Цюрихский Художественный музей испытывает финансовые проблемы

Новый корпус музея Кунстхаус в Цюрихе, спроектированный архитектором Дэвидом Чипперфилдом. Christian Beutler/Keystone

Цюрихский Художественный музей «Кунстхаус» не банкрот — но он должен провести финансовую реструктуризацию. Фонд Kunstgesellschaft, компания-оператор музея, рассматривает возможность обратиться к городу и кантону с просьбой об увеличении их бюджетных субсидий. Также обсуждается в качестве опции возможность повышения цен на входные билеты.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Финансовый дефицит Фонда KunstgesellschaftВнешняя ссылка, компании-оператора Цюрихского Художественного музея «Кунстхаус», увеличился в 2023 году с 2,8 до почти 4,5 млн. Об этом говорится в годовом отчете Фонда, о котором во вторник 21 мая 2024 года сообщил, в том числе, и финансовый информационный портал Inside Paradeplatz. В своем отчете, как сообщается, аудиторская фирма пришла к выводу, что Фонд «имеет чрезмерную задолженность».

Тем не менее, по словам его председателя, бывшего президента Национального (центрального) банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда (Philipp Hildebrand), «платежеспособность, а также способность Фонда продолжать свою деятельность гарантированы». Таким образом, цюрихский Художественный музей «Кунстхаус» не банкрот — но он должен провести финансовую реструктуризацию. Правление Фонда «осознает, что все убытки должны быть как-то компенсированы».

Показать больше

Показать больше За что в Швейцарии критикуют Дэвида Чипперфилда? Этот контент был опубликован на В марте 2023 года заслуженный архитектор Дэвид Чипперфилд получил Притцкеровскую премию и вдруг попал в Швейцарии под огонь критики. Что произошло? Читать далее За что в Швейцарии критикуют Дэвида Чипперфилда?

Среди возможных мер: обращение к городу и кантону с просьбой об увеличении бюджетных субсидий. Также обсуждается в качестве опции решение о повышении цен на входные билеты (начиная с 2025 года) и пересмотр контрактов с поставщиками. Город Цюрих по итогам 2023 года выплатил музею субсидий на общую сумму около 13,2 млн швейцарских франков. Кантон внес со своей стороны 730 000 франков.

Показать больше

Показать больше Подписаться на рассылку бюллетеня новостей Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Читать далее Подписаться на рассылку бюллетеня новостей

Сам Фонд Kunstgesellschaft описывает понесенные в 2023 году финансовые потери в качестве «значительных», они составили чуть менее 1,6 млн швейцарских франков. В 2022 убытки составили 1,4 млн франков. Что происходит? Заметно сократилось количество посетителей: в прошлом 2023 году музей посетили около 503 000 любителей искусства, что по сравнению с предыдущим 2022 годом на 9,2% меньше. Соответственно, упали и доходы от продажи билетов — с 5,2 до 4,5 миллиона.

Показать больше

Показать больше Музей «Кунстхаус Цюрих»: возвращение в мировую лигу? Этот контент был опубликован на Сегодня открывается новое крыло музея Kunsthaus Zürich. Цюрих скоро станет культурной столицей Европы? Подробности. Читать далее Музей «Кунстхаус Цюрих»: возвращение в мировую лигу?

Снижается востребованность предложений в области образования и просвещения: на экскурсиях было заработано на 29% меньше, и на 6% меньше на мастер-классах. В 2022 году музей сумел заработать на очень успешной выставке Ники де Сен-Фаль. В 2023 году такой экспозиции уже не было. Снизились и доходы музейной лавки, которую пришлось закрыть на несколько недель из-за работ по удалению асбеста. Поэтому общая её выручка в 2023 году снизилась с 2,4 млн (2022 год) до 2,1 млн франков.

Показать больше

Показать больше Ретроспектива Ники де Сен-Фалль на грандиозной выставке в Цюрихе Этот контент был опубликован на Но даже такая ретроспектива не способна передать весь масштаб и все значение ее творчества. Читать далее Ретроспектива Ники де Сен-Фалль на грандиозной выставке в Цюрихе

Одновременно музей столкнулся с необходимостью увеличить расходы, в частности, в области организации временного хранения произведений искусства на общую сумму около 443 000 франков. Дороже стал и труд работников музея, которым пришлось компенсировать инфляцию.

Показать больше

Показать больше В Швейцарии со скандалом опубликовали доклад об Эмиле Бюрле Этот контент был опубликован на Историческое исследование впервые детально показывает, как Эмиль Бюрле создал свою коллекцию произведений искусства. Читать далее В Швейцарии со скандалом опубликовали доклад об Эмиле Бюрле