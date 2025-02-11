Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Сделано в Швейцарии

Ученые Цюрихского Университета не видят падения доверия к науке

Таков итог опроса 72 000 человек в 68 странах, проведенный исследователями из Цюрихского университета.
Ученые Цюрихского Университета не видят падения доверия к науке. Таков итог опроса 72 000 человек в 68 странах. Keystone-SDA

Доверие к науке остается высоким во всем мире. Таков итог опроса 72 000 человек в 68 странах, проведенный исследователями из Цюрихского университета. Итоговый отчет был недавно опубликован в журнале Nature Human Behaviour.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Согласно итогам этого опроса большинство респондентов считают именно науку способной наиболее квалифицированно отвечать на актуальные вопросы (78 процентов). Кроме того, 57 процентов респондентов убеждены, что ученые соблюдают этику научных исследований, а ещё 56% считают, что ученые вносят большой вклад в благополучие общества и что именно оно и стоит у них на первом месте в списке основных мотивов.

«Такой результат ставит под сомнение широко распространенную теорию «потери обществом доверия к науке», — заявила ведущий автор исследования Виктория Колонья (Viktoria Cologna) в пресс-релизе, изданном Университетом Цюриха (UZH). По данным UZH исследование, в обработке итогов которого приняли участие более 240 ученых, представляет собой первый репрезентативный глобальный опрос о степени доверия к науке в мире со времен пандемии коронавируса.

Показать больше
Все по теме Наука

Показать больше

Все по теме Наука

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме Наука

Согласно этому исследованию, по степени доверия к науке Швейцария занимает позицию ниже среднего: в 46 из 68 учтённых стран общественное доверие к науке выше, чем в Швейцарии, особенно это касается североевропейских и африканских стран. Тем не менее в Швейцарии большинство респондентов (55%) заявило, что ученые должны быть более активно вовлечены в процессы принятия политических решений, не согласились с этим тезисом в Швейцарии 20% респондентов.

Согласно итогам опросу наука должна в приоритетном порядке заниматься исследованиями в области здравоохранения, энергетики и борьбы с бедностью. А вот оборонной сфере, как считают респонденты, наука придает слишком большое значение и уделяет ей непропорционально много ресурсов и внимания.

Читайте также:

Показать больше
Salle de classe

Показать больше

Финансовое образование – на службе общества или алчности?

Этот контент был опубликован на Нормально ли положение, когда университетские кафедры, на которых обучают будущих экономистов, получают финансирование от… самих банков?

Читать далее Финансовое образование – на службе общества или алчности?

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
121 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
40 Отметки «мне нравится»
35 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
40 Отметки «мне нравится»
25 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Лево-альтернативный паб Brasserie Lorraine в Берне судится по делу о расовой дискриминации.

Показать больше

Левый паб Brasserie Lorraine попал под суд за дискриминацию белых людей

Этот контент был опубликован на Лево-альтернативный паб Brasserie Lorraine в Берне судится по делу о расовой дискриминации.

Читать далее Левый паб Brasserie Lorraine попал под суд за дискриминацию белых людей
Центр Пауля Клее посвящает выставку Ле Корбюзье

Показать больше

Центр Пауля Клее посвящает выставку Ле Корбюзье

Этот контент был опубликован на Экспозиция рассказывает о том, как искусство повлияло на его мышление и архитектурное наследие, став важной частью его творческого процесса.

Читать далее Центр Пауля Клее посвящает выставку Ле Корбюзье
Швейцария обеспокоена последствиями выхода США из ВОЗ

Показать больше

Швейцария обеспокоена последствиями выхода США из ВОЗ

Этот контент был опубликован на Швейцария выразила обеспокоенность в связи с объявленным выходом США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читать далее Швейцария обеспокоена последствиями выхода США из ВОЗ
Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет

Показать больше

Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет

Этот контент был опубликован на У швейцарского кабмина — новый правительственный самолет. Правда, он не влезает в старый ангар, а новый обойдется в миллионы.

Читать далее Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет
В связи с напряженной финансовой ситуацией SRF уже в ближайшие месяцы предпримет дополнительные меры по сокращению расходов и персонала.

Показать больше

Общественный медиахолдинг SRF сократит рабочие места

Этот контент был опубликован на В связи с напряженной финансовой ситуацией SRF уже в ближайшие месяцы предпримет дополнительные меры по сокращению расходов и персонала.

Читать далее Общественный медиахолдинг SRF сократит рабочие места
Кандидат в члены Федерального совета Швейцарии Мартин Пфистер впервые выступил перед журналистами и ответил на поставленные ему вопросы.

Показать больше

Мартин Пфистер: «Сотрудничество Швейцарии с НАТО абсолютно необходимо»

Этот контент был опубликован на Кандидат в члены Федерального совета Швейцарии Мартин Пфистер впервые выступил перед журналистами и ответил на поставленные ему вопросы.

Читать далее Мартин Пфистер: «Сотрудничество Швейцарии с НАТО абсолютно необходимо»
Работа художника-инсталлятора Томаса Хиршхорна: Давос в виде модели игрушечной железной дороги с маленькими домиками из папье-маше, а также танками и солдатами.

Показать больше

Выставка Modell Neutralität размышляет над нейтралитетом Швейцарии

Этот контент был опубликован на Последний раз Швейцария воевала в 1847 году, с тех пор она живет и процветает без войн. Какую роль в такой судьбе сыграл нейтралитет?

Читать далее Выставка Modell Neutralität размышляет над нейтралитетом Швейцарии
«Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны». Об этом заявил возможный преемник Виолы Амхерд Маркус Риттер в интервью газетам, издаваемым швейцарским медиа-холдингом Tamedia.

Показать больше

«Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны»

Этот контент был опубликован на «Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны». Об этом заявил возможный преемник Виолы Амхерд Маркус Риттер в интервью газетам, издаваемым швейцарским медиа-холдингом Tamedia.

Читать далее «Непросто найти преемника швейцарскому министру обороны»

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Ульрике Ломанн (Ulrike Lohmann), профессор кафедры экспериментальной физики атмосферы в Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zurich). В 12 вузах Швейцарии на долю женщин приходится лишь 24% руководящих профессорских должностей.

Показать больше

Женщины в академической науке: какова ситуация в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Вопрос гендерного равенства в швейцарской академической сфере решается, но все еще медленно. Наша аналитика.

Читать далее Женщины в академической науке: какова ситуация в Швейцарии?
Федеральный совет сокращает финансирования образования, НИОКР и инноваций на полмиллиарда франков и намечает новые приоритеты.

Показать больше

Швейцария урежет финансирование образования и науки

Этот контент был опубликован на Федеральный совет сокращает финансирование образования, НИОКР и инноваций на полмиллиарда франков и намечает новые приоритеты.

Читать далее Швейцария урежет финансирование образования и науки
Престижный швейцарский Федеральный технологический институт Лозанны (EPFL) рассматривает возможность ограничить количество учебных мест для иностранных студентов. Цель: надо, якобы, сохранять «качество образования» на высоком уровне.

Показать больше

Швейцарские вузы – жертвы собственного успеха?

Этот контент был опубликован на Престижный швейцарский вуз планирует ограничить количество учебных мест для иностранных студентов. Почему? Наша аналитика.

Читать далее Швейцарские вузы – жертвы собственного успеха?
Как швейцарские вузы противодействуют попыткам шпионажа со стороны стран из группы «повышенного риска» (Россия, в также Иран, Китай и др.).

Показать больше

Вузы Швейцарии, шпионаж и студенты из стран группы повышенного риска

Этот контент был опубликован на Как швейцарские вузы противодействуют попыткам шпионажа со стороны стран из группы «повышенного риска» (Россия, в также Иран, Китай и др.).

Читать далее Вузы Швейцарии, шпионаж и студенты из стран группы повышенного риска
В Швейцарии самая высокая концентрация программ высшего образования

Показать больше

В Швейцарии самая высокая концентрация программ высшего образования

Этот контент был опубликован на В Швейцарии наблюдается самая высокая в мире концентрация наилучших учебных программ. Таковы данные ежегодного рейтинга, публикуемого британской консалтинговой компании со специализацией в области высшего образования Quacquarelli Symonds (QS).

Читать далее В Швейцарии самая высокая концентрация программ высшего образования

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR