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Демократия

С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице

С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице. Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года.
С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице. Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года. Keystone

С 1 января 2025 года на территории Швейцарии вступит в силу одобренное народом на референдуме законодательное положение, в соответствии с которым будет запрещено скрывать свое лицо при нахождении в общественных местах (речь идет обо всех аксессуарах, включая платки, «балаклавы» и прочие предметы гардероба).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Нарушение этого положения может повлечь за собой административное взыскание в виде денежного штрафа в размере в крайнем случае до 1000 швейцарских франков (около 1143 долларов). В среду 6 ноября 2024 года правительство Швейцарии (Федеральный совет) приняло соответствующее официальное постановление. Данная норма была вынесена на референдум в марте 2021 года, одобрена 51,2 % голосов швейцарских избирателей и избирательниц и внесена в текст Основного Закона страны — Конституции. Нарушения будут караться в административном порядке, дабы свести к минимуму бюрократические процедуры.

Размер стандартного административного штрафа составит 100 франков, его можно будет оплатить прямо на месте. К тем, кто отказался заплатить административный штраф, будет применена процедура взыскания, предусматривающая максимальный штраф в размере до 1000 швейцарских франков. Запрет на закрытие лица не распространяется на салоны самолетов гражданской авиации, а также на помещения дипломатических и консульских представительств. Лица можно скрывать в местах отправления культа.

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Кроме того, как и прежде, разрешается носить лицевые медицинские маски и прочие аксессуары, связанные, например, со швейцарскими культурно-историческими традициями. Скрывать лицо разрешено в рамках развлекательных мероприятий и в рекламных целях. В исключительных случаях сокрытие лица в общественных местах может быть разрешено, если это критически необходимо для осуществления свободы выражения мнений и собраний, при условии, что ответственные органы власти заранее согласовали такие акции, а также при условии соблюдения норм общественных порядка и безопасности.

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