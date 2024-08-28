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Труд и занятость в Швейцарии

Издательский концерн Tamedia сократит рабочие места

Швейцарский издательский холдинг TX Group объявил о сокращении около 200 штатных единиц в типографиях своей дочерней компании Tamedia.
Швейцарский издательский холдинг TX Group объявил о сокращении около 200 штатных единиц в типографиях своей дочерней компании Tamedia. Keystone-SDA

Швейцарский издательский холдинг TX Group объявил о сокращении около 200 штатных единиц в типографиях своей дочерней компании Tamedia. Концерн также объявил, что примерно 90 рабочих мест будут сокращены в редакциях.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как пишет TX Group в своем пресс-релизе, посвященном итогам первых шести месяцев 2024 года, увольнения должны будут планироваться с учетом обязательного процесса консультаций с профсоюзами. Будут применяться так называемые «социальные планы» (пакеты компенсационных выплат увольняемым). Не исключена возможность досрочного выхода на пенсию сотрудников компании. В настоящее время в издательской компании Tamedia в немецкоязычной и франкоязычной Швейцарии работает 1 800 человек.

Как теперь стало ясно, компания больше не в состоянии рентабельно эксплуатировать три свои типографских центра. Поэтому центр в городе Буссиньи (Bussigny, кантон Во / VD) закроется в конце марта 2025 года, печатная фабрика в Цюрихе закроется в конце 2026 года, а это значит, что вся аналоговая печать будет теперь сосредоточена в Берне. Что касается журналистики, то медиакомпания намерена активнее сосредоточиться на цифровых версиях четырех своих флагманских брендов, на немецкоязычных газетах Tages-Anzeiger, Berner Zeitung и Basler Zeitung, а также на франкоязычном издании 24 Heures.

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Газеты Der Bund и Tribune de Genève сохранят свое собственные цифровые форматы дистрибуции. Остальные издания медиакомпании с меньшим охватом будут интегрированы в один из четырех упомянутых брендов. Все издания Tamedia по-прежнему будут доступны в виде печатных газет. Будут прекращены издания #12App и Verkehrsmonitor. С начала 2025 года Tamedia также намерена организовать рекламный маркетинг своими силами, команда маркетинговой фирмы Goldbach будет интегрирована в общую структуру компании.

Сама компания Goldbach вполне поддерживает такое развитие событий. Холдинг TX Group также пообещал, что более подробное изложение новой стратегии компании Tamedia последует позже. Однако уже ясно, что такая комплексная реструктуризация — это реакция на ситуацию с платными медиа, выходящими под брендом Tamedia. Скорректированная маржа (норма прибыли) продолжила сокращаться и составила 2,6 процента. Однако группа TX Group в целом продолжала работать в первом полугодии вполне прибыльно.

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Известный широкой публике прежде всего своими брендами 20 Minuten и Tages-Anzeiger, а также маркетплейсами Jobs, Ricardo и Homegate, холдинг отчитался о торговом обороте в размере 461 млн франков, сгенерированном за первые шесть месяцев 2024 года. По словам представителей TX Group, это связано, в частности, с приобретением холдингом компании по размещению наружной рекламы Clear Channel Switzerland. Она была приобретена в апреле 2023 года и впервые включена в финансовую отчетность. Органическая выручка холдинга, то есть выручка, которую компания получает за счет увеличения объемов производства и увеличения продаж, снизилась, тем не менее, на 6,3 процента.

В настоящее время в издательской компании Tamedia в немецкоязычной и франкоязычной Швейцарии работает 1 800 человек.
В настоящее время в издательской компании Tamedia в немецкоязычной и франкоязычной Швейцарии работает 1 800 человек. KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

При этом операционная прибыль EBIT выросла на 9,7 процента и составила 23,5 миллиона швейцарских франков. Скорректированный операционный результат, который руководители TX ставили во главу угла в качестве основного критерия успеха, увеличился на 4,1 процента до 56,5 миллиона франков, а соответствующая маржа выросла до 12,3 процента (в прошлом 2023 году: 11,8 процента). Это связано с тем, что резвычайно прибыльно продолжали работать онлайн-маркетплейсы, объединенные в компанию Swiss Marketplace Group (SMG).

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Tamedia media group office.

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Издательский холдинг Tamedia сократит рабочие места

Этот контент был опубликован на Швейцарский издательский холдинг Tamedia объявил, что в рамках программы по снижению затрат он проведет сокращение рабочих мест.

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Удалось вернуться к положительному скорректированному операционному результату и компании Goldbach. В целом за первое полугодие 2024 года холдинг TX Group получил прибыль в размере 24,5 млн франков, что заметно больше по сравнению с 13,7 млн франков за аналогичный период прошлого 2023 года. Как обычно, руководство холдинга TX не дает конкретных прогнозов на год в целом. В Tamedia временной горизонт достижения поставленных целей по марже был продлен на один год — до 2027 года. К тому времени скорректированная маржа должна составить показатель от 8 до 10 процентов.

Издательская компания Tamedia сократит почти 300 рабочих мест, что соответствует примерно 20 процентам всего персонала. Это самое крупное сокращение рабочих мест с тех пор, как в 2019 году Tamedia стала составной частью холдинга TX Group. Если взглянуть на сокращение рабочих мест дифференцированно, то можно увидеть, что наибольшая доля сокращений приходится на сферу полиграфии (около 200 рабочих мест). Компания Tamedia закрывает свои типографии в кантонах Во и Цюрих, сосредоточив все полиграфические мощности в Берне.

Что Tamedia хочет избавиться от крупных типографий, было известно уже давно. Судя по всему, попытки найти покупателя так и не увенчались успехом, и две типографии будут закрыты уже к 2026 году. Это говорит о том, что, хотя цены на бумагу в последние месяцы снова упали, печатная газета, как и прежде, остаётся слишком дорогой в производстве и, скорее всего, в долгосрочной перспективе она окончательно перестанет быть базовым каналом дистрибуции контента. Газета выживет только в качестве нишевого явления и будет стоить соответственно дорого.

Учитывая, что другой медиаконцерн Ringier скоро закроет свою крупнейшую типографию в городе Цофинген, Швейцария очень скоро и почти сразу утратит значительную долю всех своих полиграфических мощностей. Но это решение также показывает, что журналистика продолжает терять свою значимость в рамках бизнес-структуры группы TX. Даже если это решение и вполне понятно с экономической точки зрения, оно будет иметь значительные негативные последствия для степени разнообразия СМИ в нашей стране. Холдинг откажется от небольших брендов. Их цифровые версии будут интегрированы в более крупные бренды, такие как Tages Anzeiger или 24 heures, возможно в виде подразделов.

В печатном виде все эти издания продолжат выходить в привычном виде. Однако сокращение 90 рабочих мест окажет серьезное негативное влияние и на редакционную часть. Франкоязычная Швейцария, скорее всего, опять пострадает гораздо сильнее остальных регионов. Напомним: около 15 лет назад компания Tamedia поглотила Edipresse, на тот момент крупнейшее издательство франкоязычной Швейцарии. Последовали ожесточенные дискуссии.

Существовали опасения, что немецкий Цюрих в один прекрасный день начнет доминировать в медиапространстве франкоязычной Швейцарии. Нет, такого никогда не будет, отвечали из Цюриха, ведь у нас будет создано отдельное управление по франкофонной части страны. В июле было объявлено, однако, что Кристин Габелла (Christine Gabella), глава этого управления, скоро покинет свою должность. Тем самым все нынешние планы реструктуризации, скорее всего, будут управляться и осуществляться именно из Цюриха.

Источник: SRFВнешняя ссылка

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