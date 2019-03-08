На 111-м году жизни умер самый старый швейцарец, живущий за границей — Родольф Бюксель, проведший конец своей жизни в штате Мичиган. Родился же он в Российской империи, в 1908 году, в швейцарской винодельческой колонии на берегу Черного моря. Вместе с ним ушла более чем вековая история и легенда.

Родольф Бюксель (1908-2019). (swissinfo.ch)

«В последние дни он больше ничего не мог есть, но и голода не испытывал», — рассказала его дочь Эрика. В свои 75 лет она потеряла отца, дожившего, в свою очередь, до целых 110 лет. Журналист swissinfo.ch встретился с ними в американской глубинке: в местечке Барода, что на берегу озера Мичиган, в часе езды от Чикаго.

До 109 лет Родольф Бюксель (Rodolphe Buxcel) жил один в деревянном доме, сам одевался, готовил себе пищу и заправлял кровать. Впрочем, ходить за покупками ему помогала дочь. Ослабел он только в последние два года, поэтому Эрика поселила его в доме престарелых, где Родольф проводил большую часть дня, спокойно сидя в кресле. «Он много спал, но голова у него по-прежнему оставалась ясной. До конца жизни он не терял интереса к еде, на прикроватной тумбочке у него всегда было печенье, которое он любил пожевать перед сном. В его комнате был телевизор, отцу нравилось смотреть футбольные матчи».

В хорошую погоду сотрудники дома отвозила его на рыбалку на берег расположенного рядом канала, на который постояльцы любовались из окна. А еще несколько лет назад он регулярно отправлялся порыбачить на реку рядом со своим домом, занятию этому Родольф Буксель мог предаваться часами. На его последний день рождения, 5 сентября, Эрика приготовила отцу свежую рыбу, которую тот обожал.

В этот день ему звонили из швейцарского консульства в Нью-Йорке (консульство в Чикаго было закрыто), а годом раньше посол Швейцарии направил самому пожилому швейцарцу за границей письмо с поздравлениями. «Я никогда и подумать не могла, что жизнь его будет такой длинной. Ведь в более молодом возрасте он не отличался крепким здоровьем, часто жаловался на желудок», — рассказывает Эрика.

Родольф Бюксель жил в американской глубинке недалеко от Чикаго. Он говорил на шести языках: французском, немецком, русском, украинском, румынском и испанском.

(swissinfo.ch)

В чем же заключался секрет его долголетия? «Я ложусь спать очень рано, около 9 вечера, и просыпаюсь в 6 утра. Волею судьбы мне выпала аскетическая жизнь: я получаю 1 400 долларов базовой швейцарской пенсии (AHV) в месяц. В Швейцарии с такими деньгами я бы умер с голоду», — рассказывал сам Родольф Бюксель в короткометражном фильме «Живая память Шабага», который журналист Оливье Грива снял к его 106-летию.

Родился при царе Николае Втором

Долгожитель появился на свет в семье выходцев из кантона Во, поселившихся в колонии Шабаг (или, как в последствии ее стали называть, Шабо) на берегу Черного моря. Колония Шабо возникла при содействии лично Фредерика-Сезара Лагарпа (Frédéric-César Laharpe), наставника императора Александра I, выходца из того же кантона Во, и расположилась на правом берегу Днестровского лимана в Одесской области. Сейчас Шабо является селом в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины.

Россия-Швейцария Швейцарские виноделы: «Не жалеем, что начали работать в России» Исполняется 20 лет с тех пор, как швейцарский винодел Рено Бюрнье и его супруга Марина решили начать вести в России винодельческое хозяйство. Автор: Анна Митрофанова, Москва

Его предок Жак-Франсуа Бюксель (Jacques-François Buxcel) прибыл сюда с женой Габриэль, урожденной Ашар, и шестью детьми. Создано швейцарское поселение было в 1822 году ботаником Луи-Венсаном Тарденом (Louis-Vincent Tardent), также уроженцем кантона Во. Как и все потомки швейцарских поселенцев в Шабо, представители семейства Бюксель сохранили также и швейцарские паспорта. Родольф Бюксель был младшим из десяти детей. Вот как он сам рассказывал о своем детстве — на французском с заметным русским акцентом:

«У нас был красивый дом и прислуга. Моему отцу принадлежали 50 гектаров виноградников и 130 гектаров пахотных земель, на которых трудились мы все, а еще отец постоянно нанимал работников. Кроме того, отец выращивал кукурузу, было у нас полтора десятка свиней, мы готовили колбасы и ветчины. Были у нас и два стойла, летнее и зимнее, для лошадей и коров. В страду мы занимались обработкой собранного зерна при помощи молотилки с паровым двигателем. У нас трудились в этот период до двух десятков поденных работников, и я помню, как мы их кормили наваристым борщом. А во время сбора винограда всегда можно было рассчитывать на жителей соседней деревни, которые тоже рады были подработать».

Жизнь семьи можно было назвать благополучной до 28 июня 1940 года, когда на земле, где располагалась колония — на территории тогдашней Бессарабии, установилась советская власть. Швейцарцы сразу же лишились и земель, и всего своего добра. «Мы оставили все — даже пшеницу на чердаке и хлеб в печи», — вспоминал наш герой. Пять лет его семья прожила в лагере в Германии, а затем, к концу войны, добралась до Лозанны.

В 1950 году Родольф Бюксель решился на новую эмиграцию — он уехал в Уругвай, где занимался выращиванием винограда на берегах реки Рио-Негро. «Я тогда боялся, что коммунисты и Сталин захватят и Швейцарию», — рассказывал он. Интересно, что старейший швейцарец говорил на шести языках — французском, немецком, русском, украинском, польском и испанском, а вот английский так и не освоил. Приехав в США в возрасте 73 лет, он решил: «Я слишком стар, чтобы браться за изучение седьмого языка!»

Швейцарская колония Шабаг В 1822 году царь Александр Первый выделил швейцарским колонистам земли в регионе Причерноморья, чему способствовал его воспитатель, тоже родом из кантона Во, Фредерик-Сезар де Лагарп (Frédéric-César de La Harpe, 1754-1838). Раньше земли эти принадлежали туркам. Занимая общую площадь в 50 квадратных километров, носили они имя «Ашабаг», что на турецком означало «Нижние сады». Согласно договору, подписанному и заверенному у нотариуса в швейцарском Веве, каждый колонист обязался привезти с собой Библию и ружье. Колония ощутила на себе все перипетии истории: когда пала Российская империя, она на короткое время перешла под власть большевиков, затем, в межвоенный период, она принадлежала к Румынии, в 1940 году эти земли были аннексированы СССР, потом они опять попали в румынские руки, пока в 1944 ее окончательно не прибрало к рукам советское государство. Начиная с 1991 года местечко Шабо принадлежит Украине. Здесь расположен музей, посвященный швейцарской колонии, и есть «Центр культуры вина Шабо». Конец инфобокса

Рубежи науки В Лозанне обсудили швейцарские поселения в Северном Причерноморье «Швейцарские колонии в Северном Причерноморье: перспективы исследования». Такова была тема коллоквиума, прошедшего в Лозаннском университете. Этот контент был опубликован 24 февраля 2019 г. 10:00



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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