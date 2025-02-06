Выставка Modell Neutralität размышляет над нейтралитетом Швейцарии

Работа художника-инсталлятора Томаса Хиршхорна: Давос в виде модели игрушечной железной дороги с маленькими домиками из папье-маше, а также танками и солдатами. zvg/Pro Litteris, David Aebi

В последний раз Швейцария по-настоящему воевала в 1847 году. До этого страна была погружена в сплошные войны — внешние и внутренние, политические, экономические и религиозные, но после — никогда! Вплоть до сегодняшнего дня. Какую роль сыграл в этом её курс на нейтралитет? Этому вопросу посвящена выставка Modell Neutralität, которая проходит в городе Аарау в музее Aargauer Kunsthaus («Художественный музей кантона Аргау»).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Нейтралитет Швейцарии разными политиками трактуется по-разному. Для одних сотрудничество с НАТО, например, или присоединение к международным санкциям вполне совместимы с нейтралитетом. Для других такие шаги являются нарушением закрепленного в конституции положения, в соответствии с которым государство в Швейцарии ответственно за принятие «мер по сохранению нейтралитета».

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Этот вопрос является постоянным источником жарких дебатов. Инициатива, запущенная недавно правой Швейцарской народной партией (SVP), предлагает прописать в конституции уже прямо нейтралитет как таковой. Эта инициатива была представлена общественности в 2024 году и, скорее всего, снова выдвинет эту тему в центр политической повестки дня страны. Тот факт, что вокруг нейтралитета в стране ломается столько копий, стал для музея Aargauer Kunsthaus («Художественный музей кантона Аргау») поводом устроить по этому вопросу целую экспозицию.

Критически взглянуть на нейтралитет

В центре выставки стоит вопрос, сформулированный примерно так: в то время как мир вокруг нас переживает войны и потрясения, люди в Швейцарии всё так же живут в процветании и мире. Связано ли это с нейтралитетом? И что означает нейтралитет? Выставка Modell Neutralität («Модель нейтралитета») в музее Aargauer Kunsthaus как раз и исследует эти вопросы.

По словам куратора выставки Басмы Эль Адизе (Bassma El Adisey), музей выбрал эту тему по причине её острой актуальности. «Мы считаем, что искусство — это также площадка для дискуссий, пространство, в котором мы можем обсуждать в том числе и такие вопросы. У художников тоже ведь есть свобода критически взглянуть на такие темы, как нейтралитет, и тем самым открыть какие-то новые перспективы».

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Участвующие в выставке две дюжины художников и художниц своими работами проливают свет на политические и международно-правовые аспекты швейцарского нейтралитета. Выставка показывает: палитра вариантов толкования и понимания этого термина очень широка. Например, швейцарский художник Феликс Штёкле (Felix Stöckle) пытается делать это с иронией. Он сочетает красочные картины, созданные на основе мотивов, заимствованных из туристической рекламы, с изображением видов вооружений, на которых выгравировано дружеское приветствие Grüezi!

Иногда в цель, иногда мимо

Подход художника Guerreiro do Divino Amor, участника швейцарского павильона на Венецианской Биеннале в 2024 году, совсем иной. Он демонстрирует серию анимированных лайтбоксов, в которых Швейцария предстает в качестве страны, куда стекаются деньги и сыр фондю, но это больше высказывание о самой Швейцарии в целом, чем о её нейтралитете. Работа художника-инсталлятора Томаса Хиршхорна тоже уклоняется в сторону и на самом деле является скорее критикой Давосского форума. Здесь представлен типичный Хиршхорн: Давос в виде модели игрушечной железной дороги с маленькими домиками из папье-маше, а также танками и солдатами.

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На выставке представлены и другие сильные работы, например произведения Миркана Дениза (Mirkan Deniz). Художник сосредоточился на роли Швейцарии в процессе раздела Курдистана между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. Совершенный в июле 1923 года, он сегодня вызывает неоднозначные и порой полярные оценки, но скреплен был этот «договор» за столом переговоров в Лозанне. А в 2008 году бывший уже президент Швейцарии Паскаль Кушпен (Pascal Couchepin) подарил этот самый стол Турции.

Переоценил свои возможности?

Наша коллега из редакции культуры телерадиоканала SRF Внешняя ссылкаАлиса Хенкес (Alice Henkes) осталась после осмотра выставки в неоднозначных чувствах. «Хотя некоторые работы очень удачны, на выставке порой сталкиваешься со странным сочетанием легкого подхода и серьезного. Там есть работы с очень конкретной направленностью, а есть экспонаты, которые лишь поверхностно затрагивают тему. Некоторым работам не помешало бы больше глубины. Эта выставка взяла на себя слишком много, порой кажется, что музей переоценил себя и свои возможности».

Выставка работает до 11 мая 2025 года, все подробности по ссылке.Внешняя ссылка

Все подробности по политике нейтралитета Швейцарии собраны в этом досье.

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