С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице

С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице. Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года. Keystone

С 1 января 2025 года на территории Швейцарии вступит в силу одобренное народом на референдуме законодательное положение, в соответствии с которым будет запрещено скрывать свое лицо при нахождении в общественных местах (речь идет обо всех аксессуарах, включая платки, «балаклавы» и прочие предметы гардероба).

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss ban on face covering will apply from 2025 Оригинал Читать далее Swiss ban on face covering will apply from 2025

Нарушение этого положения может повлечь за собой административное взыскание в виде денежного штрафа в размере в крайнем случае до 1000 швейцарских франков (около 1143 долларов). В среду 6 ноября 2024 года правительство Швейцарии (Федеральный совет) приняло соответствующее официальное постановление. Данная норма была вынесена на референдум в марте 2021 года, одобрена 51,2 % голосов швейцарских избирателей и избирательниц и внесена в текст Основного Закона страны — Конституции. Нарушения будут караться в административном порядке, дабы свести к минимуму бюрократические процедуры.

Размер стандартного административного штрафа составит 100 франков, его можно будет оплатить прямо на месте. К тем, кто отказался заплатить административный штраф, будет применена процедура взыскания, предусматривающая максимальный штраф в размере до 1000 швейцарских франков. Запрет на закрытие лица не распространяется на салоны самолетов гражданской авиации, а также на помещения дипломатических и консульских представительств. Лица можно скрывать в местах отправления культа.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Кроме того, как и прежде, разрешается носить лицевые медицинские маски и прочие аксессуары, связанные, например, со швейцарскими культурно-историческими традициями. Скрывать лицо разрешено в рамках развлекательных мероприятий и в рекламных целях. В исключительных случаях сокрытие лица в общественных местах может быть разрешено, если это критически необходимо для осуществления свободы выражения мнений и собраний, при условии, что ответственные органы власти заранее согласовали такие акции, а также при условии соблюдения норм общественных порядка и безопасности.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Запрет на никаб в Тичино ударил по футбольным хулиганам Этот контент был опубликован на Напомним, что в 2013 году избиратели этого кантона одобрили инициативу, запрещающую людям носить одежду, которая скрывает лицо. Читать далее Запрет на никаб в Тичино ударил по футбольным хулиганам