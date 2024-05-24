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Цюрихский Художественный музей испытывает финансовые проблемы

Kunsthaus Zürich Neubau
Новый корпус музея Кунстхаус в Цюрихе, спроектированный архитектором Дэвидом Чипперфилдом. Christian Beutler/Keystone

Цюрихский Художественный музей «Кунстхаус» не банкрот — но он должен провести финансовую реструктуризацию. Фонд Kunstgesellschaft, компания-оператор музея, рассматривает возможность обратиться к городу и кантону с просьбой об увеличении их бюджетных субсидий. Также обсуждается в качестве опции возможность повышения цен на входные билеты.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Финансовый дефицит Фонда KunstgesellschaftВнешняя ссылка, компании-оператора Цюрихского Художественного музея «Кунстхаус», увеличился в 2023 году с 2,8 до почти 4,5 млн. Об этом говорится в годовом отчете Фонда, о котором во вторник 21 мая 2024 года сообщил, в том числе, и финансовый информационный портал Inside Paradeplatz. В своем отчете, как сообщается, аудиторская фирма пришла к выводу, что Фонд «имеет чрезмерную задолженность».

Тем не менее, по словам его председателя, бывшего президента Национального (центрального) банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда (Philipp Hildebrand), «платежеспособность, а также способность Фонда продолжать свою деятельность гарантированы». Таким образом, цюрихский Художественный музей «Кунстхаус» не банкрот — но он должен провести финансовую реструктуризацию. Правление Фонда «осознает, что все убытки должны быть как-то компенсированы».

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David Chipperfield at the Kunsthaus

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Среди возможных мер: обращение к городу и кантону с просьбой об увеличении бюджетных субсидий. Также обсуждается в качестве опции решение о повышении цен на входные билеты (начиная с 2025 года) и пересмотр контрактов с поставщиками. Город Цюрих по итогам 2023 года выплатил музею субсидий на общую сумму около 13,2 млн швейцарских франков. Кантон внес со своей стороны 730 000 франков.

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Сам Фонд Kunstgesellschaft описывает понесенные в 2023 году финансовые потери в качестве «значительных», они составили чуть менее 1,6 млн швейцарских франков. В 2022 убытки составили 1,4 млн франков. Что происходит? Заметно сократилось количество посетителей: в прошлом 2023 году музей посетили около 503 000 любителей искусства, что по сравнению с предыдущим 2022 годом на 9,2% меньше. Соответственно, упали и доходы от продажи билетов — с 5,2 до 4,5 миллиона.

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Rendered Bild; Zürich Kunsthaus

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Снижается востребованность предложений в области образования и просвещения: на экскурсиях было заработано на 29% меньше, и на 6% меньше на мастер-классах. В 2022 году музей сумел заработать на очень успешной выставке Ники де Сен-Фаль. В 2023 году такой экспозиции уже не было. Снизились и доходы музейной лавки, которую пришлось закрыть на несколько недель из-за работ по удалению асбеста. Поэтому общая её выручка в 2023 году снизилась с 2,4 млн (2022 год) до 2,1 млн франков.

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Одновременно музей столкнулся с необходимостью увеличить расходы, в частности, в области организации временного хранения произведений искусства на общую сумму около 443 000 франков. Дороже стал и труд работников музея, которым пришлось компенсировать инфляцию.

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