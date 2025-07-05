Тихий книжный рейв: популярный тренд в Цюрихе

Со словом рейв обычно связывают шум и грохот, но Silent Reading Rave предлагает возможность просто почитать книжку в тишине. SRF/Kaa Linder

Суббота, полдень, центр Цюриха, на улице душно и жарко. Но это не мешает двум десяткам человек, в основном молодёжи, собраться в кафе-баре Gleis, прямо у железнодорожных путей в 5-м округе города. Они заказывают напитки и устраиваются поудобнее. А дальше наступает... тишина.

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Телеканал SRF / портал Swissinfo

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Такую тишину редко услышишь в модном баре Цюриха. Но причина проста: здесь начинается Silent Reading Rave — «рейв тихого чтения». Всё как сказано в названии: два часа — полная тишина, каждый читает то, что хочет — бумажную книгу, планшет, ноутбук. «Я обожаю читать и мне приятно знать, что здесь все погружены в свои книги», — говорит молодая участница рейва. Другая признаётся, что сама читает книги редко, но просто подруга уговорила её прийти.

Первый раз она неожиданно много прочитала — понравилось, захотелось вернуться. «Это отличный способ отключиться от соцсетей и внешнего мира», — добавляет она. Время, свободное от смартфонов, рабочих чатов и городской суеты, становится для многих всё более ценным ресурсом. При этом никому не мешает тот факт, что здесь люди вроде как собрались вместе, но при этом каждый сам по себе.

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«Это просто классное чувство общности», — говорит ещё одна молодая участница рейва. В обычной жизни ей трудно найти время для чтения, а здесь оно как будто само появляется. Линда, одна из организаторов мероприятия, в интервью с телеканалом SRFВнешняя ссылка соглашается: «Важно сознательно выделять время для чтения — иначе его всегда будет не хватать». Мероприятие Silent Reading Rave проводится в Цюрихе уже шесть лет. Ассоциация организаторов тоже базируется здесь, но похожие встречи проходят и в других городах — Базеле, Санкт-Галлене, Винтертуре, Ленцбурге, даже в кантоне Тичино.

Интерес к такому времяпрепровождению растёт: в среднем ассоциация проводит два-три таких рейва в месяц, в прошлом году их было всего более тридцати. Чаще всего встречи проходят в кафе Gleis что на улице ZollstrasseВнешняя ссылка, но были и мероприятия в парках или музеях. В среднем в Цюрихе собирается около 60 человек. Многие знакомятся, есть постоянные участники. Любопытно и просто посмотреть, кто что читает — это часто дает повод открыть для себя какую-то новую книгу за пределами привычного круга чтения. А после… Остаётся хорошее настроение и желание читать дальше.

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