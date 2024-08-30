В 2023 году новорожденных чаще всего называли Миа и Ноа
За именем Миа по популярности последовали Эмма и София, а за Ноа – Лиам и Маттео. Об этом сообщило 23 августа 2024 года Федеральное Ведомство статистики страны (BfS).
Миа (Mia) возглавила рейтинг в седьмой раз, уже побывав на высшей ступеньке пьедестала в 2013, 2015, 2016 и с 2019 по 2021 год. Ноа (Noah) является одним из самых популярных имен в Швейцарии уже более десяти лет, на вершине рейтинга он побывал в 2010, 2011, а также с 2013 по 2017 и в 2021 и 2022 год.
Среди других имен Вера совершила самый большой скачок наверх среди имен для девочек, поднявшись на 114 мест, а Киан (Kiyan) поднялся на 186 мест в рейтинге популярности имён для мальчиков. Имя Теа (Thea), опустилась в рейтинге на 63 позиции, Максим (Maxime) стал самым большим неудачником среди имен мальчиков, опустившись на 68 строчек. В пересчете же на общую численность постоянного населения особых изменений не произошло.
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Двойные фамилии могут вернуться в Швейцарию
Самыми распространенными именами среди постоянных жителей Швейцарии остались Даниэль и Мария. Список фамилий возглавляют Мюллер, Майер и Шмид. В Швейцарии на данный момент живут 53 170 Мюллеров, они составляют всего 0,6% населения страны. Фамилию Майер носили 32 657 человек и 30 332 отзывались на фамилию Шмид.
Во франкоязычной Швейцарии возглавила рейтинг (10 287 человек) фамилия да Сильва. В Тичино столкнувшись с кем-то на улице, вы вероятнее всего встретились с человеком по фамилии Бернаскони (2 250). В ретороманской Швейцарии самая частая фамилия Кадуфф (230 человек). Всего по данным BfS в Швейцарии существует более полумиллиона различных фамилий, включая разные варианты их написания.
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