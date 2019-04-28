Впервые жители этого региона собрались на площади для того, чтобы совместно решить важнейшие политические вопросы, приблизительно в конце 14-го века. (Keystone/patrick Huerlimann)

Природа этого региона Швейцарии отличается почти нетронутой свежестью и деревенской идиллией. Живописные, покрытые почти круглый год снежными шапками, горы, мягкие холмы с изумрудной травой, чистейший воздух, гостеприимные люди, бережно сохраняющие свои традиции, развитая инфраструктура — все это делает регион Аппенцелль весьма привлекательным местом с точки зрения туризма и отдыха.

Лучше всего добираться до Аппенцеля из Санкт-Галлена на поезде одной из самых старых в Швейцарии и Европе железных дорог Appenzeller Bahn. Неторопливая, на электрической тяге, узкоколейка, приблизительно через час доставит вас до пункта назначения, поразив живописными акведуками, захватывающей панорамой гор, чистотой и уютом проплывающих за окном вагона маленьких городков.

Однако Аппенцель знаменит не только своими природными красотами. Наверное, главной достопримечательностью этого региона является давняя традиция политического самоуправления. Впервые жители этого региона собрались на площади для того, чтобы совместно решить важнейшие политические вопросы, приблизительно в конце 14-го века. Поскольку это была «общинная форма» политического самоуправления, то ее так и назвали — «местная община» (Landsgemeinde). Времена тогда были суровые, поэтому каждый из пришедших на площадь имел с собой шпагу — символ его гражданской зрелости и военной доблести. Эта шпага сохранилась и до сих пор и каждый, кто участвует в голосовании, должен предъявить это оружие в качестве своеобразного пропуска.

live прямая демократия

Первое документальное подтверждение деятельности Landsgemeinde относится к 1403 г. В 1597 г., когда единый кантон Аппенцель в ходе Реформации разделился на два, протестантской Аппенцель-Внешний и католический Аппенцель-Внутренний, распалась и «община». С тех пор каждый из кантонов проводил свою собственную Landsgemeinde, собираемую ежегодно в последнее воскресенье апреля. Кроме этих двух кантонов «земельная община» существовала и в других так называемых «деревенских кантонах», таких, как Ури, Швиц, Обвальден, Нидвальден, Гларус, Цуг. В ходе политических событий последних 200 лет она сохранилась до сего дня только в кантонах Аппенцель-Внутренний и Цуг.

Для зарубежных наблюдателей Landsgemeinde была воплощением демократии и политической свободы. Многие историки рассматривали существование таких собраний как продолжение древнегерманского института «Dings» («Things»), то есть традиции сбора всех носивших оружие мужчин для решения актуальных военно-политических проблем. Другие видели корни этих собраний в экономике, считая, что их начало находится в рамках собраний пастухов и земледельцев, обсуждавших вопросы совместного использования лугов, лесов и прочие экономические проблемы.

Им не нужны никакие вертикали власти

Как бы то ни было, главное заключается в том, что данная форма правления позволяет людям непосредственно решать все вопросы, касающиеся их собственной жизни. Проявляя, таким образом, свою гражданскую зрелость, гражданам не нужны никакие вертикали власти. Они держат свою судьбу в собственных руках. И в следующий раз, приехав в Швейцарию и задавая себе вопрос, почему здесь живут так, как живут, всегда надо помнить о том, что благополучие этой страны тесно связано с истинным гражданским обществом, которое имеет право и обязано отстаивать свои интересы, даже вопреки политической бюрократии в столице.

История демократии Демократия в Швейцарии стала итогом протестов и мятежей Откуда взялась демократия в Швейцарии? Историк Рольф Грабер (Rolf Graber) исследует в своей новой книге роль народных протестов и восстаний. Автор: Клод Лоншан (Claude Longchamp), историк/политолог Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Keine Demokratie ohne Revolten und Proteste

Прямая демократия в формате Landsgemeinde, равно как и инструменты референдума и законодательной инициативы, являются дожившими до наших дней формами того самого «кооперативного» проекта, о котором мы уже упоминали на этих страницах как о формате организации политического процесса, необычно «модерном» для 12-го века. Существуя в стране очень долго, он, по большому счету приучил граждан к очень осторожному обращению с этим весьма «обоюдоострым» средством. Но на федеральном уровне «народные права» в современной форме были закреплены только в 1874 г. (введение факультативного референдума по принятым парламентом законам) и в 1891 г. (оформление права граждан на законодательную инициативу).

Число кантонов, в которых существовала Landsgemeinde, неуклонно сокращалось, что говорит о том, что прямая демократия, будучи явлением древним, не является раз и на всегда застывшим. Она тоже переживала определенное историческое развитие, причем акцент медленно, но верно, смещался с буквальной прямой демократии на формальные инструменты референдума и инициативы, которые более органично могли быть встроены в швейцарское общество, становящееся год от года все разнообразнее и сложнее.

Именно поэтому мы и говорили, что народные права в Швейцарии суть явление относительно «молодое», и что в этом смысле демократии в стране лет гораздо меньше, и уж точно не семьсот.

Видео-ликбез Как работает политическая система Швейцарии? Как работает политическая система Швейцарии и почему она такая устойчивая — об этом в нашем анимационном видео-сюжете. Автор: Michele Andina

Что такое прямая демократия? Итак, что же такое система швейцарской прямой демократии? Хотелось бы выделить семь пунктов, которые помогут читателю создать у себя в сознании более или менее объемное и стройное понимание данного феномена. — К прямой демократии относится ряд особенных индивидуальных прав избирателя, включая право на участие в политическом процессе. — Прямая демократия функционирует на основе конкретных конституционно-правовых положений. Они определяют, кто имеет право высказывать свое мнение в данном формате, какие вопросы могут решаться в рамках прямой демократии, какие существуют сроки, процедуры и санкции по отношению к нарушителям. Сюда же относится и право законодательной инициативы, которое дает группе граждан право и возможность предлагать народу, властям и правительству так называемые Abstimmungsvorlagen, или политические программные проекты, о судьбе которых в смысле их реализации (или отказа от них) решение принимают сначала соответствующие органы власти, а затем, как последняя инстанция, народ («суверен»). — Современная система швейцарской прямой демократии состоит (без учета Landsgemeinde) из референдума и законодательной инициативы. — Прямая демократия играет роль политического инструмента, доступного, в том числе, и для общественных групп (партий). — «Народные права» прямой демократии состоят не только из жестко закрепленных институций, но и из многоступенчатых процессов принятия политических решений (политических циклов). Сначала возникает инициативный комитет, который принимает решение либо выдвинуть законодательную инициативу, либо начать собирать подписи для организации референдума. Правительство и парламент должны либо поддержать данную инициативу или формулировку, вносимую на референдум, или же выступить со своими контрпредложениями. По результатам голосования правительство обязано разработать процессуальную основу реализации правовой новеллы, что не всегда бывает просто. — «Народные права» прямой демократии существуют еще и как «идеальный конструкт», как представление народа о том, что есть прямая демократия в целом. Тем самым эти права являются частью политической культуры. Для успешного функционирования такой культуры необходима особая культура коммуникации. — «Народные права» прямой демократии могут использоваться в качестве аргументов и оправдания совершенно конкретной политики, например, для обоснования отказа от вступления в ЕС, и тем самым подвергаться идеологизациии и мифологизации.

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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