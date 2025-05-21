Нейтралитет: что делает Швейцария в случае войны?

Швейцарская армия. Изоне, кантон Тичино. Keystone/Gaetan Bally

Швейцария в последнее время всё чаще участвует в совместных с западными армиями проектах. Только что она вернулась из Австрии с учений TRIAS 25. Но может ли она себе это позволить, будучи нейтральной страной? Как устроена армия Швейцарии и какие ограничения на неё накладывает нейтралитет.

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Нейтралитет — важная часть швейцарской идентичности. Он был признан великими державами по инициативе России на Венском конгрессе в 1815 году. В новой федеральной конституции 1848 года нейтралитет, однако, закреплён не был. Нет его в Основном законе и по сей день. В 1907 году в рамках Гаагских конвенций, также инициированных Россией, впервые были зафиксированы международные нормы и правила действия нейтральных государств в случае войны: если страна не участвует в войне, то её территория не должна становиться объектом нападения.

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Взамен она обязана не вмешиваться в боевые действия и одинаково относиться ко всем сторонам конфликта. При этом нейтральное государство должно быть в состоянии защищать себя. Поэтому Швейцария всегда старалась сохранять свою армию в боеспособном состоянии. Нейтралитет у Швейцарии весьма неплохо вооруженный. Армия в Швейцарии непрофессиональная, устроена по принципу всеобщего призыва: профессионалов в ней мало, служат в основном срочники. Мужчины обязаны проходить военную службу, для женщин она добровольна — тем не менее в стране поставлена политическая цель: к 2030 году их доля в армии должна достичь 10%.

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После начальной подготовки в учебных подразделениях солдаты — их официально называют AdA (Angehörige der Armee) — в течение нескольких лет проходят регулярные учебные сборы. Необходимое время службы можно набрать сборами, или же можно сразу отслужить весь срок. Увидеть человека в военной форме с оружием в поезде или на улице — обычное дело. Но в Швейцарии не надо бояться человека с ружьем, в этой стране армия строится на принципе «солдат — это гражданин с оружием». Защитник, избиратель, налогоплательщик: эта триада составляет основу исконного швейцарского республиканского этоса.

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И именно поэтому личное стрелковое оружие швейцарцам разрешено хранить дома — сейчас, правда, это положение нередко вызывает споры. Бывали редчайшие случаи, когда оно использовалось при убийствах и самоубийствах. Но «шутинги» (массовые расстрелы) по примеру США в Швейцарии невозможны. Мужчины, которые отказываются служить в армии, ссылаясь на убеждения, могут выбрать альтернативу: они работают на общественно полезных проектах в течение срока, в полтора раза превышающего срок действительной воинской службы. Те, кого признали непригодными к службе по здоровью, платят специальный сбор — он пришел на замену военному налогу.

Швейцария и международные организации

Нейтралитет не мешает Швейцарии сотрудничать с другими странами. Она не может вступать в военные союзы вроде НАТО, но она взаимодействует с тем же Альянсом в рамках программы «Партнёрство ради мира». В 1920 году Швейцария вступила в Лигу Наций, предшественницу ООН, и добилась того, чтобы её штаб-квартира находилась в Женеве. После Первой мировой войны она намеревалась активно вносить свой вклад в мирное переустройство мира, используя свой дипломатический опыт и гуманитарные традиции.

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Во Вторую мировую и в годы холодной войны идея полного нейтралитета стала ещё важнее: в это время Швейцария избегала любых союзов. Даже в ООН она вступила только в 2002 году по итогам референдума. Но с тех пор страна активно работает в международных структурах, входит в ЮНЕСКО, ОЭСР, Совет Европы, ОБСЕ. Она два года отработала в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Женеву сегодня называют европейской столицей международных организаций.

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Миротворчество и права человека остаются приоритетами внешней политики Швейцарии. Она участвует в миротворческих миссиях — как гражданских, так и военных. Швейцария направляет специалистов в те или иные страны, с тем чтобы поддерживать там мирные переговоры, следить за выборами, участвовать в иных важных консультациях. Иногда Швейцария выступает посредником между конфликтующими сторонами — эту практику в Швейцарии называют «добрыми услугами». Тем не менее выступить посредником между Россией и Украиной ей не удалось.

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Где проходят границы нейтралитета?

Швейцарский нейтралитет часто становился в стране темой для споров и дискуссий. И тому есть свои причины. Во время Второй мировой войны страна поставляла товары двойного назначения и вооружения обеим сторонам конфликта, Антигитлеровской коалиции и Державам Оси. Швейцарию критиковали и за отказ пускать в страну беженцев, в том числе евреев, и за то, что её банки до конца 1990-х годов не возвращали деньги, принадлежавшие жертвам Холокоста.

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Сегодня Швейцария снова производит и продаёт вооружения, но теперь она исходит из того, что ее оружие не должно поставляться ни одной из сторон вооруженного конфликта. Именно поэтому она запрещает реэкспорт своих вооружений из третьих стран в Украину.

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Каждый раз, когда речь заходит о новых международных соглашениях или участии в каких-то международных организациях, в стране начинается дискуссия по вопросу о том, можно ли считать это нарушением нейтралитета?В современном глобализированном мире, где страны тесно связаны между собой, быть полностью нейтральным в буквальном смысле слова становится всё труднее. Но, несмотря на это, опрос 2024 года показал: более 91 процента швейцарцев хотят сохранить нейтралитет. Для большинства из них он остаётся важной частью национальной самобытности.

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Подробнее о нейтралитете:



О нейтралитете на сайте МИД Швейцарии Внешняя ссылка

О военной и гражданской службе на официальном сайте ch.chВнешняя ссылка

О нейтралитете в Историческом словаре Швейцарии Внешняя ссылка

Политика Швейцарии в области миротворчества и прав человека на сайте МИД ШвейцарииВнешняя ссылка