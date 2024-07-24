Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Культура

Сходить на концерт в Швейцарии стало очень дорого

Цены на билеты на швейцарские концерты и музыкальные фестивали достигли рекордного уровня.
Цены на билеты на швейцарские концерты и музыкальные фестивали достигли рекордного уровня. Keystone-SDA

В 2023 году стоимость билетов на концерты и музыкальные фестивали в Швейцарии достигла нового максимума: средняя цена билета выросла до 89,86 франка или примерно до 100,50 долл., что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. Таковы данные отраслевой Ассоциации организаторов массовых концертно-зрелищных мероприятий (SMPA).

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Таким образом, по данным Ассоциации организаторов массовых концертно-зрелищных мероприятий (Swiss Music Promoters Association SMPAВнешняя ссылка), приведенным газетой SonntagsZeitung, в 2023 году цены на концертные билеты увеличились по сравнению с периодом до пандемии более чем на 12%. Члены этой Ассоциации продают около 80% всех билетов на концерты, шоу и фестивали, организуемых в Швейцарии.

По данным SMPA в 2023 году в Швейцарии увеличилось и количество культурно-массовых мероприятий, и масштабы продаж билетов. В общей сложности за 2023 год эта структура насчитала 2 754 фестиваля и концертных мероприятия, что почти на 20% больше, чем в предыдущем 2022 году. Валовой торговый оборот в области концертной деятельности также увеличился на четверть и составил 478,4 млн франков.

Показать больше
Швейцарию ожидает еще одно летнее мега-событие: концерты 9 и 10 июня Тейлор Свифт на цюрихском стадионе «Летцигрунд».

Показать больше

Тейлор Свифт выступит в Цюрихе, и Швейцария в восторге

Этот контент был опубликован на Швейцарию ожидает еще одно летнее мега-событие: концерты Тейлор Свифт 9 и 10 июня на цюрихском стадионе «Летцигрунд».

Читать далее Тейлор Свифт выступит в Цюрихе, и Швейцария в восторге

Несмотря на увеличение количества концертно-массовых мероприятий общее число посетителей и гостей концертов и фестивалей еще не достигло допандемического уровня, составив только 4,6 млн человек. До пандемии этот показатель был выше примерно на 1 миллион. По мнению газеты SonntagsZeitung более высокая стоимость билетов отчасти объясняются увеличением гонораров артистов и артисток.

По оценкам SMPA гонорар, который ещё 20 лет назад составлял 50 000 франков, сейчас составляет сумму от 250 000 до 500 000 франков, а благодаря переизбытку предложений музыканты могут придирчиво выбирать, где им выступать, при этом новым форматам и небольшим концертам в ситуации все более жесткой конкуренции жить будет отнюдь не легче.

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Полин Тюрюбан

Насколько этичны вспомогательные репродуктивные технологии?

Должны ли люди иметь доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ)? Какова роль государства в рамках данной проблематики. Насколько этичны такие технологии и какие проблемы этического характера связаны с ними?

Присоединяйтесь к дискуссии
3 Отметки «мне нравится»
8 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Бруно Кауфманн

Как следует в школах преподавать основы государства и права?

Каким образом у вас в стране организовано политическое просвещение детей и юношества? Чем вы довольны, чем не очень или совсем недовольны?

Присоединяйтесь к дискуссии
14 Отметки «мне нравится»
47 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Как в вашей стране противодействуют риску наводнений?

Приходилось ли Вам сталкиваться с наводнениями? Какова паводковая ситуация в Вашей стране, как работает там водный менеджмент? Эффективен ли он? Поделитесь с нами Вашим опытом

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Отметки «мне нравится»
16 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Курирующий экологию федеральный министр Альберт Рёшти возражает тем, кто призывает «оставить опасные регионы страны».

Показать больше

Швейцария не будет переселять горные долины

Этот контент был опубликован на Курирующий экологию федеральный министр Альберт Рёшти возражает тем, кто призывает «оставить опасные регионы страны».

Читать далее Швейцария не будет переселять горные долины
Число лиц, включая украинцев, просящих убежища в Швейцарии, снижается

Показать больше

Число лиц, включая украинцев, просящих убежища в Швейцарии, снижается

Этот контент был опубликован на Напомним, что на днях министр иностранных дел Швейцарии проинформировал своего российского коллегу в Нью-Йорке о мирном саммите по Украине.

Читать далее Число лиц, включая украинцев, просящих убежища в Швейцарии, снижается
Непогода уже обошлась Швейцарии в 200 миллионов

Показать больше

Непогода уже обошлась Швейцарии в 200 миллионов

Этот контент был опубликован на Ущерб от недавних непогоды, штормов и наводнений в Швейцарии оценивается в сумму до 200 миллионов швейцарских франков.

Читать далее Непогода уже обошлась Швейцарии в 200 миллионов
Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?

Показать больше

Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?

Этот контент был опубликован на В Швейцарии по факту использования швейцарских компонентов в российском ракетном оружии уже возбуждены десятки дел.

Читать далее Как детали из Швейцарии оказываются в российских ракетах?
Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии

Показать больше

Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарию доставили двух украинских детей с онкологическими заболеваниями из украинской клиники «Охматдет».

Читать далее Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии
В Швейцарии использование капсулы для эвтаназии при помощи инертного газа является юридически спорным делом.

Показать больше

Капсула смерти «Сарко»: многие вопросы всё ещё не имеют ответа

Этот контент был опубликован на В Швейцарии использование капсулы для эвтаназии при помощи инертного газа является юридически спорным делом. Что говорит правовед?

Читать далее Капсула смерти «Сарко»: многие вопросы всё ещё не имеют ответа
По словам представителей EDU конкурс «Евровидение» эволюционирует в сторону «антисемитского, сатанистского и оккультного мероприятия», при этом они напоминают о недавних протестах против участия в конкурсе Израиля.

Показать больше

Швейцарские консерваторы выступают против «Евровидения»

Этот контент был опубликован на Швейцарские консервативные партии и организации планируют провести референдум против финансирования «Евровидения».

Читать далее Швейцарские консерваторы выступают против «Евровидения»
Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию

Показать больше

Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию

Этот контент был опубликован на Эта инициатива «швейцарских комсомольцев» не имеет шансов на референдуме, но она показывает, как работает прямая демократия.

Читать далее Предложение ввести налог на наследство раскалывает Швейцарию

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Lucerne Culture and Congress Centre (KKL Lucerne)

Показать больше

Концертный зал KKL в Люцерне отмечает свое 25-летие

Этот контент был опубликован на Здание, без которого сегодня город Люцерн невозможно себе даже представить, строилось долго, а проектировалось еще дольше.

Читать далее Концертный зал KKL в Люцерне отмечает свое 25-летие
Porträtaufnahme vom Türkischen Pianisten Fazil Say (schwarzes Hemd und greift sich mit seiner linken Hand ans linke Ohr)

Показать больше

Почему были отменены швейцарские гастроли Фазиля Сая?

Этот контент был опубликован на Концерн Migros отменил гастроли известного турецкого исполнителя фортепианной музыки Фазиля Сая. Насколько адекватна такая реакция?

Читать далее Почему были отменены швейцарские гастроли Фазиля Сая?
Idles - британская пост-панк группа, основанная в 2009 году в Бристоле, Англия.

Показать больше

Джазовый фестиваль в Монтрё в цифрах и удивительных фактах

Этот контент был опубликован на Постарались собрать некоторые интересные факты и цифры, характеризующие этот крупнейший в мире ежегодный музыкальный фестиваль.

Читать далее Джазовый фестиваль в Монтрё в цифрах и удивительных фактах
Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL был отменен по требованию правительства Люцерна.

Показать больше

Анна Нетребко: Люцерн отменяет концерт оперной звезды

Этот контент был опубликован на Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL был отменен по требованию правительства Люцерна.

Читать далее Анна Нетребко: Люцерн отменяет концерт оперной звезды
«Положительный момент заключается в том, что такой конкурс как Евровидение обладает невероятной внешней притягательностью»

Показать больше

Какую выгоду надеется получить Швейцария от «Евровидения»?

Этот контент был опубликован на Европейский песенный конкурс возвращается в Швейцарию, с ним связаны большие расходы, но он же обещает и значительные выгоды.

Читать далее Какую выгоду надеется получить Швейцария от «Евровидения»?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR