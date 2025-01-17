Лыжи, горы, гранд-отель: как Netflix понимает swissness?
Сериал «Зимний дворец», первая совместная работа стримингового гиганта Netflix и швейцарского общественного медиахолдинга SRG (портал SWI является его автономным подразделением) показывает нам лыжи, горы, гранд-отель. Швейцария par excellence? Или просто набор клише? И что такое на самом деле swissness?
«Однажды мы скажем нашим детям, что буквально каждая гора здесь принадлежит нам». На дворе 1899 год, предприниматель Андре Морель (André Morel) планирует снова открыть перестроенный роскошный отель в швейцарских Альпах. Британец Лорд Фэрфакс (Lord Fairfax) оказывает ему необходимую финансовую поддержку.
Эта история отражает не только факт ранней вовлеченности Швейцарии в международное разделение труда, в данном случае в сфере туризма, но и характер этого синефильского проекта, в реализации которого помимо франкоязычного швейцарского общественного телеканала RTS (подразделение холдинга SRG) поучаствовал и крупнейший в мире стриминговый провайдер Netflix.
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Цель была понятной: необходимо было изложить историческую драму так, чтобы она понравилась как швейцарской, так и зарубежной аудитории. Обычно Швейцария если и снимает художественные фильмы, то только для себя, на своем мало кому понятном за рубежом материале и про свои проблемы, мало кому интересные порой даже в ином языковом регионе самой Швейцарии. Это не значит, что швейцарский кинематограф не присутствует за рубежом.
Неразрешимая дилемма?
Снявший «Бал Монстров» и «Квант милосердия» Марк Форстер по матери швейцарец, но кому об этом известно? Никому. И именно поэтому запланированная швейцарская история должна была быть рассказана так, чтобы быть понятной международной публике. Этот дуализм и казался долгое время неразрешимой дилеммой. В Швейцарии ведь «никогда ничего не происходит», это страна, где все жители миллионеры. И о чем тут рассказывать?
Как раз всё это и было предметом беспокойства в том числе и для главного редактора кинопрограмм холдинга SRF Жоржа Вирша (Georges Wyrsch). «В итоге у нас получилась международная коллаборация, история, в которой британцы приезжают в кантон Вале развивать туризм. Соответственно в состав актерского коллектива входили как британские, так и французские артисты». И именно поэтому, добавляет Жорж Вирш, в глазах швейцарской аудитории сериал порой смотрится странным обращением к материалу, который «очевиден».
Местами он выглядит совершенно не по-швейцарски, умудряясь при этом парадоксальным образом подчеркивать как раз то, что и составляет «исконную швейцарскость», эту самую пресловутую swissness. Например, в одной из серий действующие лица сериала долго едят фондю. «Если бы это была лента только для швейцарской аудитории, то никто не стал бы тратить метраж на очевидные и всем понятные вещи. Фондю оно и есть фондю, чего о нем можно ещё такого рассказать? Но для аудитории за границей это вполне работает».
Что такое «оригинальная версия»?
Сериал «Зимний дворец» изначально был нацелен именно на международный рынок, и сделан он был сразу в разных языковых версиях: при его просмотре можно установить немецкую, английскую или французскую аудиодорожку. На съемочной площадке работали британские, французские и швейцарские актёры и актрисы, и остаётся неясным, какая же из этих версий должна считаться «оригинальной» версией?
С другой стороны, эта «проблема» и есть то, что в основе своей образует «швейцарскость»: в этой стране у одного и того же феномена могут быть разные языковые версии обозначения, и все они будут «оригиналами». Это очень непривычный, но чисто «швейцарский» образ мысли. Возвращаясь к сериалу «Зимний дворец». Задача, на самом деле, стояла перед ним довольно нетривиальная. Как создать нечто интернациональное, но при этом сохранить местный колорит? Как перекодировать «чисто швейцарское» в «международно понятное»?
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«В этом смысле мы все ещё находимся на стадии эксперимента, но именно в этом и кроется огромный потенциал совместного производства Netflix и SRG», — объясняет Жорж Вирш в интервью немецкоязычному телеканалу SRFВнешняя ссылка (тоже входит в состав холдинга SRG). Режиссером сериала выступил Пьер Моннар (Pierre MonnardВнешняя ссылка). В его активе швейцарские сериалы Wilder и Neumatt, о которых за пределами Швейцарии, разумеется, никто никогда не слыхал и никогда не услышит, а также фильм Platzspitzbaby, о котором все-таки рассказывал наш портал иновещания SWI Swissinfo (по ссылке ниже).
Необходимость компромиссов
С его точки зрения кооперация с Netflix открывает для швейцарского кинопроизводства «большие возможности». Как говорит режиссер, стриминговый сервис Netflix явно хочет использовать эту постановку в роли витрины, в его планах закрепиться на рынке Швейцарии в качестве производителя востребованной визуальной продукции.
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«В конце концов — как и в индустрии роскошных отелей — все дело в капитале. Сериал был профинансирован общественным телеканалом RTS (SRG) лишь частично, без денег от Netflix мы бы не смогли реализовать „Зимний дворец“. Однако деньги от Netflix означают и необходимость идти на компромиссы». Как говорит Пьер Моннар, в разработку сценария стриминговый сервис не вмешивался, зато во время финального монтажа эпизодов было много дискуссий.
В итоге Netflix делал четкий акцент на так называемых «клиффхэнгерах», сюжетных «затравках», размещаемых в конце каждого эпизода и делающих финал сюжета каждой серии открытым. Это должно мотивировать аудиторию непременно захотеть посмотреть следующий эпизод с тем, чтобы узнать, «чем там всё кончилось».
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«Такого формата производство связано с большим количеством ограничений», — говорит Пьер Моннар. Но его это в целом «не сильно расстраивает, потому что компромисс — это неотъемлемая часть любой сделки». И именно к пониманию этого весьма «швейцарского» тезиса и приходит отельер Андре Морель по итогам восьми эпизодов «Зимнего дворца». Все они теперь внутри самой Швейцарии доступны на стриминговых сервисах Play SRF и Play Suisse. За пределами страны они недоступны.
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