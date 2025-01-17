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Лыжи, горы, гранд-отель: как Netflix понимает swissness?

Режиссером сериала «Зимний дворец» стал Пьер Моннар (Pierre Monnard). В его активе сериалы Wilder и Neumatt, а также фильм Platzspitzbaby.
Режиссером сериала «Зимний дворец» стал Пьер Моннар (Pierre Monnard). В его активе сериалы Wilder и Neumatt, а также фильм Platzspitzbaby. Keystone / Jean-Christophe Bott

Сериал «Зимний дворец», первая совместная работа стримингового гиганта Netflix и швейцарского общественного медиахолдинга SRG (портал SWI является его автономным подразделением) показывает нам лыжи, горы, гранд-отель. Швейцария par excellence? Или просто набор клише? И что такое на самом деле swissness?

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

«Однажды мы скажем нашим детям, что буквально каждая гора здесь принадлежит нам». На дворе 1899 год, предприниматель Андре Морель (André Morel) планирует снова открыть перестроенный роскошный отель в швейцарских Альпах. Британец Лорд Фэрфакс (Lord Fairfax) оказывает ему необходимую финансовую поддержку.

Эта история отражает не только факт ранней вовлеченности Швейцарии в международное разделение труда, в данном случае в сфере туризма, но и характер этого синефильского проекта, в реализации которого помимо франкоязычного швейцарского общественного телеканала RTS (подразделение холдинга SRG) поучаствовал и крупнейший в мире стриминговый провайдер Netflix.

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Цель была понятной: необходимо было изложить историческую драму так, чтобы она понравилась как швейцарской, так и зарубежной аудитории. Обычно Швейцария если и снимает художественные фильмы, то только для себя, на своем мало кому понятном за рубежом материале и про свои проблемы, мало кому интересные порой даже в ином языковом регионе самой Швейцарии. Это не значит, что швейцарский кинематограф не присутствует за рубежом.

Неразрешимая дилемма?

Снявший «Бал Монстров» и «Квант милосердия» Марк Форстер по матери швейцарец, но кому об этом известно? Никому. И именно поэтому запланированная швейцарская история должна была быть рассказана так, чтобы быть понятной международной публике. Этот дуализм и казался долгое время неразрешимой дилеммой. В Швейцарии ведь «никогда ничего не происходит», это страна, где все жители миллионеры. И о чем тут рассказывать?

Как раз всё это и было предметом беспокойства в том числе и для главного редактора кинопрограмм холдинга SRF Жоржа Вирша (Georges Wyrsch). «В итоге у нас получилась международная коллаборация, история, в которой британцы приезжают в кантон Вале развивать туризм. Соответственно в состав актерского коллектива входили как британские, так и французские артисты». И именно поэтому, добавляет Жорж Вирш, в глазах швейцарской аудитории сериал порой смотрится странным обращением к материалу, который «очевиден».

Внешний контент

Местами он выглядит совершенно не по-швейцарски, умудряясь при этом парадоксальным образом подчеркивать как раз то, что и составляет «исконную швейцарскость», эту самую пресловутую swissness. Например, в одной из серий действующие лица сериала долго едят фондю. «Если бы это была лента только для швейцарской аудитории, то никто не стал бы тратить метраж на очевидные и всем понятные вещи. Фондю оно и есть фондю, чего о нем можно ещё такого рассказать? Но для аудитории за границей это вполне работает».

Что такое «оригинальная версия»?

Сериал «Зимний дворец» изначально был нацелен именно на международный рынок, и сделан он был сразу в разных языковых версиях: при его просмотре можно установить немецкую, английскую или французскую аудиодорожку. На съемочной площадке работали британские, французские и швейцарские актёры и актрисы, и остаётся неясным, какая же из этих версий должна считаться «оригинальной» версией?

С другой стороны, эта «проблема» и есть то, что в основе своей образует «швейцарскость»: в этой стране у одного и того же феномена могут быть разные языковые версии обозначения, и все они будут «оригиналами». Это очень непривычный, но чисто «швейцарский» образ мысли. Возвращаясь к сериалу «Зимний дворец». Задача, на самом деле, стояла перед ним довольно нетривиальная. Как создать нечто интернациональное, но при этом сохранить местный колорит? Как перекодировать «чисто швейцарское» в «международно понятное»?

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«В этом смысле мы все ещё находимся на стадии эксперимента, но именно в этом и кроется огромный потенциал совместного производства Netflix и SRG», — объясняет Жорж Вирш в интервью немецкоязычному телеканалу SRFВнешняя ссылка (тоже входит в состав холдинга SRG). Режиссером сериала выступил Пьер Моннар (Pierre MonnardВнешняя ссылка). В его активе швейцарские сериалы Wilder и Neumatt, о которых за пределами Швейцарии, разумеется, никто никогда не слыхал и никогда не услышит, а также фильм Platzspitzbaby, о котором все-таки рассказывал наш портал иновещания SWI Swissinfo (по ссылке ниже).

Необходимость компромиссов

С его точки зрения кооперация с Netflix открывает для швейцарского кинопроизводства «большие возможности». Как говорит режиссер, стриминговый сервис Netflix явно хочет использовать эту постановку в роли витрины, в его планах закрепиться на рынке Швейцарии в качестве производителя востребованной визуальной продукции.  

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«В конце концов — как и в индустрии роскошных отелей — все дело в капитале. Сериал был профинансирован общественным телеканалом RTS (SRG) лишь частично, без денег от Netflix мы бы не смогли реализовать „Зимний дворец“. Однако деньги от Netflix означают и необходимость идти на компромиссы». Как говорит Пьер Моннар, в разработку сценария стриминговый сервис не вмешивался, зато во время финального монтажа эпизодов было много дискуссий.

В итоге Netflix делал четкий акцент на так называемых «клиффхэнгерах», сюжетных «затравках», размещаемых в конце каждого эпизода и делающих финал сюжета каждой серии открытым. Это должно мотивировать аудиторию непременно захотеть посмотреть следующий эпизод с тем, чтобы узнать, «чем там всё кончилось».

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«Такого формата производство связано с большим количеством ограничений», — говорит Пьер Моннар. Но его это в целом «не сильно расстраивает, потому что компромисс — это неотъемлемая часть любой сделки». И именно к пониманию этого весьма «швейцарского» тезиса и приходит отельер Андре Морель по итогам восьми эпизодов «Зимнего дворца». Все они теперь внутри самой Швейцарии доступны на стриминговых сервисах Play SRF и Play Suisse. За пределами страны они недоступны.

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