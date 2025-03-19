Все больше швейцарских евреев задумываются об эмиграции в Израиль

Евреи в Швейцарии во многом начали утрачивать субъективное чувство безопасности. Keystone / Michael Buholzer

Антисемитизм не является главным фактором увеличения численности швейцарской общины в Израиле. Однако именно он заставляет все больше представителей еврейской общины Швейцарии задумываться о переезде на историческую родину.

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Бальц Ригендингер

Я работаю редактором и корреспондентом в Федеральном дворце. Пишу о швейцарской политике для редакции, пишущей о швейцарском зарубежье (Swiss Abroad), и веду наше политическое ток-шоу «Поговорим». Я начал заниматься региональной журналистикой в начале девяностых годов и работал во многих профессиональных направлениях, занимая руководящие должности и освещая самые разные темы. Пришёл в SWI swissinfo.ch в 2017 году. Доступно на 2 других языках Deutsch de Immer mehr Schweizer Jüdinnen und Juden erwägen Auswanderung nach Israel Оригинал Читать далее Immer mehr Schweizer Jüdinnen und Juden erwägen Auswanderung nach Israel

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Швейцарская община в Израиле ежегодно увеличивается на несколько сотен человек. В 2023 году к ней прибавились ещё 833 гражданина Швейцарии. Однако не все вошедшие в эту статистику являются эмигрантами — часть прироста обеспечена естественной рождаемостью. Тем не менее масштабы эмиграции увеличиваются. Об этом в интервью порталу Audiatur OnlinВнешняя ссылкаe говорит Ральф Штайград (Ralph Steigrad), представляющий израильскую швейцарскую общину в Организации швейцарцев за рубежом (ASO).

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В своих оценках он ссылается на данные швейцарского консульства в Израиле. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) эту информацию не комментирует. «Я ожидал, что многие швейцарские граждане, живущие в Израиле, после 7 октября вернутся в Швейцарию», — говорит Ральф Штайград. Однако, по информации швейцарского консульства в Тель-Авиве, масштабы эмиграции из Швейцарии в Израиль не только не сократились, но даже немного выросли. «С учетом роста антисемитских инцидентов в Европе численность швейцарской общины в Израиле, скорее всего, продолжит увеличиваться», — говорит Ральф Штайград. Какова же основная причина отъезда представителей еврейской общины из Швейцарии?

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Действительно ли антисемитизм становится для них ключевым фактором эмиграции? Во Франции в последние годы все больше евреев уезжают в Израиль, поскольку они не чувствуют себя больше в этой стране в безопасности именно из-за антисемитских нападений и дискриминации. В Швейцарии такого рода явления пока не носят массового характера.

Системная динамика увеличения числа случаев антисемитизма

Актуализированные данные о численности швейцарцев за рубежом, включая показатели за 2024 год, Федеральное статистическое Ведомство Швейцарии (BfS) представит 28 марта. Однако с новыми цифрами по антисемитизму можно ознакомиться уже сейчас. Недавно опубликованный «Отчет об антисемитизме-2024» (Antisemitismusbericht 2024Внешняя ссылка) показывает, в какой степени начиная с 7 октября 2023 года обострилась в стране эта проблема.

«Антисемитизм в Швейцарии стал заметен, несмотря на все попытки его сдерживать. То, что прежде оставалось в тени, думалось и говорилось лишь в узком кругу, после 7 октября вышло на свет», — говорится в этом отчете. Долгое время существовало представление, что Швейцария в вопросе антисемитизма занимает среди всех европейских стран некое особое положение. «Сейчас это уже не так», — говорит Джонатан Кройтнер (Jonathan Kreutner), генеральный секретарь Швейцарской федерации еврейских общин (SIG).

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В своем докладе эта организация подчеркивает, что оскорбления, нападения и угрозы, ранее воспринимавшиеся как «явления и инциденты, существующие где-то далеко за рубежом», сегодня стали реальностью и в Швейцарии. Упомянутый ежегодный отчет об антисемитизме в Швейцарии содержит детализированную хронологию антисемитских инцидентов с разбивкой по темам. Особенно показательным стал август 2024 года.

В Давосе двое мужчин напали на молодого еврея: они били его по лицу, плевали в него и выкрикивали «Свободная Палестина». В одном из вагонов горной железной дороги пассажир оскорбил еврейскую семью, назвав их «чумой, как саранча». В Цюрихе неизвестный попытался поджечь синагогу. В кантоне Аргау футболист выкрикнул в адрес еврейской команды: «Вас всех надо сжечь, чертовы жиды!». В университетах, на улицах и в «лево-альтернативных» клубах и прочих заведениях такого рода активно пропагандируется лозунг «От реки и до моря Палестина будет свободной», который можно интерпретировать как призыв к уничтожению Израиля. В то же время действия Израиля в Газе все чаще сравниваются с Холокостом.

«В 2024 году мы наблюдали самое большое число антисемитских инцидентов в Швейцарии за всю историю наблюдений», — подчеркивает Джонатан Кройтнер. По его словам, такой всплеск начался сразу в первые дни после теракта ХАМАС 7 октября 2023 года, то есть задолго до того, как израильское контрнаступление в секторе Газа вызвало у части населения Швейцарии антипатию по отношению к Израилю.

На цели обеспечения безопасности еврейских общин и синагог были быстро выделены дополнительные бюджетные средства. Keystone / Michael Buholzer

«В тот же момент было очевидно, что жертвами нападений стали именно евреи. — объясняет Дж. Кройтнер. — И всё равно некоторые люди восприняли это как возможность теперь открыто выразить свою ненависть к еврейскому народу». Ранее большинство антисемитских инцидентов в Швейцарии удавалось связывать с конкретными событиями, вызывавшими общественный резонанс. Однако весь 2024 год в стране фиксировалась устойчивая, системная динамика увеличения числа случаев антисемитизма, который больше не ограничивался отдельными случаями и не зависел от конкретных информационных поводов.

Долгосрочные триггеры

Согласно «Отчету об антисемитизме-2024», в последние годы на общую ситуацию с ксенофобией в стране все больше влияют долгосрочные факторы. «Начало было положено пандемией, затем последовала война в Украине, а после 7 октября 2023 года доминирующими триггерами стали террористическая атака ХАМАС и эскалация войны на Ближнем Востоке», — говорится в этом документе. Особенно резонансным событием стало нападение с ножом на еврея в Цюрихе в начале марта 2024 года.

Его совершил радикально настроенный 15-летний подросток тунисского происхождения. Для многих членов местной еврейской общины именно этот случай стал «поворотным моментом». «Сегодня для многих риск быть узнанным на улице в качестве еврея стал слишком велик», — отмечается в «Отчете об антисемитизме». По словам Джонатана Кройтнера, швейцарские власти и политики оперативно и решительно отреагировали на этот всплеск антисемитизма.

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Министр юстиции Беат Янс (Beat Jans, партия социалистов / SP) осудил нападение в Цюрихе «с такой четкостью, какой я еще никогда не слышал». Альберт Рёшти (Albert Rösti, министр транспорта и коммуникаций, Швейцарская народная партия / SVP) также нашел «нужные слова» во время поминальной службы в честь погибших во время теракта 7 октября. «Мы разделяем ваше горе, мы разделяем ваш ужас», — сказал он от имени Швейцарии сразу после этих событий.

Одновременно на цели обеспечения безопасности еврейских общин и синагог были быстро выделены дополнительные бюджетные средства. Тем не менее, согласно исследованию Цюрихской Высшей школы прикладных наук (ZHAW), евреи в Швейцарии во многом начали утрачивать субъективное чувство безопасности.

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Один из индикаторов этого процесса — увеличение числа людей, задумывающихся об эмиграции в Израиль. Криминологи из ZHAW выявили среди еврейского населения признаки «тактики избегающего поведения»: люди стараются скрывать свою принадлежность к еврейской общине и всё чаще рассматривают возможность покинуть страну. За последние четыре года доля швейцарских евреев, задумывающихся о переезде, увеличилась на 10% и достигла 28,4%. Однако пока этот процесс не приобрел масштабов, сравнимых, например, с эмиграцией после Шестидневной войны 1967 года или в период экономического подъема Израиля в конце 1990-х годов.

Разнообразие мотивов эмиграции

Что касается стабильного увеличения численности швейцарской общины в Израиле, то причины этого процесса сложнее, чем в других странах. Во-первых, миграция между Швейцарией и Израилем носит циклический характер — многие эмигрировавшие со временем возвращаются. Во-вторых, численность евреев в Швейцарии на протяжении многих лет остается относительно стабильной и составляет около 18 000 человек, даже несмотря на постоянную эмиграцию. За исключением 2023 года, чистая миграция (разница между числом уехавших и вернувшихся) в последние годы всегда составляла менее 100 человек.

Уровень рождаемости среди швейцарских женщин в Израиле выше, чем в других странах, что подтверждается анализом демографической пирамиды этой общины. SWI

«У каждого своя история, — говорит Ральф Штайград. — Одни переезжают в Израиль по профессиональным причинам, другие создают там семьи, третьи испытывают культурную или религиозную тягу к этой стране. Есть среди иммигрантов и ультраортодоксальные швейцарские евреи, которые практически не контактируют с остальными членами общины». При этом швейцарская община в Израиле отличается высокой степенью неоднородности. А уровень рождаемости среди швейцарских женщин в Израиле выше, чем в других странах, что подтверждается анализом демографической пирамиды этой общины.

И, таким образом, главной причиной увеличения численности швейцарской общины в Израиле изначально был и остается естественный прирост в среде эмигрантов, а не только и не столько увеличение масштабов эмиграции, вызванное недовольством евреев своим положением в Швейцарии. Однако, по данным SIG, масштабы эмиграции «установились на высоком уровне». Как и в предыдущие годы, эта организация призывает к принятию «эффективных мер», которые «теперь приобрели характер еще более срочный».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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