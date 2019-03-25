Парламент кантона Цюрих сдвинулся влево, куда больший вес, чем ранее, в нём приобрели экологические и «зелёные» силы.

(© Keystone / Christian Beutler)

В кантоне Цюрих, самом крупном по населению и экономическому потенциалу кантоне страны, прошли парламентские выборы, которые всеми наблюдателями единогласно рассматриваются в качестве «генеральной репетиции» общенациональных парламентских выборов, намеченных в Швейцарии на октябрь 2019 года.

По итогам голосования в Цюрихе партии «Зелёных либералов» (Grünliberale — GLP) и «Зелёных» (Grüne) получили дополнительно по 9 депутатских мандатов в кантональном парламенте. Бюргерский фланг в лице Швейцарской народной партии (SVP), Партии Либералов (FDP) и демохристиан (CVP) утратили сразу 12 мест, одна только потеряла 9 депутатских кресел. Бюргерско-демократическая партия (BDP) вообще вылетела из цюрихского кантонального парламента, в маргинальная правая партия «Швейцарский демократический союз» (EDU) утратила право образовывать в парламенте кантона самостоятельную фракцию. В целом парламент кантона Цюрих сдвинулся влево, куда больший вес, чем ранее, в нём приобрели экологические и «зелёные» силы.

Как указывает в своём аналитическом материале швейцарское общественное радио SRFВнешняя ссылка, «Зелёные либералы» и «Зелёные» смогли извлечь очевидную выгоду из недавних «климатических» дебатов. Речь идет, напомним, о так называемых школьных «климатических забастовках», которые прошли как-то очень удивительно «вовремя» как раз накануне важных политических событий, таких, как кантональные выборы в Цюрихе.

Причины поражений и побед

Косвенно именно эту причину называет в качестве основного поражения своей партии на выборах в Цюрихе председатель кантональной организации Швейцарской народной партии Конрад Лангхарт (Konrad LanghartВнешняя ссылка): «Очевиден тот факт, что „зелёный“ лагерь на фоне всех последних климатических дискуссий сумел лучше мобилизовать своих сторонников, выдвинув именно эти темы на авансцену, в то время как все остальные вопросы остались в тени. В ближайшее время мы проанализируем результаты с федеральным правлением партии и наметим пути и способы преодоления кризиса».

Для Корины Гредиг (Corina GredigВнешняя ссылка), сопредседательницы партии «Зелёных либералов» (партия возникла в Цюрихе и является, прежде всего, региональным, цюрихским феноменом, — прим. ред.) результаты выборов являются "основанием для радости. Причинами успеха стали климатические дискуссии в обществе Швейцарии и позиция партии по вопросу отношений Швейцарии с Евросоюзом.

Новое правительство кантона Цюрих, слева направо: Жаклин Фер (Jacqueline Fehr, социалисты / SP), Мартин Нойком (Martin Neukom, «Зелёные» / Grüne), Натали Рикли (Natalie Rickli, Швейцарская народная партия / SVP), Марио Фер (Mario Fehr, социалисты / SP), Сильвия Штайнер (Silvia Steiner, демохристиане / CVP), Эрнст Штокер (Ernst Stocker, Швейцарская народна партия / SVP), Кармен Уокер (Carmen Walker, партия Либералов / FDP), воскресенье, 24 марта 2019 года (KEYSTONE/Walter Bieri). (© Keystone / Walter Bieri)

А вот Бюргерско-демократической партии (BDP), возникшей в своё время в результате раскола в Швейцарской народной партии, пришлось вообще паковать вещи: в кантональном парламенте депутатов от этой партии больше не будет. Соответственно разочарован и председатель фракции этой партии в парламенте Цюриха Марсель Леннгенхагер (Marcel LenggenhagerВнешняя ссылка).

«Мы бы, конечно, хотели бы и дальше работать в парламента Цюриха, но избиратель решил иначе. В чем причина неудачи? С его точки зрения «народ знает нашу партию, но почти не знает отдельных политиков. Поэтому следующие четыре года партия должна посвятить усилению своей работы на местах, в общинах и муниципалитетах, и тогда на следующих выборах у нас будет шанс преодолеть пятипроцентную планку», — резюмирует М. Леннгенхагер.

В итоге блок правоцентристских партий (SVP, FDP, EDU и CVP) получит в Цюрихском парламента только 86 мест из 180-ти, утратив большинство. Политический центр, который, после ухода из парламента BDP, состоит только из партии «Зелёных Либералов» (GLP) и «Евангельской народной партии» (EVP), сумел значительно нарастить влияние и намерен в будущем играть важную роль скромной политической силы, но без которой невозможно будет, однако, формировать парламентское большинство по отдельным важным вопросам.

Ясно, что новый парламент Цюриха будет с большей благосклонностью рассматривать экологические темы: выступающие в пользу климатических досье «Зелёные Либералы», «Зелёные», социалисты (SP) и «Альтернативный список» (AL), включая партию центра EVP, также зачастую склонную действовать с «зелёных» позиций, получили вместе 94 мандата. Увеличилось и число женщин в парламенте: теперь ими занято 71 кресло. Больше всего женщин насчитывается во фракции социалистов — они провели в новый состав кантонального парламента 20 депутатов-дам.

«Последовательный курс»

«Зелёная волна в буквальном смысле захлестнула Цюрих», — анализирует сегодня утром швейцарское общественное национальное радио SRF. «Зелёные и Зелёные либералы выиграли не только парламентские выборы, победили они и в процессе формирования нового кантонального кабинета министров. Проведя в состав правительства никому ранее неизвестного Мартина Нойкома (Martin NeukomВнешняя ссылка) „Зелёные“ смогли снова вернуться в состав главного органа исполнительной власти кантона».

«Еще одна сенсация — впервые в истории кантона Цюрих могущественная партия Либералов (FDP), партия, которая стояла вообще у истоков Швейцарии, представлена в правительстве, состоящем в сего из семи министров, только одним своим представителем. Все это стало результатом последовательного курса «Зелёных», которые поставили в центр своей тактики климатические и экологические вопросы и которые, выдвинув Мартина Нойкома, сделали ставку на подчеркнуто «экологического кандидата, который по первой своей профессии инженер со специализацией на исследовании солнечной энергетики».

«Бюргерский правый центр потерпел убытки и в парламенте, а больше всего процентов электоральной поддержки утратила Швейцарская народная партия (SVP): потеряв 5,5% голосов, она остаётся второй по значимости партией в кантоне, однако в исторической перспективе она оказалась отброшенной на уровень 1995 года. Такой результат внимательного наблюдателя удивлять не должен: еще год назад, в ходе муниципальных выборов в кантоне Цюрих, „народники“ были вынуждены смириться со значительными потерями. Традиционные для народников темы (миграция и Европа) народ к урнам уже в прежнем масштабе привлечь не смогли.

Куда более неожиданным является поражение либералов (FDP). До последнего времени эта партия имела имидж „победителя“, но вот теперь на поверхности этого имиджа появилась глубокая царапина. Попытки руководства партии в самый последний момент начать заигрывать с „зелёной“ проблематикой избирателей не убедили. Избиратели предпочитают голосовать в пользу оригинала, а не копии. Точно такое же отношение ощутили и социалисты (SP). Их потери, с одной стороны, минимальны, с другой стороны, извлечь выгоду из актуальных климатических дебатов они не смогли».

Выводы для октября

«Какие выводы можно сделать из результатов цюрихских выборов в отношении возможного исхода октябрьских национальных парламентских выборов?», — задаёт вопрос швейцарское радио SRF. «Кантональные выборы в самом крупном и развитом кантоне страны справедливо рассматривают в качестве генеральной репетиции национальных выборов. Последние 40 лет в Швейцарии оставалось неизменным правило: тот, кто побеждает в Цюрихе, побеждает на федеральном уровне, и наоборот.

Тем самым «зелёные» силы и дальше могут делать ставку на экологическую тематику, а что касается бюргерских партий правого центра, то они должны самое позднее теперь задать себе вопрос — стоит ли им и дальше игнорировать в своих программах экологические темы, или же стоило бы как-то все-таки учесть их. Но тут перед ними возникает сложная дилемма.

С одной стороны, если они и дальше будут игнорировать настроения в народе, в октябре им грозят такие же значительные потери, но уже на национальном уровне. С другой стороны, если вдруг все они неожиданно и резко «позеленеют», то им грозит опасность потерять своих старых избирателей и не приобрести новых, причем и те, и другие, что касается экологии, будут склонны, опять же, выбирать не копию, но оригинал, то есть отдавать голоса «Зелёным» и «Зелёным Либералам».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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