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Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Ведёт: Айлин Эльчи

Антидепрессанты остаются основным методом терапии при психических расстройствах. Но около трети пациентов не реагируют на них — и именно для терапии этой группы пациентов всё чаще применяются альтернативные подходы. В Швейцарии такими являются методы электрической стимуляции мозга или психоделической терапии.

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

А может быть, в вашем регионе практикуют другие альтернативные способы лечения депрессии и других психических заболеваний? Если вы хотели бы поделиться личным опытом — конфиденциальность гарантирована — напишите мне напрямую на любом языке aylin.elci@swissinfo.ch  

🧠 Расскажите о вашем опыте и поделитесь вашими мыслями в комментариях ниже.

📘 Подробнее о том, почему и как электричество возвращается в психиатрию: по ссылке ниже.

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Транскраниальная магнитная стимуляция была разработана в 1985 году. Во время лечебной процедуры наводящее магнитное поле устройство, напоминающее ракетку, размещается рядом с головой пациента. Dung Vo Trung / Look At Sciences

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Электрический импульс: возвращение нейростимуляции в психиатрию

Этот контент был опубликован на В ситуации отсутствия новых методов лечения психических расстройств в клиническую практику возвращаются давно известные подходы.

Читать далее Электрический импульс: возвращение нейростимуляции в психиатрию
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Выставка «Безумно нормальные» в Историческом музее Базеля (Historisches Museum Basel) рассказывает о развитии психиатрии в Базеле за последние 150 лет. Открыта до 29 июня 2025 года. © Марк Нидерманн (Mark Niedermann) / Historisches Museum Basel

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От Юнга до психоделиков: хронология вклада Швейцарии в психиатрию

Этот контент был опубликован на От синтеза ЛСД до коммерциализации антидепрессантов — Швейцария сыграла ключевую роль в понимании и лечении психических расстройств.

Читать далее От Юнга до психоделиков: хронология вклада Швейцарии в психиатрию
Транскраниальная магнитная стимуляция была разработана в 1985 году. Во время лечебной процедуры наводящее магнитное поле устройство, напоминающее ракетку, размещается рядом с головой пациента. Dung Vo Trung / Look At Sciences

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Электрический импульс: возвращение нейростимуляции в психиатрию

Этот контент был опубликован на В ситуации отсутствия новых методов лечения психических расстройств в клиническую практику возвращаются давно известные подходы.

Читать далее Электрический импульс: возвращение нейростимуляции в психиатрию
Единственная швейцарская клиника, предлагающая такую терапию, расположена в Женеве. Насколько легально всё то, что делают там медики?

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Как в Швейцарии лечат депрессию психоделическими средствами

Этот контент был опубликован на Единственная швейцарская клиника, предлагающая такую терапию, расположена в Женеве. Насколько легально всё то, что делают там медики?

Читать далее Как в Швейцарии лечат депрессию психоделическими средствами
Catherine Duffour blickt in die Kamera.

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«Кетамин — менее проблемный младший брат ЛСД»?

Этот контент был опубликован на Поговорили со швейцарской психиатром Катрин Дюффур о веществе, которое одновременно является и наркотиком, и лекарством.

Читать далее «Кетамин — менее проблемный младший брат ЛСД»?
discuss with hands

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Почему Швейцария до сих пор не отказалась от конверсионной терапии?

Этот контент был опубликован на Конверсионную терапию, которая якобы «излечивает гомосексуальность», в Конфедерации до сих пор не запретили. Почему?

Читать далее Почему Швейцария до сих пор не отказалась от конверсионной терапии?

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR