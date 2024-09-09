Сания Амети уйдет в отставку после стрельбы по иконе
Цюрихская политическая деятельница из партии «Зелёных либералов» (GLP) и сопредседатель ассоциации Operation Libero Сания Амети (Sanija Ameti) уйдет из руководства своей партии, которая со своей стороны подтвердила данное решение телеканалу SRFВнешняя ссылка.
На этих выходных политическая деятельница подверглась резкой критике после того, как она опубликовала в соцсетях фотографии со своими упражнениями в спортивной стрельбе, причем в качестве мишени она использовала изображения с христианскими иконографическими мотивами.
По данному факту на неё написали заявление в полицию. В воскресенье вечером 8 сентября 2024 года она удалила ранее опубликованные фотографии и принесла свои извинения. Полиция занимается расследованием этого дела. «Кантональная полиция Цюриха в курсе этого поста, она сейчас анализирует его содержание», — сообщили на платформе X в понедельник утром представители кантональной полиции Цюриха.
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Молодёжная организация Швейцарской народной партии (SVP) подала заявление в правоохранительные органы в связи с фактом «нарушения принципов свободы религии и вероисповедания», о чем эта организация объявила в понедельник утром 9 сентября. Николас Римольди (Nicolas Rimoldi), основатель правой общественной ассоциации Mass-Voll, также объявил, что намерен подать исковое заявление в суд.
В понедельник 9 сентября 2024 года в парламент кантона Берн поступил запрос от Швейцарской народной партии (SVP) на эту тему, так как Сания Амети является докторанткой Бернского университета. После того как о такого рода упражнениях сообщила газета Blick, 32-летняя политик указала на платформе Х, что «я прошу прощения у всех людей, которых задел мой пост. Я удалила его, как только поняла, что он религиозного содержания. Я ни о чем таком не думала. Мне невероятно жаль».
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Однако критика не утихала даже после того, как фотографии были удалены. И ее партия GLP, и ее работодатель, компания Farner Consulting, решительно дистанцировались от такого поступка. Сания Амети является депутатом городского парламента Цюриха, входит в президиум цюрихской организации GLP.
Уроженка Боснии и Герцеговины и юрист по образованию, она уже около трех лет является сопредседательницей левой общественной организации Operation Libero. Ранее она уже неоднократно привлекала к себе внимание провокационными высказываниями, например, когда в ноябре 2022 года на телевизионном ток-шоу она заявила, что два кандидата в Федеральный совет (кабмин) от правой партии SVP, Альберт Рёшти и Ханс-Ули Фогт — «это уже слишком, мне столько не выпить».
Руководство GLP «считает, что дальнейшее членство Сании Амети в партии „Зелёных либералов“ нанесет ущерб репутации партии. Чтобы предотвратить дальнейший ущерб, правление GLP хотело бы немедленно начать процедуру исключения из партии». Партия приняла к сведению извинения Сании Амети, размещённые в сети Instagram. «Партия GLP приветствует это. Однако она также хотела бы, чтобы Амети отказалась от членства в партии». При этом партия не будет ждать, покинет ли С. Амети партию по собственному желанию, а обратится в соответствующие органы с просьбой принять решение об исключении.
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