Как мы работаем: журналистика в эпоху искусственного интеллекта

Серия Как мы работаем , Эпизод 4: Инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT, всё активнее проникают в повседневную работу журналистов. Как это влияет на нашу работу?

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Мы обратились к вам, нашим читателям, с просьбой задавать нам любые вопросы о нашей работе — и получили множество откликов. Среди них есть и такие вопросы:

Используем ли мы ИИ в подготовке материалов?

Какие преимущества и риски связаны с такими инструментами?

Можно ли распознать, где использовался ИИ?

В этом видео на ваши вопросы отвечает главный редактор Марк Ливингстон (Mark Livingston).

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Показать больше Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации Этот контент был опубликован на Как Швейцария реагирует на угрозу гибридной войны, и каким опытом в этой сфере располагают Швеция, Франция и Великобритания? Читать далее Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации

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