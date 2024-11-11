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Джазовый фестиваль в Монтрё отдает дань уважения Куинси Джонсу

Великий музыкант, аранжировщик, композитор и продюсер, он работал с разными звёздами, от Каунта Бейси до Майкла Джексона, будучи музыкальным послом фестиваля.
Великий музыкант, аранжировщик, композитор и продюсер, он работал с разными звёздами, от Каунта Бейси до Майкла Джексона, будучи музыкальным послом фестиваля в Монтрё. Keystone-SDA

Джазовый фестиваль в Монтрё отдал дань уважения Куинси Джонсу, легенде мира музыки, скончавшемуся 3 ноября 2024 года в возрасте 91 года. Великий музыкант, аранжировщик, композитор и продюсер, он работал с разными звёздами — от Каунта Бейси до Майкла Джексона, будучи музыкальным послом фестиваля.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В Швейцарию на джазовый фестиваль в Монтрё Куинси Джонс, или просто «Кью», приезжал каждое лето на протяжении последних более 30 лет. «Куинси Джонс впервые приехал на джазовый фестиваль в Монтрё в 1990 году. В 1991–1993 годах он был одним из продюсеров фестиваля. И это положило начало большой дружбе с [основателем фестиваля] Клодом Нобсом, который называл его своим «духовным братом». Об этом рассказал Матьё Жатон, нынешний директор фестиваля в Монтрё, в интервью информационному агентству Keystone-SDA.

В 1991 году Клод Нобс и Куинси Джонс организовали в Швейцарии легендарный концерт Майлза Дэвиса, который умер потом всего через несколько недель после своего выступления в Монтрё. С тех пор Куинси Джонс возвращался сюда каждый год, организовывая специальные концерты таких звезд, как Фил Коллинз, Петула Кларк, Эл Жарро, Херби Хэнкок, Simply Red и Джон Батист.

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«После смерти Клода Нобса в 2013 году Куинси стал сотрудничать с нами еще более активно, став еще более открытым для самых разных коллабораций. Концерт в честь его 85-летия в 2019 году собрал молодое поколение артистов, что стало весьма символичным моментом. Но после пандемии он уже не приезжал сюда по состоянию здоровья», — уточняет Матье Жатон.

«Как и Клод Нобс, Куинси Джонс обладал способность видеть музыку как весьма широкое явление, он интересовался всеми актуальными стилями. Для него было важно прежде всего качество. Он был первым, кто привез в Монтрё в начале 90-х хип-хоп, он один в огромной степени укреплял авторитет фестиваля. Каждый раз, когда Куинси Джонс приезжал в Монтрё, он говорил, что «вернулся домой».

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«Он был неутомим, постоянно вынашивал самые невероятные проекты, ходил на джем-сейшны в надежде открыть новые имена. Как раз в Монтрё он и познакомился с такими талантами, как английский певец, аранжировщик, композитор, продюсер и мультиинструменталист Джейкоб Кольер и Альфредо Родригес, американский (родом из Пуэрто-Рико) музыкант, композитор, продюсер, режиссёр, сценарист и бизнесмен. Их он потом взял под крыло в качестве продюсера и наставника. Он не был недоступной суперзвездой, „Кью“ был замечательным, невероятно щедрым человеком», — добавляет Матьё Жатон.

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