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Культура

Бедная, холодная и мятежная: маленькая Юра на большом экране

Морозные зимы и нестабильные экономические перспективы – такова реальность региона швейцарской Юры, показанная в фильме Tout un hiver sans feu («Одна долгая зима без огня») польско-швейцарского режиссера Грега Зглински (Greg Zglinski). Фильм в 2005 году был удостоен премии Swiss Film Awards. Filmcoopi AG
Морозные зимы и нестабильные экономические перспективы – такова реальность региона швейцарской Юры, показанная в фильме Tout un hiver sans feu («Одна долгая зима без огня») польско-швейцарского режиссера Грега Зглински (Greg Zglinski). Фильм в 2005 году был удостоен премии Swiss Film Awards. Filmcoopi AG

Юбилейный 60-й Кинофестиваль в Золотурне посвятил отдельную ретроспективу фильмам о регионе швейцарской Юры — пространстве локального сепаратизма, языковых барьеров, экономических трудностей и ностальгии.

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Швейцарию можно разделить на три основные географические зоны. Альпы ассоциируются с прошлым: Вильгельм Телль, суровые горные пастухи, Швейцария в виде союза упрямых горцев, которым очень не нравилось жить на задворках империи и которые отчаянно противостояли «коварству времени».

Вторая зона — Швейцарское плато, территория, протянувшаяся от Женевы на юго-западе до Санкт-Галлена на северо-востоке страны. Сегодня, несмотря на зеленые холмы и сельскохозяйственные угодья, эта зона представляет собой скорее урбанизированную и индустриализированную Швейцарию: здесь сосредоточены более двух третей населения страны и находятся крупнейшие политические, промышленные и финансовые центры.

И, наконец, Юрский горный массив, расположенный на франко-швейцарской границе. Эта сравнительно узкая горная цепь, 70% которой расположены во Франции, а 30% в Швейцарии, она во многом формирует ландшафт кантонов Во, Невшатель, Берн, Юра, Золотурн и Базель-сельский. Однако в коллективном сознании Юра занимает гораздо менее заметное место, чем Альпы или центральное плато.

Швейцарию можно разделить на три основные географические зоны.
Швейцарию можно разделить на три основные географические зоны. SWI

Чтобы изменить ситуацию, юбилейный 60-й Кинофестиваль, прошедший в Золотурне с 22 по 29 января 2025 года, посвятил Юре отдельную ретроспективу Imaginaires du JuraВнешняя ссылка — Юра в поп-культурном архиве швейцарского и французского кино. Если Альпы символизируют прошлое страны, а плато — ее настоящее и будущее, то какую роль играет Юра?

Юра — регион сопротивления и изоляции

Этот регион можно рассматривать как своеобразный учебник истории. Он показывает, как возникают территориальные споры, как в одном регионе складываются все ингредиенты для гражданской войны и как обществу все-таки удается избежать наихудшего сценария. Именно этой теме посвящен документальный фильм Пьера-Алена Майера Sans Roland Béguelin et Marcel Boillat, pas de Canton du Jura! («Без Ролана Бегюлена и Марселя Буйа никакого кантона Юра!»).

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Neu zum Kanton Jura oder beim Kanton Bern bleiben: Darüber entscheidet Moutier am 18. Juni 2017.

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Кантон Юра: все ингредиенты войны в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Данный исторический сюжет вполне мог привести в Швейцарии к территориальной войне. К счастью, этого не произошло. Почему?

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По версии режиссера, причиной появления сепаратистского движения, добивавшегося создания нового кантона Юра на территории Берна, стала даже не столько «историческая обида» после аннексии Юры Берном в 1815 году по итогам Венского конгресса. Главную роль сыграло ощущение второсортности. Франкоязычные католики из Бернской Юры воспринимались немецкоязычными протестантскими властями Берна как досадное препятствие на пути к формированию единой бернской политической нации, основанной на протестантской этике.

По версии как режиссера Пьера-Алена Майера, так и идеолога юрассийского сепаратизма Ролана Бегюлена (Roland Béguelin, 1921-1993), регион Юры стал символом сопротивления немецкоязычному культурному, политическому и экономическому доминированию в Швейцарии.

Ожесточенные столкновения между полицейскими и участниками демонстрации, организованной сепаратистским движением Rassemblement jurassien («Ассамблея Юра»), в Берне 17 июня 1972 года по причине разногласий вокруг закона о школах и школьном образовании в кантоне Берн. Keystone
Ожесточенные столкновения между полицейскими и участниками демонстрации, организованной сепаратистским движением Rassemblement jurassien («Ассамблея Юры»), в Берне 17 июня 1972 года по причине разногласий вокруг закона о школах и школьном образовании в кантоне Берн. Keystone

Одновременно особый характер Юры невозможно понять без двух взаимосвязанных явлений — часовой индустрии и анархизма. Регион, принявший французских гугенотов, стал колыбелью швейцарского часового дела уже в конце 18 века. Здесь зародились такие легендарные бренды, как Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre и David Candaux.

На рубеже 19 и 20 веков часовые мастерские Юры превратились ещё и в очаги анархистской активности, вдохновлявшей таких революционных мыслителей, как Пётр Кропоткин (1842–1921) и Михаил Бакунин (1814–1876). Этому историческому периоду посвящен фильм Unrueh («Беспокойство», 2022) режиссера Сирила Шойблина (Cyril Schäublin).

Юра — зона транзита

Организаторы Золотурнского кинофестиваля называют Юру одновременно «Диким Западом» Швейцарии и «зоной фронтира». В кинематографе этот регион часто изображается как линия столкновения старого и нового, знакомого и неизвестного, сельского и городского, французского и немецкого.

Так, классический фильм Gilberte de Courgenay («Жильберта де Куржене»), снятый Францем Шнидером (Franz Schnyder) в 1941 году, рассказывает о группе немецкоязычных швейцарских солдат времён Первой мировой войны, вынужденных проводить праздники в глухой провинции.

Сцена из фильма Gilberte de Courgenay («Жильберта де Куржене») – классики швейцарского кинематографа времен Второй мировой войны, снятой Францем Шнидером (Franz Schnyder) в 1941 году. Praesens-Film AG
Сцена из фильма Gilberte de Courgenay («Жильберта де Куржене») – классики швейцарского кинематографа времен Второй мировой войны, снятой Францем Шнидером (Franz Schnyder) в 1941 году. Collection Cinémathèque Suisse, Tous Droits Réservés

Все они влюбляются в местную официантку Жильберту (роль Анн-Мари Блан / Anne-Marie Blanc, 1919–2009). Основанный на реальной истории Жильберты Монтавон, фильм прославляет военную доблесть и патриотизм, представляя Юру как пространство транзита, временное пристанище, которое можно посетить, но в котором не стоит оставаться.

Юра — пространство одиночества

Другой взгляд на Юру предлагает фильм польско-швейцарского режиссера Грега Зглински (Greg Zglinski) Tout un hiver sans feu («Одна долгая зима без огня»), удостоенный премии Swiss Film Award в 2005 году. Действие происходит в окрестностях Ла-Шо-де-Фона. Фермер (роль актёра Орельена Рекуана / Aurélien Recoing) переживает личную трагедию и вынужден работать на заводе, где сближается с коллегами-иммигрантами.

Два гиганта кино в морозном антураже Юры – Ален Делон (Alain Delon) и Симона Синьоре (Simone Signoret) в фильме Жана Шапо (Jean Chapot) Les Granges Brûlées (1973). Cinémathèque Suisse
Два гиганта кино в морозном антураже Юры – Ален Делон (Alain Delon) и Симона Синьоре (Simone Signoret) в фильме Жана Шапо (Jean Chapot) «Сгоревшие фермы» (Les Granges Brûlées, 1973). Cinémathèque Suisse

Юра в этом фильме — суровый, холодный, экономически нестабильный регион, где даже новая жизнь не обещает спасения. Похожая атмосфера царит и во французской Юре в фильме Les Granges Brûlées («Сгоревшие фермы», на русском языке транслировался по телевидению под названием «Подозрение») режиссера Жана Шапо (Jean Chapot). В фильме, где играют Ален Делон (Alain Delon) и Симона Синьоре (Simone Signoret), регион предстает перед зрителем пространством стагнации, исчезновения традиционного крестьянского уклада и господства бюрократии. В фильме впервые прозвучал электронный саундтрек Жана-Мишеля Жарра (Jean-Michel Jarre).

Юра — между природой и технологическим прогрессом

Но Юра — это не только пространство политического радикализма и экономического застоя. Короткометражный документальный фильм Le Châtelot («Шатло», 1953) Мари-Анн Колсон-Малльвиль (Marie-Anne Colson-Malleville) показывает строительство плотины на реке Ду (Doubs) — проект франко-швейцарского сотрудничества.

Плотина, давшая название фильму Le Châtelot («Шателот») режиссера Мари-Анн Колсон-Маллевиль (Marie-Anne Colson-Malleville, 1953). Cinémathèque Suisse
Плотина, давшая название фильму Le Châtelot («Шатло») режиссера Мари-Анн Колсон-Малльвиль (Marie-Anne Colson-Malleville, 1953). Cinémathèque Suisse

Этот редкий кинематографический взгляд на Юру показывает, что баланс между индустриализацией и природой еще возможен. Если Альпы символизируют прошлое, а плато — будущее, то Юра оказывается связующим звеном между ними, пространством столкновения патриотической ностальгии и экономической реальности, природного спокойствия и политических потрясений. Возможно, именно это и делает Юру таким мощным кинематографическим образом.

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Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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