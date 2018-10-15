Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 9:00 15.10.2018 - 09:00

Профессионалы, которые решили переехать в Швейцарию на работу, обычно получают зарплату намного больше (в среднем на 61 тыс долларов), чем на предыдущем месте работы.

(Keystone)

По данным исследования, опубликованного на прошлой неделе банком HSBC, экспаты в Швейцарии по-прежнему являются самыми высокооплачиваемыми в мире, зарабатывая в год в среднем 202 516 франков или по 15 тыс. в месяц (примерно 1 млн рублей или полмиллиона гривен).

В тройке стран, где экспаты зарабатывают больше всего, кроме Швейцарии (1 место) находятся США (2 место) и Гонконг (3 место). Там экспаты в среднем зарабатывают 185 119 и 178 706 долларов соответственно в год. Таковы данные ежегодного отчёта Expat Explorer банка HSBC, одного из крупнейших финансовых конгломератов в мире, который был опубликован уже в 11 раз.

По словам экспертов британского банка, люди, которые решили переехать в Швейцарию на работу, обычно получают зарплату намного больше — в среднем на 61 тыс. долларов, — чем на предыдущем месте работы. Но не только деньги являются главным стимулом для переезда в Швейцарию.

Более трети (35%) экспатов назвали в качестве основного мотива переезда в альпийскую страну карьерный рост и новые возможности, связанные с работой. Более высокое качество жизни оказалось второй по популярности причиной переезда (32%), лишь на 3-м месте зарплата (24%). Опрос был проведён в марте и апреле 2018 года среди 22 318 экспатов из 163 стран мира через онлайн-анкету.

Швейцария не разочаровывает

В целом Швейцария экспатов не разочаровывает. Почти две трети респондентов, поселившихся в Конфедерации, заявили, что эта страна стала им хорошим трамплином в карьере, а 73% хвалили здешнее высокое качество жизни. Такое представление о стране, пропущенное «сквозь розовые очки», передалось и детям экспатов, которые также говорят, что им нравится высокий уровень благосостояния.

«Исследование подтверждает то, что мы и так постоянно слышим от наших клиентов. Помимо профессиональных и финансовых причин иностранцы, которые поселяются в Швейцарии, ценят качество жизни и стабильность швейцарской общественно-политической системы», — указывает Жан-Франсуа Бунлон (Jean-François Bunlon), глава швейцарского отделения HSBC Private Banking.

Финансовое положение швейцарцев, решивших выехать за границу на постоянное место жительства, не так безоблачно с точки зрения дохода. Исследование HSBC говорит, что швейцарцы за рубежом сталкиваются в среднем со снижением заработной платы примерно на 6%. Однако эти швейцарцы видят другие плюсы в переезде за границу: так, они в два раза чаще начинают заниматься бизнесом, чем экспаты из других стран.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер