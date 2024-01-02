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История

Счастливый, страшный, веселый: Новый год в Швейцарии!

Silvesterchlaus
Заприте двери автомобиля! Санта-Клаус до смерти пугает ничего не подозревающих водителей на северо-востоке Швейцарии. Keystone / Gian Ehrenzeller

Радость, что старый год уходит, надежда на мирный и благополучный новый год ─ миллиарды людей во всем мире испытывают разные эмоции, но все они встретят Новый год, и приверженные своим традициям швейцарцы не являются исключением.

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Уроженец Лондона, Томас был журналистом газеты The Independent до тех пор, пока в 2005 году не переехал в Берн. Говорит сразу на трех национальных языках Швейцарии и обожает поездки по стране с остановками в пабах, ресторанах и кафе-мороженых.

Уроженка Великобритании, я живу в Швейцарии с 1994 года. В 1997-2002 годах я обучалась графическому дизайну в Цюрихе, а позже сменила профессию на фоторедактора и в марте 2017 года пришла на работу в SWI swissinfo.ch.

И если одни на Новый год просто поднимают бокалы с шампанским, то другие предпочитают съедать под бой курантов 12 виноградных ягод (Испания), надевать цветное нижнее белье для удачи и процветания (Южная Америка) или швырять тарелки о двери соседей (Дания). Швейцарцы посудой не швыряются, но им хватает своих причудливых древних традиций и обычаев, от которых порой становится не по себе.

Пение у фонтанов в Райнфельдене

Brunnensingen (пение у фонтанов) воскрешает в памяти сцены из фантастического сериала про будущее «Рассказ служанки», вот только эта новогодняя традиция в городе Райнфельден восходит к 1541 году. Тогда местные жители боролись с чумой с помощью рождественских гимнов (теперь-то мы, пережившие пандемию, знаем, что пение было далеко не лучшей идеей).

24 и 31 декабря члены Братства святого Себастьяна — 12 мрачных фигур, одетых во всё черное, — проходят торжественным шествием по старому городу и останавливаются у шести фонтанов, чтобы спеть рождественский гимн Die Nacht, die ist so freudenreich («Ночь, она полна радости»). На один час весь город погружается во тьму и фонарь, который несут впереди процессии, становится единственным источником света. Шествие проходит в торжественной и спокойной обстановке.

12 men in black top hats
Henri Leuzinger

Злые горные духи Интерлакена

Посвящённый началу нового года праздник Хардер Почете (Harder Potschete) в городе Интерлакен в центральной части Швейцарии проходит не столь мирно. Ниже вершины горы Хардер-Кульм (Harder Kulm) возвышается скала, по форме напоминающая лицо и плечи человека.

Это злой горный дух Хардерменнли (Hardermännli), и 2 января он спускается в долину вместе со своей женой и свитой (Potschen). Последние носят внушительные деревянные маски ручной работы и пугают зрителей до смерти громкими криками и беготней, а шумная процессия уводит за собой злых зимних духов. Отступление Хардерменнли означает победу света над тьмой. В конце концов маски снимают, и все отправляются в пивную.

Masked person acting out a traditional Swiss custom, shocks a member of the public.
Harder Potschete в Интерлакене Keystone / Lukas Lehmann

Поросячьи бега в Клостерсе

Что лучше всего поможет справиться с новогодним похмельем, если не поросячий визг, крики и улюлюканье под оглушительный звон коровьих колокольчиков? Гонка счастливых поросят (Hotschrennen der Glückssäuli) на горном курорте Клостерс в восточной Швейцарии сделает вам сказочный новогодний подарок. 1 января в 15:00 игроки собираются на привокзальной площади и делают ставки.

В забеге участвуют десять маленьких «счастливых поросят», которые затем мчатся во всю прыть по заснеженной трассе (если можно так назвать неспешный забег домашних хрюшек, которых нужно ещё и подгонять). Даже если ваша хрюшка придёт последней, вы всегда сможете насладиться изобилием блюд местной кухни и (крепких) напитков, чтобы согреться и вернуть новогоднее настроение.

Piglet race
Клостерс, забег поросят Courtesy of, Marcel Giger
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Новогодние Санты в Аппенцелле

Жители региона Аппенцелля (Appenzell), что на северо-востоке Швейцарии, отмечают Новый год дважды: 31 декабря (по григорианскому календарю) и 13 января (по юлианскому календарю). На рассвете мужчины в карнавальных костюмах Санта-Клауса (Silvesterchläuse) объезжают местные фермерские хозяйства. Они встают в круг, звонят в колокольчики и исполняют йодль, затем желают хозяину и его близким счастливого Нового года и, получив немного денег, отправляются на следующую ферму.

Сегодня есть три вида костюмов Санта-Клауса (Silvesterchläuse): красивые, уродливые и красиво-уродливые. Красивые Санты одеты в традиционный украшенный серебряной шнуровкой костюм и шапки с орнаментом, изображающим сцены повседневной жизни. Уродливые Санты носят ворсистые полушубки с прилипшими к ним ветками, листьями или соломой. Дополнением образа служит демоническая маска. Красиво-уродливые Санты тоже наряжаются в костюмы из природных материалов, таких как мох и еловый лапник, но их костюмы имеют затейливый дизайн, как и наряды красивых Сант.

Silvesterchlaus
Keystone / Gian Ehrenzeller
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Гигантская тихая дискотека в Лозанне

Если вам хочется идти в ногу с 21-м веком, то отправляйтесь 31 декабря на Центральную площадь в Лозанне, где каждый новый год с 20:00 до 2:00 проходит Гигантская тихая дискотека в наушниках (Giant Silent Disco). Закажите себе беспроводные наушники (за 25 швейцарских франков плюс депозит), и вы сможете переключаться между тремя каналами с разными диджеями.

Такие вечеринки проходят ежегодно начиная с 2017 года (с перерывом на пандемию в 2020 году). Со стороны это выглядит уморительно: все танцуют, кто во что горазд, но музыки не слышно. Для тех, кто предпочитает более атмосферную музыку, в Кафедральном соборе Лозанны всегда проходит органный концерт, который начинается 31 декабря в 22:30 (концерт повторяют 1 января в 17:00).

People wearing glowing earphones for a Silent disco
Тихая дискотека в Лозанне BoNoel/ vandyfilm

С Новым годом всех вас − где бы вы ни были!

Ваша русскоязычная редакция!

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