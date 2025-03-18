Нейтральная Швейцария, вопросы обороны и «эффект Дональда Трампа»

«В трансатлантических отношениях бывали взлеты и падения, но тот факт, что США начинают дистанцироваться от Европы и одновременно сближаться с Россией ... вызвал шок во всей Европе, включая Швейцарию». Keystone / Christian Beutler

Всего два месяца назад новый министр обороны Швейцарии считался аутсайдером, у которого почти не было шансов занять должность в правительстве. Никогда не говори никогда: на выборах в парламенте он неожиданно одержал победу над своим более консервативным соперником.

8 минут

Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), Цюрих, газета Financial Times Доступно на 1 другом языке English en Donald Trump shock pushes neutral Swiss to seek closer defence ties Оригинал Читать далее Donald Trump shock pushes neutral Swiss to seek closer defence ties

Показать больше

Показать больше Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ. Читать далее Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю

Так что 1 апреля 2025 года должность главы военного ведомства Швейцарии займет Мартин Пфистер, полковник, бывший министр (здравоохранения) кантона Цуг, выступающий за расширение оборонного сотрудничества Берна с НАТО и соседями по Евросоюзу. Мартин Пфистер ещё в прошлом месяце заявил, что сотрудничество с НАТО и совместные учения с Альянсом, членом которого Швейцария не является, являются «абсолютно необходимыми».

Он подчеркнул, что, хотя не настаивает на вступлении страны в альянс, оборонный союз НАТО остается важным элементом европейской безопасности. Его назначение отражает растущее осознание в Швейцарии необходимости укрепления собственной обороны, особенно на фоне заявлений президента Дональда Трампа о возможном сворачивании американских гарантий, которые долгое время служили основой безопасности как Европы вообще, так и альпийской республики в частности.

Внешний контент

На пресс-конференции после выборов Мартин Пфистер отметил, что НАТО «меняется, но мы не знаем, в каком направлении». По его словам, оперативная совместимость (войск Швейцарии и стран НАТО) и (оборонное) сотрудничество с европейскими странами имеют решающее значение, «если только безопасность действительно для нас важна». Он также подчеркнул, что любые изменения в основах политики швейцарского нейтралитета потребуют проведения референдума и внесения поправок в федеральную конституцию — процесс, который может занять годы.

Тем не менее дискуссии (на эту тему) на разных уровнях власти в Швейцарии уже начались, и, по мнению экспертов, они могут привести к значительным изменениям в стране, чья национальная идентичность тесно связана именно с нейтралитетом. «Я еще никогда не видел (проекта) плана (действий), отображающего ситуацию, в которой мы оказались (в настоящее время)», — говорит Жан-Марк Рикли (Jean-Marc Rickli), руководитель отдела глобальных рисков Женевского центра политики безопасности (Geneva Centre for Security Policy GCSP).

«В трансатлантических отношениях бывали взлеты и падения, но тот факт, что США начинают дистанцироваться от Европы и одновременно сближаться с Россией … вызвал шок во всей Европе, включая Швейцарию», — добавляет он. Аналогичного мнения придерживается и Маттиас Цоллер (Matthias Zoller), глава Отдела оборонного производства в Swissmem, лоббистской группы, отражающей интересы машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли. «Появилось чувство тревожности, которого раньше не было, ощущение, что надо срочно что-то делать, — отмечает Маттиас Цоллер. — Наконец-то и парламент, и правительство осознали, что необходимо действовать и менять ситуацию».

Перемены в общественном настроении

Общественные настроения в Швейцарии уже заметно сместились в сторону более тесного сотрудничества в сфере безопасности со своими европейскими соседями. Это подтверждают и данные репрезентативного исследования, опубликованного прошлым летом Военной академией при ETHZ и Центром исследований проблем безопасности CSS. Согласно опросу, 53 % респондентов поддерживают укрепление связей с НАТО, в то время как средний показатель за последние 10 лет составлял около 43 %. Хотя за вступление в альянс высказались только 30 % опрошенных, этот показатель также заметно выше средних 23 %, зафиксированных за последнее десятилетие.

Показать больше

Показать больше Американский генерал советует Швейцарии готовиться к войне Этот контент был опубликован на В интервью швейцарской газете SonntagsBlick он заявил, что Швейцарии следует готовиться к возможному военному конфликту. Читать далее Американский генерал советует Швейцарии готовиться к войне

Маттиас Цоллер, присутствовавший на парламентских слушаниях вместе с Мартином Пфистером перед его избранием, отмечает, что новый министр обороны «четко понимает: что бы мы ни делали, нам необходимо сотрудничество с соседями». Одной из первых его задач после вступления в должность 1 апреля 2025 года станет участие в разработке первой в истории Швейцарии Стратегии национальной безопасности, которую планируется представить уже к лету. «Обсуждение стратегии безопасности будет проходить в ситуации усиливающегося давления, и это очень хорошо», — отмечает Даниэль Мёкли (Daniel Möckli), руководитель Центра изучения проблем безопасности CSS при Высшей технической школе Цюриха (ETHZ), который частично финансируется Министерством обороны.

«Официальный проект стратегии обеспечения безопасности Швейцарии станет первым в своем роде. В нем будут определены ключевые цели, а также направления, по которым правительство намерено эту концепцию претворять в жизнь». Одновременно в стране рассматриваются и возможные изменения в нормах и правилах военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, включая вопрос экспорта вооружений. В настоящее время Берн запрещает поставки вооружений в страны, находящиеся в ситуации военно-политических конфликтов, причем происходящих как внутри страны, так и на межгосударственном уровне — включая Украину.

Эти ограничения неоднократно вызывали недовольство в Европе, особенно в Германии, которой Берн в свое время не разрешил реэкспортировать в Украину вооружения и боеприпасы швейцарского производства. Однако с приходом Мартина Пфистера на должность главы Минобороны (МО) ситуация может измениться. «Он подтвердил, что будет добиваться ослабления экспортных ограничений на швейцарское военное имущество и системы вооружений», — заявил Штефан Холенштайн (Stefan Holenstein), полковник Генерального штаба швейцарской армии и глава Ассоциации военных обществ Швейцарии (Verband Militärischer Gesellschaften Schweiz / VMG).

Показать больше

Показать больше Армия Швейцарии получит больше денег Этот контент был опубликован на Парламент Швейцарии одобрил выделение дополнительных 4 миллиардов франков для нужд Вооруженных сил. Читать далее Армия Швейцарии получит больше денег

В начале марта 2025 года он пригласил Мартина Пфистера и его соперника Маркуса Риттера, главу швейцарского фермерского лобби, на слушания с участием представителей военных кругов и оборонной промышленности. Хотя Швейцария и сохраняет принцип постоянного вооруженного нейтралитета, Штефан Холенштайн подчеркнул: «Для нас, как и для Мартина Пфистера, это не означает строгой изоляции или отказа от сотрудничества с европейской системой безопасности». Кроме того, ВПК Швейцарии, по словам Штефана Холенштайна, ожидает значительного увеличения оборонного бюджета и активизацию процесса дальнейшего развития швейцарского оборонного производства.

Какой процент от ВВП?

Швейцария ставит перед собой цель увеличить расходы на оборону до 1 % от ВВП уже к 2030 году. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составил 0,7 %. Но даже и 1 % остается на уровне значительно более низком, чем у других европейских стран. Ожидается, что на июньском саммите НАТО целевой уровень военных расходов в 2 % ВВП будет повышен до 3 % или даже 3,5 %, при том, что президент США Дональд Трамп требует, чтобы европейские союзники выделяли на оборону не менее 5 % ВВП. Повышение степени оперативной совместимости вооруженных сил европейских стран также должно стать одним из приоритетов для Швейцарии. В этом Штефан Холенштайн убежден.

Показать больше

Показать больше Швейцария решила участвовать в оборонных проектах Евросоюза Этот контент был опубликован на Страны Европы усиливают военно-политическое сотрудничество, Швейцария тоже «как бы» присоединяется к этому процессу. Читать далее Швейцария решила участвовать в оборонных проектах Евросоюза

Напомним, что в апреле швейцарские сухопутные подразделения совместно с австрийскими и немецкими частями примут участие в учениях в Австрии — также нейтральной стране. Это будут первые с 2003 года военные маневры такого масштаба на зарубежной территории, участие в которых принимает Швейцария. Тем не менее даже несмотря на очевидный и усиленный европейскими усилиями в области перевооружения импульс, толкающий Швейцарию к переменам, эксперты предупреждают: любые стратегические изменения в этой стране могут занять годы.

В стране существуют мощные силы, выступающие за укрепление традиционного понимания нейтралитета. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Швейцария присоединилась к санкциям, введенным против Москвы ЕС, Великобританией и США. Однако с тех пор и правые активисты, и часть политиков правого толка пытаются добиться отмены этих экономических ограничений, предлагая также провести референдум и четко закрепить принцип нейтралитета в Конституции страны.

Как отметил один из высокопоставленных швейцарских чиновников, «серьёзные разногласия в отношении будущего внешнеполитического курса страны существуют даже среди членов Федерального совета, не говоря уже о парламенте и широкой общественности. А поскольку в Швейцарии всегда необходимо при решении любого вопроса добиваться широкого консенсуса, то до окончательного решения нам еще очень далеко, и я бы не стал, затаив дыхание, уже в этом, или даже в следующем году, ожидать каких-то серьезных перемен».

Copyright The Financial Times Limited 2025

Показать больше Дебаты Ведёт: Яннис Маврис Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета? В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы? Присоединяйтесь к дискуссии 381 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика