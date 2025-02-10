Референдум об экологической ответственности: что говорят победители и проигравшие

На референдуме 9 февраля 2025 года швейцарские избиратели отвергли «Инициативу об экологической ответственности экономики», выдвинутую молодежной организацией Партии зеленых. Еще накануне голосования все опросы указывали на то, что у инициативы нет ни единого шанса. Противники и сторонники инициативы оценивают в интервью SWI swissinfo значение результата голосования на референдуме 9 февраля.

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На референдуме 9 февраля 2025 года швейцарские избиратели отвергли «Инициативу об экологической ответственности экономики», выдвинутую молодежной организацией Партии зеленых. Еще накануне голосования все опросы указывали на то, что у инициативы нет ни единого шанса. В итоге 69,8% избирателей проголосовали против законодательного предложения, предусматривавшего так называемую «экологическую реорганизацию экономики» в рекордные 10 лет.

В интервью SWI swissinfo.ch Гаэль Вальтерио (Gaël Walterio) из организации «Молодые зеленые» подчеркнула, что провал инициативы связан с тем, что у их оппонентов было вдвое больше финансовых ресурсов для проведения агитационной кампании перед референдумом. Так какое же значение имеет этот результат для будущей климатической и экологической политики Швейцарии?

Симона де Монтмоллин (Simone de Montmollin), женевский депутат Национального совета (большой палаты парламента) от правоцентристской Партии «Либералы» (FDP), выступавшая против инициативы, считает, что итоги голосования не означают принципиального отказа швейцарцев от дополнительных мер по защите окружающей среды и климата. Однако, по ее мнению, предложенные данной инициативой меры и сроки их реализации могли бы привести к «негативным и драматическим последствиям».

«Взять на вооружение передовой опыт»

Бернский депутат Национального совета от правой Швейцарской народной партии (SVP) Катя Рием (Katja Riem), напротив, видит в этом голосовании сигнал о том, что по отношению к климатической политике в западных странах сейчас наблюдается консервативный откат. По ее мнению, Швейцария могла бы «во многом взять на вооружение этот передовой опыт других стран».

Представители инициативной группы, выдвинувшей этот законопроект, придерживаются иного мнения. Карло Шмид (Carlo Schmid), бывший депутат парламента от бывшей Христианско-демократической партии (CVP, ныне Партия «Центр» / Die Mitte), также работавший над «Инициативой экологической ответственности», призывает Федеральный совет (правительство) не сокращать инвестиции в меры по защите климата, даже несмотря на результаты голосования 9 февраля.

Явка на референдуме составила 37,9%, что считается относительно низким показателем. Все подробности о федеральном референдуме и региональных голосованиях 9 февраля 2025 года вы найдете в материале ниже. Следующий референдум в Швейцарии на федеральном уровне состоится только осенью.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / лк / нк / ап.