуться в состав главного органа исполнительной власти кантона».

«Еще одна сенсация — впервые в истории кантона Цюрих могущественная партия Либералов (FDP), партия, которая стояла вообще у истоков Швейцарии, представлена в правительстве, состоящем в сего из семи министров, только одним своим представителем. Все это стало результатом последовательного курса «Зелёных», которые поставили в центр своей тактики климатические и экологические вопросы и которые, выдвинув Мартина Нойкома, сделали ставку на подчеркнуто «экологического кандидата, который по первой своей профессии инженер со специализацией на исследовании солнечной энергетики».

«Бюргерский правый центр потерпел убытки и в парламенте, а больше всего процентов электоральной поддержки утратила Швейцарская народная партия (SVP): потеряв 5,5% голосов, она остаётся второй по значимости партией в кантоне, однако в исторической перспективе она оказалась отброшенной на уровень 1995 года. Такой результат внимательного наблюдателя удивлять не должен: еще год назад, в ходе муниципальных выборов в кантоне Цюрих, „народники“ были вынуждены смириться со значительными потерями. Традиционные для народников темы (миграция и Европа) народ к урнам уже в прежнем масштабе привлечь не смогли.

Выборы-2019 Поляризация швейцарского политического ландшафта

Для партийно-политического ландшафта Швейцарии характерен рост степени поляризации. Тот, кто представит простую и ясную программу, тот и победит.

Куда более неожиданным является поражение либералов (FDP). До последнего времени эта партия имела имидж „победителя“, но вот теперь на поверхности этого имиджа появилась глубокая царапина. Попытки руководства партии в самый последний момент начать заигрывать с „зелёной“ проблематикой избирателей не убедили. Избиратели предпочитают голосовать в пользу оригинала, а не копии. Точно такое же отношение ощутили и социалисты (SP). Их потери, с одной стороны, минимальны, с другой стороны, извлечь выгоду из актуальных климатических дебатов они не смогли».

Выводы для октября

«Какие выводы можно сделать из результатов цюрихских выборов в отношении возможного исхода октябрьских национальных парламентских выборов?», — задаёт вопрос швейцарское радио SRF. «Кантональные выборы в самом крупном и развитом кантоне страны справедливо рассматривают в качестве генеральной репетиции национальных выборов. Последние 40 лет в Швейцарии оставалось неизменным правило: тот, кто побеждает в Цюрихе, побеждает на федеральном уровне, и наоборот.

Тем самым «зелёные» силы и дальше могут делать ставку на экологическую тематику, а что касается бюргерских партий правого центра, то они должны самое позднее теперь задать себе вопрос — стоит ли им и дальше игнорировать в своих программах экологические темы, или же стоило бы как-то все-таки учесть их. Но тут перед ними возникает сложная дилемма.

С одной стороны, если они и дальше будут игнорировать настроения в народе, в октябре им грозят такие же значительные потери, но уже на национальном уровне. С другой стороны, если вдруг все они неожиданно и резко «позеленеют», то им грозит опасность потерять своих старых избирателей и не приобрести новых, причем и те, и другие, что касается экологии, будут склонны, опять же, выбирать не копию, но оригинал, то есть отдавать голоса «Зелёным» и «Зелёным Либералам».


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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