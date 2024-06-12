Бернский районный муниципалитет отозвал иск против Pussy Riot

Акция солидарности с панк-группой из России Pussy Riot прошла в Цюрихе в августе 2012 года. Keystone

В 2022 году участниц скандальной панк-группы Pussy Riot застали в бернском пригороде Кёниц за нанесением граффити, что было расценено в качестве нанесения ущерба общественному имуществу. Но вот теперь муниципалитет Кёниц (Köniz) отозвал свой иск против трех участниц российской группы «из соображений адекватности и соразмерности».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как заявило во вторник 11 июня 2024 года муниципальное правление округа Кёниц, судебное разбирательство по этому делу будет означать огромную финансовую и кадровую нагрузку как для суда, так и бюджета муниципалитета Кёниц, а это было бы совершенно неоправданно с учетом минимального масштаба причиненного ущерба.

В то же время муниципальное правление сожалеет, что обвиняемые не согласились просто уплатить штраф, тем более что факт нанесения ущерба имуществу был неоспорим. Но теперь, что называется, наступив на горло собственной песне, правление отзывает все свои иски, коль скоро это дело грозило принять абсурдные масштабы, особенно на фоне изначального правонарушения и его скромных масштабов.

Марина Алёхина и Ольга Борисова, участницы панк-группы Pussy Riot. Pussy Riot

Правление уточняет, что ни решение подать иск, ни решение отозвать его, не являлись и не являются политически мотивированными решениями. Муниципальный совет Кёница решительно осуждает российскую агрессивную войну против Украины. «Однако все это не играет никакой роли в плане оценок значения данного правонарушения». Напомним, три участницы панк-группы Pussy Riot были пойманы за нанесением граффити в 2022 году.

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Идея была, по словам задержанных, нарисовать дорожный знак с указанием дистанции в километрах от Швейцарии до места военных действий на территории Украины. Муниципалитет удалил граффити в тот же день, а еще через день группа Pussy Riot выступила с концертом в городе Рубиген под Берном. Группа Pussy Riot получила всемирную известность 12 лет назад после проведения в московском храме Христа Спасителя «панк-молебна», акции, направленной против Владимира Путина.

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