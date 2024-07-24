Сходить на концерт в Швейцарии стало очень дорого

Цены на билеты на швейцарские концерты и музыкальные фестивали достигли рекордного уровня. Keystone-SDA

В 2023 году стоимость билетов на концерты и музыкальные фестивали в Швейцарии достигла нового максимума: средняя цена билета выросла до 89,86 франка или примерно до 100,50 долл., что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. Таковы данные отраслевой Ассоциации организаторов массовых концертно-зрелищных мероприятий (SMPA).

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Таким образом, по данным Ассоциации организаторов массовых концертно-зрелищных мероприятий (Swiss Music Promoters Association SMPAВнешняя ссылка), приведенным газетой SonntagsZeitung, в 2023 году цены на концертные билеты увеличились по сравнению с периодом до пандемии более чем на 12%. Члены этой Ассоциации продают около 80% всех билетов на концерты, шоу и фестивали, организуемых в Швейцарии.

По данным SMPA в 2023 году в Швейцарии увеличилось и количество культурно-массовых мероприятий, и масштабы продаж билетов. В общей сложности за 2023 год эта структура насчитала 2 754 фестиваля и концертных мероприятия, что почти на 20% больше, чем в предыдущем 2022 году. Валовой торговый оборот в области концертной деятельности также увеличился на четверть и составил 478,4 млн франков.

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Несмотря на увеличение количества концертно-массовых мероприятий общее число посетителей и гостей концертов и фестивалей еще не достигло допандемического уровня, составив только 4,6 млн человек. До пандемии этот показатель был выше примерно на 1 миллион. По мнению газеты SonntagsZeitung более высокая стоимость билетов отчасти объясняются увеличением гонораров артистов и артисток.

По оценкам SMPA гонорар, который ещё 20 лет назад составлял 50 000 франков, сейчас составляет сумму от 250 000 до 500 000 франков, а благодаря переизбытку предложений музыканты могут придирчиво выбирать, где им выступать, при этом новым форматам и небольшим концертам в ситуации все более жесткой конкуренции жить будет отнюдь не легче.

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