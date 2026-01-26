СПЧ ООН потребовал расследовать «жестокие» репрессии в Иране

Собравшись на специальную сессию в пятницу 23 января, Совет ООН по правам человека принял решение начать «срочное расследование» по факту разгона демонстраций в Иране. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Расположенный в Женеве (Швейцария) Совет Организации Объединённых Наций по правам человека (UN Human Rights Council) осудил Иран за «нарушения прав человека» и решил поручить провести расследование недавнего подавления антиправительственных протестов, в результате чего, по имеющимся данным, в январе 2026 года погибли тысячи людей.

Собравшись на свою специальную сессию в пятницу 23 января 2026 года, Совет ООН по правам человека принял решение начать «срочное расследование» по факту разгона демонстраций в Иране. Все 47 государств-членов Совета выразили глубокую обеспокоенность «беспрецедентным» масштабом государственного насилия. Протесты начались по всей территории Ирана с 28 декабря и были спровоцированы финансовым кризисом.

Правозащитные организации сообщают, что среди погибших имелись и случайные прохожие. По их оценкам, речь идёт о крупнейшем подавлении протестных выступлений со времени прихода к власти шиитского духовенства в результате «революции» 1979 года. Власти в Тегеране возложили ответственность за происходящее на «террористов и погромщиков», которых, по утверждению официальных лиц, поддерживают находящиеся в эмиграции оппозиционные группы, а также внешние противники Ирана — Соединённые Штаты Америки и Израиль.

Базирующаяся в Норвегии неправительственная организация Iran Human Rights подтвердила гибель 3 428 человек, выразив опасения, что реальное число жертв может превысить 20 000. Учитывая остроту ситуации, около 50 неправительственных организаций призвали к созыву специальной сессии Совета ООН по правам человека; для её проведения требуется согласие одной трети государств-членов Совета.

Принятая в пятницу 23 января резолюция по Ирану, одобренная 25 голосами «за» при 7 голосах «против» и 15 воздержавшихся, предусматривает продление на два года мандата Международной миссии по установлению фактов по Ирану (International Fact-Finding Mission on Iran) и обязывает её учесть в своей работе и все последние события. Также на один год продлевается мандат Специального докладчика по Ирану (Special Rapporteur on Iran). Миссия по установлению фактов по Ирану была создана Советом в ноябре 2022 года; изначально её задачей было расследование подавления демонстраций, начавшихся после смерти в заключении Махсы Амини (Mahsa Amini).

Преступления против человечности

С тех пор Миссия пришла к выводу, что иранские власти совершили многочисленные преступления против человечности, включая убийства, лишение свободы, пытки и изнасилования. После голосования в пятницу эксперт правозащитной организации Amnesty International по Ирану Раша Бахрейни (Rasha Bahreini) заявила, что «приветствует продление работы механизма расследования по Ирану».

По её словам, международное сообщество должно «признать», что правосудие не может быть обеспечено в самом Иране: «Мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к нашему требованию передать ситуацию в Иране на рассмотрение Международного уголовного суда (International Criminal Court, ICC). Настало время выйти за рамки одних лишь осуждений, и найти конкретные способы обеспечить осуществление правосудия в отношении Ирана на международном уровне».

Открывая нынешнюю сессию СПЧ, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк (Volker Türk) призвал иранские власти прекратить «жестокие репрессии». По его словам, такие действия «не решают ни одной из проблем страны», а, напротив, «создают условия, благоприятные для новых нарушений прав человека, для нестабильности и кровопролития». Ссылаясь на «тысячи жертв, включая детей», он подчеркнул, что Управлению Верховного комиссара трудно проверять информацию из-за отключений интернет-связи и по причине отсутствия доступа в страну для его сотрудников.

В ответ посол Ирана в Женеве заявил, что он находится «здесь, в Женеве, чтобы изложить факты и защитить [свой] народ». Демонстрации, усилившиеся с 8 января 2026 года, дипломат охарактеризовал как «организованное насилие, включая террористические атаки, разрушение имущества и вооружённые действия против гражданских лиц и сил правопорядка». Сославшись на некий «национальный опрос», он сообщил о 3 117 погибших, из которых 2 427, по его словам, были «убиты непосредственно в результате противодействия террористическим операциям». Он также заявил, что «Исламская Республика Иран не признаёт легитимность как этой специальной сессии, так и принятой по её итогам резолюции».

Принятое СПЧ решение по Ирану некоторые государства Африки, Южной Америки и Азии осудили его в качестве, по их формулировке, «инструментализации прав человека» и как «предлог для вмешательства во внутренние дела суверенных государств». По их мнению, обеспечение соблюдения прав человека возможно исключительно через «диалог» и «сотрудничество», а не посредством «конфронтационного подхода». Эти государства также раскритиковали «двойные стандарты» Совета ООН по правам человека, указывая на то, что все его расследования всегда были направлены преимущественно против развивающихся стран.

Противоречия Глобальных Юга и Севера

Среди наиболее жёстко выступивших в защиту Ирана государств оказался Китай. Его представитель подчеркнул, что Пекин «защищает право всех стран самостоятельно выбирать собственный путь развития в области прав человека». Он добавил, что Китай выступает против «навязывания отдельным государствам специфических механизмов в сфере прав человека без их согласия», имея в виду расследования, проводимые по линии СПЧ. Швейцария, со своей стороны, приветствовала проведение специальной сессии по Ирану и «призвала иранские власти немедленно прекратить насилие, массовые аресты и блокировку интернета, воздержаться от применения смертной казни, в том числе в связи с демонстрациями, а также предпринять конкретные меры по деэскалации».

Соединённые Штаты Америки не входят в состав Совета ООН по правам человека, однако могут присутствовать на его заседаниях в статусе наблюдателя; в пятницу 23 января представители США во Дворце Наций (Palais des Nations) отсутствовали. По словам одного из должностных лиц ООН, продление мандатов Миссии по установлению фактов по Ирану и Специального докладчика потребует дополнительных финансовых ресурсов. Механизм расследования обойдется в общей сложности в 2,97 млн долларов США, из которых 2,92 миллиона уже ранее были предусмотрены бюджетом; мандат Специального докладчика будет обходиться в 451 700 долларов США в год вместо ранее запланированных 440 500 долларов США.

Поскольку Организация Объединённых Наций сталкивается сейчас с серьёзными бюджетными трудностями, обусловленными задержками платежей и сокращением взносов со стороны ряда государств-членов, включая Соединённые Штаты Америки, остаётся неясным, будут ли эти средства реально выделены. В феврале 2025 года Совет принял решение о создании специальной Комиссии по расследованию для документирования нарушений, совершённых в ДР Конго. В декабре 2025 года Фолькер Тюрк сообщил, что эта комиссия до сих пор не смогла приступить к работе из-за нехватки ресурсов. Другие похожие миссии по установлению фактов, включая миссию по Мьянме, также говорят о критическом дефиците финансирования.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

