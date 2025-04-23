Как в вашей стране лечат психические заболевания? 

Антидепрессанты остаются основным методом терапии при психических расстройствах. Но около трети пациентов не реагируют на них — и именно для терапии этой группы пациентов всё чаще применяются альтернативные подходы. В Швейцарии такими являются методы электрической стимуляции мозга или психоделической терапии.

Какие методы используются в психиатрии там, где живёте вы? Не используется ли психиатрия в карательных целях политического характера?

А может быть, в вашем регионе практикуют другие альтернативные способы лечения депрессии и других психических заболеваний? Если вы хотели бы поделиться личным опытом — конфиденциальность гарантирована — напишите мне напрямую на любом языке aylin.elci@swissinfo.ch

🧠 Расскажите о вашем опыте и поделитесь вашими мыслями в комментариях ниже.

📘 Подробнее о том, почему и как электричество возвращается в психиатрию: по ссылке ниже.

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Показать больше Электрический импульс: возвращение нейростимуляции в психиатрию Этот контент был опубликован на В ситуации отсутствия новых методов лечения психических расстройств в клиническую практику возвращаются давно известные подходы. Читать далее Электрический импульс: возвращение нейростимуляции в психиатрию

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