Женевская вилла молдавского олигарха: Швейцария, Молдова и ворованные деньги

Федеральный президент Швейцарии Ален Берсе (справа) и президент Республики Молдова Майя Санду (слева) во время пресс-конференции в рамках её официального визита в Швейцарию в Федеральном дворце в Берне, четверг, 19 октября 2023 г. Keystone / Anthony Anex

Швейцария предоставляет Молдове огромную финансовую помощь и позиционирует себя в качестве одного из основных союзников Кишинёва. При этом на то, чтобы конфисковать женевскую виллу Владимира Плахотнюка, у неё ушло четыре года.

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Совсем скоро, 20 октября 2024 года, граждане Молдовы будут голосовать по вопросу об отношениях с Европейским союзом: на референдум вынесен вопрос, следует ли внести в конституцию страны в качестве стратегической цели вступление этой бывшей советской республики в Евросоюз. Молдова традиционно поддерживает прочные связи как с Западной Европой, так и с Россией. Но на этот раз ставка для Молдовы чрезвычайно высока, потому что страна находится на переломном этапе своей истории.

В этой напряженной обстановке Швейцария позиционирует себя в качестве одного из основных союзников Кишинёва. На протяжении последних лет она прилагала значительные усилия с целью поддержки страны, с которой у Швейцарии много общего (нейтральный статус, реальное многоязычие). Однако такого рода сближение как политического, так и экономического характера не лишено противоречий, и связаны они с политикой Берна в отношении сомнительных активов коррумпированных бывших правителей Молдовы.

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Швейцария не особенно торопится предпринимать какие-то конкретные шаги в этой области, и официальному Кишиневу пришлось ждать четыре года, прежде чем власти Швейцарии смогли наконец арестовать женевскую виллу бывшего молдавского олигарха Владимира Плахотнюка (мы сообщали об этом в нашем обзоре прессы).

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Республика Молдова оказалась в центре особого внимания Западной Европы, коль скоро эта относительно небольшая по площади и ресурсам страна приняла у себя значительное количество беженцев из соседней Украины. Как писала несколько месяцев назад швейцарская франкоязычная газета Le Temps, Швейцария заметно активизировала с тех пор свои дипломатические усилия на молдавском направлении.

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Только по итогам 2024 года Швейцария, удвоив свою помощь Республике Молдова, окажет её на сумму в 25 миллионов швейцарских франков. Это решение, озвученное недавно министром иностранных дел Иньяцио Кассисом, было лишь одним из многих дипломатических жестов. За последние два года между двумя странами состоялось не менее четырех официальных встреч и консультаций. Кульминацией же взаимного диалога стал государственный визит президента Молдовы Майи Санду в Берн в октябре 2023 года, когда ее с почетом принимали сразу четыре члена Федерального совета, кабмина Швейцарии, включая тогдашнего президента Конфедерации Алена Берсе.

Вилла в Женеве

Однако к этому дипломатическому «медовому месяцу», к сожалению, добавилась и солидная ложка коррупционного дёгтя, несколько омрачившая атмосферу швейцарско-молдавского сотрудничества. В течение многих лет Швейцария, как видно, служила надежным пристанищем для денежных средств, присвоенных коррумпированными молдавскими правителями. Наиболее символичным является случай Владимира Плахотнюка, бывшего «сильного человека» молдавской политики.

Согласно решению Федерального уголовного суда, опубликованному 24 сентября 2024 года, роскошная вилла в Женеве, которая официально принадлежит жене Владимира Плахотнюка, наконец-то официально арестована. Screenshot: Rise Moldova

До 2019 года Владимир Плахотнюк считался в Молдове человеком, реально контролирующим правительство, парламентское большинство и даже судебную власть, демонстрируя при этом на публику свою «проевропейскую ориентацию». Сместить его помог только довольно неожиданный альянс между проевропейскими и пророссийскими силами. При всех расхождениях во мнениях участников этого альянса они были едины в том, что с таким наглым властным произволом пора было как-то заканчивать.

Сейчас Владимир Плахотнюк находится в бегах, кроме того, он теперь под швейцарскими санкциями за то, что «поставил под угрозу демократию, верховенство закона, стабильность и безопасность в Республике Молдова». Такова была, по крайней мере, мотивация Федерального совета, правительства Швейцарии. В своем недавнем материале газета Le Temps сообщает о том, что в этом сюжете наметился решающий поворот: согласно решению Федерального уголовного суда, опубликованному 24 сентября 2024 года, роскошная вилла в Женеве, которая официально принадлежит жене Владимира Плахотнюка, наконец-то официально арестована.

Сейчас Владимир Плахотнюк находится в бегах, кроме того, он теперь под швейцарскими санкциями за то, что «поставил под угрозу демократию, верховенство закона, стабильность и безопасность в Республике Молдова». Keystone

Но, прежде чем вилла будет конфискована и продана, пройдет еще немало времени: Швейцария никогда не торопится, принимая какие-то важные для нее решения. А ведь только тогда правительство Молдовы и сможет вернуть присвоенные олигархом и ушедшие на покупку виллы средства. При этом стоимость только одной этой виллы заметно превышает объем всей помощи, предоставленной Швейцарией Молдове за один год. Считается, что она по разным оценкам стоит более 30 миллионов франков.

Вопиющее несоответствие

Столь вопиющее несоответствие между демонстративной дипломатической поддержкой Молдовы и медлительностью швейцарской судебной системы поражает, тем более что случай Владимира Плахотнюка — отнюдь не единственный. Другой пример — Владимир (Влад) Васильевич Филат (Vladimir Filat; род. в 1969 году, премьер-министр Республики Молдова с 25 сентября 2009 по 25 апреля 2013 года, исполняющий обязанности Президента Республики Молдова с 28 декабря по 30 декабря 2010 года, лидер Либерал-демократической партии Молдовы с 8 декабря 2007 по 15 октября 2015 года).

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В 2015 году Молдова попросила Швейцарию оказать ей правовую помощь в расследовании дела, возбужденного в отношении Владимира Филата, подозревавшегося в получении взяток на сумму около 260 миллионов швейцарских франков. В ходе этого, как его называла пресса, «мошенничества века» из трех молдавских банков исчезла воистину астрономическая сумма, поставив молдавское государство на грань банкротства. Владимир Филат был тесно связан и со Швейцарией: его дети учились в престижной школе на берегу Женевского озера, его бывшая супруга жила недалеко от Женевы.

Какое отношение Молдова имеет к Швейцарии? У Республики Молдова много общего со Швейцарией: это тоже маленькая четырехъязычная нейтральная страна, не имеющая выхода к морю. В 1992 году, когда Швейцария отказалась на референдуме принимать участие в европейском интеграционном процессе, независимая Республика Молдова существовала всего чуть больше года. А сейчас эта страна находится примерно на таком же распутье. Министерство иностранных дел Швейцарии EDA характеризует отношения Швейцарии с Республикой Молдова как «очень хорошие» и «все более интенсивные». По словам представителей МИД Швейцарии, в 2023 году Швейцария стала одним из «самых важных доноров Молдовы». Швейцария присутствует там в сфере здравоохранения, она поддерживает экономическое развитие этой страны и делится своим опытом в смысле развития местного самоуправления. С началом агрессии России против Украины на плечи этой небогатой страны легла поддержка украинских беженцев. Швейцарские средства направляются в Молдове также на проекты в области демократического воспитания подрастающего поколения, и, таким образом, Швейцария также помогает формировать и реформировать демократию в Молдове.

И вот прошло уже с тех пор почти 10 лет, а судебное разбирательство так ничем и не завершилось, главное, оно не завершилось конфискацией украденных средств и возвращением их в доход Республики Молдова. Но и это еще не всё. Недавно органы молдавской прокуратуры направили в Швейцарию новый запрос об оказании правовой помощи по делу о взыскании 4,4 млн швейцарских франков с Валериу Трибоя, бывшего заместителя министра экономики Молдовы, обвиняемого в растрате. Полученные незаконным путем средства он, предположительно, спрятал именно в Швейцарии.

Активизация усилий

В связи со всеми этими сюжетами МИД Швейцарии счел необходимым инвестировать дополнительные усилия в совершенствование функционирования механизмов оказания правовой помощи в отношениях Швейцарии с Республикой Молдова. Представитель МИД сообщил порталу SWI swissinfo, что «швейцарское внешнеполитическое ведомство выступило с инициативой проведения консультаций между Министерством юстиции Молдовы и базельским Международным центром по возвращению активов (ICAR, подробная брошюра на русском языке доступна в формате PDFВнешняя ссылка).

В 2015 году Молдова попросила Швейцарию оказать ей правовую помощь в расследовании дела, возбужденного в отношении Владимира Филата, подозревавшегося в получении взяток на сумму около 260 миллионов швейцарских франков. Keystone

В настоящее время … готовится проект документа с изложением дополнительных усилий Швейцарии по поддержке и развитию потенциала Молдовы в области конфискации и возвращения незаконно отчужденных активов, понимая, что вопросы противодействия коррупции … очень важны для правительства Молдовы, и оценивая по достоинству усилия правительства Молдовы, уже инвестированные в эту сферу».

По словам представителя МИД Швейцарии, в настоящее время Конфедерация «готовит также проект документа с пакетом мер, направленных на укрепление доверия между малыми и средними предприятиями и государственным сектором Молдовы». Что же касается конкретных случаев Владимира Плахотнюка, Влада Филата и Валерия Трибоя, то здесь МИД Швейцарии отправил портал SWI swissinfo в Федеральную прокуратуру Швейцарии (BA), которая, в свою очередь, перенаправила нас по адресу официальных властей в Кишинёве.

Решающий референдум

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Швейцарской Конфедерации и Постоянный представитель при Отделении ООН и международных организациях в Женеве Владимир КукВнешняя ссылка выразил в разговоре со SWI swissinfo оптимизм и благодарность. По его словам, «двусторонние отношения между Республикой Молдова и Швейцарией всегда были дружественными и позитивными. После неспровоцированной агрессии России против Украины […] швейцарские власти действительно усилили свою политическую и финансовую поддержку Республики Молдова».

Banca de Economii din Moldova, филиал в городе Бельцы, государственный банк, который тоже стал жертвой «мошенничества века». Бе́льцы (также Бэлць; рум. Bălți) — город и муниципий, второй по величине город в Республике Молдова после Кишинёва. CC BY-SA 3.0

Посол признает, однако, что вопрос реституции незаконно отчужденных и присвоенных олигархами активов является важной темой. «Мы сейчас поднимаем вопрос о возвращении таких активов на самых различных уровнях, и я знаю, что в прошлом он также поднимался и на самом высоком уровне». Даже несмотря на проволочки со стороны медленно запрягающей швейцарской правовой системы, Владимир Кук все ровно считает характер правового сотрудничества между двумя странами вполне адекватным. «Порой нам хочется, конечно, побыстрее увидеть конкретные результаты, и для Молдовы как пострадавшей стороны такое желание естественно, но мы также понимаем, насколько важно соблюсти при этом все надлежащие процедуры».

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Швейцарской Конфедерации и по совместительству Постоянный представитель при Отделении ООН и международных организациях в Женеве Владимир Кук. mfa.gov.md

В преддверии важного референдума, который состоится 20 октября 2024 года, отношения между Швейцарией и Молдовой, между этими двумя малыми странами, также находятся на перепутье. Их будущий характер определит не (с)только исход этого референдума, но и то, как Швейцария отреагирует на его итоги в дипломатическом и юридическом плане.

Перевод с французского оригинала на немецкий оригинал Беньямина фон Виля (Benjamin von Wyl), русскоязычный оригинал статьи адаптирован, проверен и выправлен русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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