Как мы работаем: журналистика в эпоху искусственного интеллекта

Инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT, всё активнее проникают в повседневную работу журналистов. Как это влияет на нашу работу?
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Основная цель моей работы - взаимодействие с вами, нашими читателями, а также укрепление вашего доверия к журналистике. Занимаюсь разработкой таких инструментов общения с аудиторией, как многоязычные дебаты, помогаю распространять наш контент среди пользователей разных платформ.
Раньше работала медсестрой, а потом занялась английской лингвистикой и исследованием средств массовой информации. Тут-то я и прониклась интересом к журналистике и освещению новостей в цифровую эпоху.
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