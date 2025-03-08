Бедная, холодная и мятежная: маленькая Юра на большом экране
Юбилейный 60-й Кинофестиваль в Золотурне посвятил отдельную ретроспективу фильмам о регионе швейцарской Юры — пространстве локального сепаратизма, языковых барьеров, экономических трудностей и ностальгии.
Показать больше
Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю
Швейцарию можно разделить на три основные географические зоны. Альпы ассоциируются с прошлым: Вильгельм Телль, суровые горные пастухи, Швейцария в виде союза упрямых горцев, которым очень не нравилось жить на задворках империи и которые отчаянно противостояли «коварству времени».
Вторая зона — Швейцарское плато, территория, протянувшаяся от Женевы на юго-западе до Санкт-Галлена на северо-востоке страны. Сегодня, несмотря на зеленые холмы и сельскохозяйственные угодья, эта зона представляет собой скорее урбанизированную и индустриализированную Швейцарию: здесь сосредоточены более двух третей населения страны и находятся крупнейшие политические, промышленные и финансовые центры.
И, наконец, Юрский горный массив, расположенный на франко-швейцарской границе. Эта сравнительно узкая горная цепь, 70% которой расположены во Франции, а 30% в Швейцарии, она во многом формирует ландшафт кантонов Во, Невшатель, Берн, Юра, Золотурн и Базель-сельский. Однако в коллективном сознании Юра занимает гораздо менее заметное место, чем Альпы или центральное плато.
Чтобы изменить ситуацию, юбилейный 60-й Кинофестиваль, прошедший в Золотурне с 22 по 29 января 2025 года, посвятил Юре отдельную ретроспективу Imaginaires du JuraВнешняя ссылка — Юра в поп-культурном архиве швейцарского и французского кино. Если Альпы символизируют прошлое страны, а плато — ее настоящее и будущее, то какую роль играет Юра?
Юра — регион сопротивления и изоляции
Этот регион можно рассматривать как своеобразный учебник истории. Он показывает, как возникают территориальные споры, как в одном регионе складываются все ингредиенты для гражданской войны и как обществу все-таки удается избежать наихудшего сценария. Именно этой теме посвящен документальный фильм Пьера-Алена Майера Sans Roland Béguelin et Marcel Boillat, pas de Canton du Jura! («Без Ролана Бегюлена и Марселя Буйа никакого кантона Юра!»).
Показать больше
Кантон Юра: все ингредиенты войны в Швейцарии
По версии режиссера, причиной появления сепаратистского движения, добивавшегося создания нового кантона Юра на территории Берна, стала даже не столько «историческая обида» после аннексии Юры Берном в 1815 году по итогам Венского конгресса. Главную роль сыграло ощущение второсортности. Франкоязычные католики из Бернской Юры воспринимались немецкоязычными протестантскими властями Берна как досадное препятствие на пути к формированию единой бернской политической нации, основанной на протестантской этике.
По версии как режиссера Пьера-Алена Майера, так и идеолога юрассийского сепаратизма Ролана Бегюлена (Roland Béguelin, 1921-1993), регион Юры стал символом сопротивления немецкоязычному культурному, политическому и экономическому доминированию в Швейцарии.
Одновременно особый характер Юры невозможно понять без двух взаимосвязанных явлений — часовой индустрии и анархизма. Регион, принявший французских гугенотов, стал колыбелью швейцарского часового дела уже в конце 18 века. Здесь зародились такие легендарные бренды, как Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre и David Candaux.
На рубеже 19 и 20 веков часовые мастерские Юры превратились ещё и в очаги анархистской активности, вдохновлявшей таких революционных мыслителей, как Пётр Кропоткин (1842–1921) и Михаил Бакунин (1814–1876). Этому историческому периоду посвящен фильм Unrueh («Беспокойство», 2022) режиссера Сирила Шойблина (Cyril Schäublin).
Юра — зона транзита
Организаторы Золотурнского кинофестиваля называют Юру одновременно «Диким Западом» Швейцарии и «зоной фронтира». В кинематографе этот регион часто изображается как линия столкновения старого и нового, знакомого и неизвестного, сельского и городского, французского и немецкого.
Так, классический фильм Gilberte de Courgenay («Жильберта де Куржене»), снятый Францем Шнидером (Franz Schnyder) в 1941 году, рассказывает о группе немецкоязычных швейцарских солдат времён Первой мировой войны, вынужденных проводить праздники в глухой провинции.
Все они влюбляются в местную официантку Жильберту (роль Анн-Мари Блан / Anne-Marie Blanc, 1919–2009). Основанный на реальной истории Жильберты Монтавон, фильм прославляет военную доблесть и патриотизм, представляя Юру как пространство транзита, временное пристанище, которое можно посетить, но в котором не стоит оставаться.
Юра — пространство одиночества
Другой взгляд на Юру предлагает фильм польско-швейцарского режиссера Грега Зглински (Greg Zglinski) Tout un hiver sans feu («Одна долгая зима без огня»), удостоенный премии Swiss Film Award в 2005 году. Действие происходит в окрестностях Ла-Шо-де-Фона. Фермер (роль актёра Орельена Рекуана / Aurélien Recoing) переживает личную трагедию и вынужден работать на заводе, где сближается с коллегами-иммигрантами.
Юра в этом фильме — суровый, холодный, экономически нестабильный регион, где даже новая жизнь не обещает спасения. Похожая атмосфера царит и во французской Юре в фильме Les Granges Brûlées («Сгоревшие фермы», на русском языке транслировался по телевидению под названием «Подозрение») режиссера Жана Шапо (Jean Chapot). В фильме, где играют Ален Делон (Alain Delon) и Симона Синьоре (Simone Signoret), регион предстает перед зрителем пространством стагнации, исчезновения традиционного крестьянского уклада и господства бюрократии. В фильме впервые прозвучал электронный саундтрек Жана-Мишеля Жарра (Jean-Michel Jarre).
Юра — между природой и технологическим прогрессом
Но Юра — это не только пространство политического радикализма и экономического застоя. Короткометражный документальный фильм Le Châtelot («Шатло», 1953) Мари-Анн Колсон-Малльвиль (Marie-Anne Colson-Malleville) показывает строительство плотины на реке Ду (Doubs) — проект франко-швейцарского сотрудничества.
Этот редкий кинематографический взгляд на Юру показывает, что баланс между индустриализацией и природой еще возможен. Если Альпы символизируют прошлое, а плато — будущее, то Юра оказывается связующим звеном между ними, пространством столкновения патриотической ностальгии и экономической реальности, природного спокойствия и политических потрясений. Возможно, именно это и делает Юру таким мощным кинематографическим образом.
Показать больше
Полвека назад в Швейцарии было решено начать создавать кантон Юра
Показать больше
Кантон Юра: открывая для себя неизвестную Швейцарию
Читайте о многовековой проблеме юрассийского сепаратизма в историческом обзорном материале по ссылке ниже.
Показать больше
Референдум — оружие швейцарских сепаратистов
Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.