Почта Proton не будет работать в Швейцарии по новым правилам?
Сервис зашифрованной электронной почты Proton может покинуть Швейцарию, если предложенные правительством изменения в законодательстве о надзоре и мониторинге коммуникационных сетей вступят в силу. Об этом заявил основатель компании Энди Йен (Andy Yen) в интервью швейцарскому общественному телеканалу RTS.
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Новые законодательные положения, подготовленные Федеральным советом, правительством Швейцарии, обязывают коммуникационные сервисы — включая Proton, Threema и WhatsApp — идентифицировать пользователей и хранить у себя данные о них. По словам Энди Йена, эти «меры представляют собой прямое нарушение права на неприкосновенность частной жизни».
«Поправки предполагает внедрение механизмов, которые уже были признаны незаконными в Европейском союзе и США», — отметил он. По мнению основателя сервиса Proton, принятие таких норм подорвёт репутацию Швейцарии в качестве технологически развитой юрисдикции, работающей на основе права, а также снизит её привлекательность для компаний, работающих с конфиденциальными данными.
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Сервис Proton, штаб-квартира которого находится в Женеве, обслуживает более 100 миллионов пользователей по всему миру. «Если новое законодательство будет принято в его нынешнем виде, то у нас не останется другого выбора, кроме как покинуть Швейцарию», — заявил Энди Йен. Он подчеркнул, что новые нормы сделают компанию уязвимой в юридическом плане: «С юридической точки зрения мы станем менее защищёнными в Швейцарии, чем, скажем, Google в США. Это несовместимо с нашей бизнес-моделью».
Кроме того, «предлагаемый закон де-факто приближает Швейцарию к законодательной модели, действующей сегодня в России. Это неприемлемо». Он призвал Федеральный совет проявить «здравый смысл» при пересмотре законодательства в области надзора за коммуникационными сетями. Предлагаемые новые нормы уже вызвали обеспокоенность не только в среде технологических компаний, но и в политических кругах Швейцарии.
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