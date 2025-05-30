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Как мы работаем: журналистика в эпоху искусственного интеллекта

Серия Как мы работаем, Эпизод 4:

Инструменты генеративного ИИ, такие как ChatGPT, всё активнее проникают в повседневную работу журналистов. Как это влияет на нашу работу?

Этот контент был опубликован на
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Основная цель моей работы - взаимодействие с вами, нашими читателями, а также укрепление вашего доверия к журналистике. Занимаюсь разработкой таких инструментов общения с аудиторией, как многоязычные дебаты, помогаю распространять наш контент среди пользователей разных платформ. Раньше работала медсестрой, а потом занялась английской лингвистикой и исследованием средств массовой информации. Тут-то я и прониклась интересом к журналистике и освещению новостей в цифровую эпоху.

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Мы обратились к вам, нашим читателям, с просьбой задавать нам любые вопросы о нашей работе — и получили множество откликов. Среди них есть и такие вопросы:

  • Используем ли мы ИИ в подготовке материалов?
  • Какие преимущества и риски связаны с такими инструментами?
  • Можно ли распознать, где использовался ИИ?

В этом видео на ваши вопросы отвечает главный редактор Марк Ливингстон (Mark Livingston).

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