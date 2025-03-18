Нейтральная Швейцария, вопросы обороны и «эффект Дональда Трампа»
Всего два месяца назад новый министр обороны Швейцарии считался аутсайдером, у которого почти не было шансов занять должность в правительстве. Никогда не говори никогда: на выборах в парламенте он неожиданно одержал победу над своим более консервативным соперником.
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Так что 1 апреля 2025 года должность главы военного ведомства Швейцарии займет Мартин Пфистер, полковник, бывший министр (здравоохранения) кантона Цуг, выступающий за расширение оборонного сотрудничества Берна с НАТО и соседями по Евросоюзу. Мартин Пфистер ещё в прошлом месяце заявил, что сотрудничество с НАТО и совместные учения с Альянсом, членом которого Швейцария не является, являются «абсолютно необходимыми».
Он подчеркнул, что, хотя не настаивает на вступлении страны в альянс, оборонный союз НАТО остается важным элементом европейской безопасности. Его назначение отражает растущее осознание в Швейцарии необходимости укрепления собственной обороны, особенно на фоне заявлений президента Дональда Трампа о возможном сворачивании американских гарантий, которые долгое время служили основой безопасности как Европы вообще, так и альпийской республики в частности.
На пресс-конференции после выборов Мартин Пфистер отметил, что НАТО «меняется, но мы не знаем, в каком направлении». По его словам, оперативная совместимость (войск Швейцарии и стран НАТО) и (оборонное) сотрудничество с европейскими странами имеют решающее значение, «если только безопасность действительно для нас важна». Он также подчеркнул, что любые изменения в основах политики швейцарского нейтралитета потребуют проведения референдума и внесения поправок в федеральную конституцию — процесс, который может занять годы.
Тем не менее дискуссии (на эту тему) на разных уровнях власти в Швейцарии уже начались, и, по мнению экспертов, они могут привести к значительным изменениям в стране, чья национальная идентичность тесно связана именно с нейтралитетом. «Я еще никогда не видел (проекта) плана (действий), отображающего ситуацию, в которой мы оказались (в настоящее время)», — говорит Жан-Марк Рикли (Jean-Marc Rickli), руководитель отдела глобальных рисков Женевского центра политики безопасности (Geneva Centre for Security Policy GCSP).
«В трансатлантических отношениях бывали взлеты и падения, но тот факт, что США начинают дистанцироваться от Европы и одновременно сближаться с Россией … вызвал шок во всей Европе, включая Швейцарию», — добавляет он. Аналогичного мнения придерживается и Маттиас Цоллер (Matthias Zoller), глава Отдела оборонного производства в Swissmem, лоббистской группы, отражающей интересы машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли. «Появилось чувство тревожности, которого раньше не было, ощущение, что надо срочно что-то делать, — отмечает Маттиас Цоллер. — Наконец-то и парламент, и правительство осознали, что необходимо действовать и менять ситуацию».
Перемены в общественном настроении
Общественные настроения в Швейцарии уже заметно сместились в сторону более тесного сотрудничества в сфере безопасности со своими европейскими соседями. Это подтверждают и данные репрезентативного исследования, опубликованного прошлым летом Военной академией при ETHZ и Центром исследований проблем безопасности CSS. Согласно опросу, 53 % респондентов поддерживают укрепление связей с НАТО, в то время как средний показатель за последние 10 лет составлял около 43 %. Хотя за вступление в альянс высказались только 30 % опрошенных, этот показатель также заметно выше средних 23 %, зафиксированных за последнее десятилетие.
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Маттиас Цоллер, присутствовавший на парламентских слушаниях вместе с Мартином Пфистером перед его избранием, отмечает, что новый министр обороны «четко понимает: что бы мы ни делали, нам необходимо сотрудничество с соседями». Одной из первых его задач после вступления в должность 1 апреля 2025 года станет участие в разработке первой в истории Швейцарии Стратегии национальной безопасности, которую планируется представить уже к лету. «Обсуждение стратегии безопасности будет проходить в ситуации усиливающегося давления, и это очень хорошо», — отмечает Даниэль Мёкли (Daniel Möckli), руководитель Центра изучения проблем безопасности CSS при Высшей технической школе Цюриха (ETHZ), который частично финансируется Министерством обороны.
«Официальный проект стратегии обеспечения безопасности Швейцарии станет первым в своем роде. В нем будут определены ключевые цели, а также направления, по которым правительство намерено эту концепцию претворять в жизнь». Одновременно в стране рассматриваются и возможные изменения в нормах и правилах военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, включая вопрос экспорта вооружений. В настоящее время Берн запрещает поставки вооружений в страны, находящиеся в ситуации военно-политических конфликтов, причем происходящих как внутри страны, так и на межгосударственном уровне — включая Украину.
Эти ограничения неоднократно вызывали недовольство в Европе, особенно в Германии, которой Берн в свое время не разрешил реэкспортировать в Украину вооружения и боеприпасы швейцарского производства. Однако с приходом Мартина Пфистера на должность главы Минобороны (МО) ситуация может измениться. «Он подтвердил, что будет добиваться ослабления экспортных ограничений на швейцарское военное имущество и системы вооружений», — заявил Штефан Холенштайн (Stefan Holenstein), полковник Генерального штаба швейцарской армии и глава Ассоциации военных обществ Швейцарии (Verband Militärischer Gesellschaften Schweiz / VMG).
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В начале марта 2025 года он пригласил Мартина Пфистера и его соперника Маркуса Риттера, главу швейцарского фермерского лобби, на слушания с участием представителей военных кругов и оборонной промышленности. Хотя Швейцария и сохраняет принцип постоянного вооруженного нейтралитета, Штефан Холенштайн подчеркнул: «Для нас, как и для Мартина Пфистера, это не означает строгой изоляции или отказа от сотрудничества с европейской системой безопасности». Кроме того, ВПК Швейцарии, по словам Штефана Холенштайна, ожидает значительного увеличения оборонного бюджета и активизацию процесса дальнейшего развития швейцарского оборонного производства.
Какой процент от ВВП?
Швейцария ставит перед собой цель увеличить расходы на оборону до 1 % от ВВП уже к 2030 году. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составил 0,7 %. Но даже и 1 % остается на уровне значительно более низком, чем у других европейских стран. Ожидается, что на июньском саммите НАТО целевой уровень военных расходов в 2 % ВВП будет повышен до 3 % или даже 3,5 %, при том, что президент США Дональд Трамп требует, чтобы европейские союзники выделяли на оборону не менее 5 % ВВП. Повышение степени оперативной совместимости вооруженных сил европейских стран также должно стать одним из приоритетов для Швейцарии. В этом Штефан Холенштайн убежден.
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Напомним, что в апреле швейцарские сухопутные подразделения совместно с австрийскими и немецкими частями примут участие в учениях в Австрии — также нейтральной стране. Это будут первые с 2003 года военные маневры такого масштаба на зарубежной территории, участие в которых принимает Швейцария. Тем не менее даже несмотря на очевидный и усиленный европейскими усилиями в области перевооружения импульс, толкающий Швейцарию к переменам, эксперты предупреждают: любые стратегические изменения в этой стране могут занять годы.
В стране существуют мощные силы, выступающие за укрепление традиционного понимания нейтралитета. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Швейцария присоединилась к санкциям, введенным против Москвы ЕС, Великобританией и США. Однако с тех пор и правые активисты, и часть политиков правого толка пытаются добиться отмены этих экономических ограничений, предлагая также провести референдум и четко закрепить принцип нейтралитета в Конституции страны.
Как отметил один из высокопоставленных швейцарских чиновников, «серьёзные разногласия в отношении будущего внешнеполитического курса страны существуют даже среди членов Федерального совета, не говоря уже о парламенте и широкой общественности. А поскольку в Швейцарии всегда необходимо при решении любого вопроса добиваться широкого консенсуса, то до окончательного решения нам еще очень далеко, и я бы не стал, затаив дыхание, уже в этом, или даже в следующем году, ожидать каких-то серьезных перемен».
Copyright The Financial Times Limited 2025
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