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Цюрихский Политех – лучший вуз континентальной Европы

Высшая техническая школа Цюриха остается лучшим вузом континентальной Европы.
Высшая техническая школа Цюриха остается лучшим вузом континентальной Европы. Keystone / Georgios Kefalas

Высшая техническая школа Цюриха ВТШ / ETHZ остается лучшим вузом континентальной Европы. Таковы данные рейтинга, опубликованного журналом Times Higher Education (THE).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Высшая техническая школа Цюриха ВТШ / ETHZ остается лучшим вузом континентальной Европы. Таковы данные актуального рейтинга, опубликованного журналом Times Higher Education (THE). Как и в предыдущие годы, этот вуз занял в этом списке лучших высших учебных заведений 11 место.

Вторую позицию в Швейцарии занял Швейцарский Политех в Лозанне (EPFL): этот вуз смог подняться в рейтинге на одну позицию и в общем зачете занимает 32-е место в списке THE World University Rankings. Возглавляют же его университеты США и Великобритании. На первом месте уже девятый раз подряд находится Оксфордский университет (Великобритания).

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На втором и третьем местах следуют Массачусетский технологический институт (США) и Гарвардский университет (США). В предыдущие годы Университет Цюриха (UZH) также входил в сотню лучших вузов, но в марте 2024 года он решил отказаться от участия в этом рейтинге, раскритиковав тот факт, что подобные рейтинги «создают ложные стимулы».

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Оценка качества университетов основывается на 18 базовых показателях, среди которых качество преподавательской работы и научных исследований, а также участие в международных академических обменах. Всего в рейтинге THE World University Rankings приняли участие 2 092 университета со всего мира.

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