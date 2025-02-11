Ученые Цюрихского Университета не видят падения доверия к науке

Ученые Цюрихского Университета не видят падения доверия к науке. Таков итог опроса 72 000 человек в 68 странах. Keystone-SDA

Доверие к науке остается высоким во всем мире. Таков итог опроса 72 000 человек в 68 странах, проведенный исследователями из Цюрихского университета. Итоговый отчет был недавно опубликован в журнале Nature Human Behaviour.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Zürcher Studie sieht keine Vertrauenskrise der Wissenschaft Оригинал Читать далее Zürcher Studie sieht keine Vertrauenskrise der Wissenschaft

Согласно итогам этого опроса большинство респондентов считают именно науку способной наиболее квалифицированно отвечать на актуальные вопросы (78 процентов). Кроме того, 57 процентов респондентов убеждены, что ученые соблюдают этику научных исследований, а ещё 56% считают, что ученые вносят большой вклад в благополучие общества и что именно оно и стоит у них на первом месте в списке основных мотивов.

«Такой результат ставит под сомнение широко распространенную теорию «потери обществом доверия к науке», — заявила ведущий автор исследования Виктория Колонья (Viktoria Cologna) в пресс-релизе, изданном Университетом Цюриха (UZH). По данным UZH исследование, в обработке итогов которого приняли участие более 240 ученых, представляет собой первый репрезентативный глобальный опрос о степени доверия к науке в мире со времен пандемии коронавируса.

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Согласно этому исследованию, по степени доверия к науке Швейцария занимает позицию ниже среднего: в 46 из 68 учтённых стран общественное доверие к науке выше, чем в Швейцарии, особенно это касается североевропейских и африканских стран. Тем не менее в Швейцарии большинство респондентов (55%) заявило, что ученые должны быть более активно вовлечены в процессы принятия политических решений, не согласились с этим тезисом в Швейцарии 20% респондентов.

Согласно итогам опросу наука должна в приоритетном порядке заниматься исследованиями в области здравоохранения, энергетики и борьбы с бедностью. А вот оборонной сфере, как считают респонденты, наука придает слишком большое значение и уделяет ей непропорционально много ресурсов и внимания.

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