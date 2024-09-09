Сания Амети уйдет в отставку после стрельбы по иконе

На выходных политическая деятельница подверглась резкой критике после того, как она опубликовала в соцсетях фотографии со своими упражнениями в спортивной стрельбе, причем в качестве мишени она использовала изображения с христианскими иконографическими мотивами. Keystone / Peter Klaunzer

Цюрихская политическая деятельница из партии «Зелёных либералов» (GLP) и сопредседатель ассоциации Operation Libero Сания Амети (Sanija Ameti) уйдет из руководства своей партии, которая со своей стороны подтвердила данное решение телеканалу SRFВнешняя ссылка.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

На этих выходных политическая деятельница подверглась резкой критике после того, как она опубликовала в соцсетях фотографии со своими упражнениями в спортивной стрельбе, причем в качестве мишени она использовала изображения с христианскими иконографическими мотивами.

По данному факту на неё написали заявление в полицию. В воскресенье вечером 8 сентября 2024 года она удалила ранее опубликованные фотографии и принесла свои извинения. Полиция занимается расследованием этого дела. «Кантональная полиция Цюриха в курсе этого поста, она сейчас анализирует его содержание», — сообщили на платформе X в понедельник утром представители кантональной полиции Цюриха.

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Молодёжная организация Швейцарской народной партии (SVP) подала заявление в правоохранительные органы в связи с фактом «нарушения принципов свободы религии и вероисповедания», о чем эта организация объявила в понедельник утром 9 сентября. Николас Римольди (Nicolas Rimoldi), основатель правой общественной ассоциации Mass-Voll, также объявил, что намерен подать исковое заявление в суд.

В понедельник 9 сентября 2024 года в парламент кантона Берн поступил запрос от Швейцарской народной партии (SVP) на эту тему, так как Сания Амети является докторанткой Бернского университета. После того как о такого рода упражнениях сообщила газета Blick, 32-летняя политик указала на платформе Х, что «я прошу прощения у всех людей, которых задел мой пост. Я удалила его, как только поняла, что он религиозного содержания. Я ни о чем таком не думала. Мне невероятно жаль».

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Однако критика не утихала даже после того, как фотографии были удалены. И ее партия GLP, и ее работодатель, компания Farner Consulting, решительно дистанцировались от такого поступка. Сания Амети является депутатом городского парламента Цюриха, входит в президиум цюрихской организации GLP.

Уроженка Боснии и Герцеговины и юрист по образованию, она уже около трех лет является сопредседательницей левой общественной организации Operation Libero. Ранее она уже неоднократно привлекала к себе внимание провокационными высказываниями, например, когда в ноябре 2022 года на телевизионном ток-шоу она заявила, что два кандидата в Федеральный совет (кабмин) от правой партии SVP, Альберт Рёшти и Ханс-Ули Фогт — «это уже слишком, мне столько не выпить».

Руководство GLP «считает, что дальнейшее членство Сании Амети в партии „Зелёных либералов“ нанесет ущерб репутации партии. Чтобы предотвратить дальнейший ущерб, правление GLP хотело бы немедленно начать процедуру исключения из партии». Партия приняла к сведению извинения Сании Амети, размещённые в сети Instagram. «Партия GLP приветствует это. Однако она также хотела бы, чтобы Амети отказалась от членства в партии». При этом партия не будет ждать, покинет ли С. Амети партию по собственному желанию, а обратится в соответствующие органы с просьбой принять решение об исключении.

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