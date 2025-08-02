В поисках утраченной коровы: Швейцария и ее священный символ
Коровы давно стали настоящим символом Швейцарии, причем как в глазах туристов, так и в сознании самих швейцарцев. Однако в большинстве случаев этот национальный символ имеет... нешвейцарское происхождение. Поэтому поиски настоящей швейцарской коровы могут оказаться задачей довольно непростой.
В Швейцарии коровы повсюду. В прямом и переносном смысле. В сувенирных лавках в виде добродушных деревянных фигурок, на упаковках молочной продукции — как знак качества, в искусстве и фольклоре — как культурный мотив. И, конечно же, в полях и стойлах, составляя основу мощного и влиятельного крестьянского класса.
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Согласно статистическому порталу Identitas на конец апреля 2025 года в Швейцарии было зарегистрировано 1 505 003 головы крупного рогатого скота, из них 664 032 — коровы. Таким образом, коровы — это самый массовый вид домашних животных в стране. По крайней мере, если считать официально зарегистрированных.
Внешний контент
Бурёнки и Швейцария — история их соседства и дружбы насчитывает столетия, причем согласно Историческому словарю Швейцарии первые признаки одомашнивания крупного рогатого скота на территории нынешней Швейцарии относятся аж к неолиту. С веками масштабы животноводства только росли, а в конце Старого режима (то есть по состоянию на 1798 год, время перед вторжением Наполеона) сыр стал одним из главных экспортных товаров страны.
Казалось бы, всё это должно было привести к невероятному породному разнообразию. Но не тут-то было. Или, точнее, когда-то так и было — но потом все стало иначе. «Из 35 пород, когда-то задокументированных в Швейцарии, сохранились лишь пять: оригинальная швейцарская бурая, эренская, зимментальская пятнистая, эволенарда (l’évolénarde по-французски, Evolèner Rind по-немецки) и серая ретийская».
Таков вывод ProSpecieRara, фонда, занимающегося в стране сохранением сельскохозяйственного биоразнообразия. Но значит ли это, что швейцарцы были просто равнодушны к таким утратам? Нет, речь тут идет не о беспечности, а о процессах, связанных с производственной логикой. «Современное животноводство не избежало тренда на специализацию: старые породы вытесняются новыми линиями, либо более удойными, либо быстрее набирающими массу», — объясняют специалисты фонда ProSpecieRara.
Главным же героем глобальной экспансии промышленных коров стала зимментальская порода — выносливая, молочная, быстрорастущая. Родом из долины реки Зимме в Бернских Альпах, эта корова экспортировалась в Италию ещё в 15веке. А в 19–20 веках швейцарские бурёнки пошли в буквальном смысле по миру: их можно было встретить везде, от Южной Америки до Российской империи. Сегодня их потомки живут в более чем 30 странах, их популяция насчитывает от 40 до 60 млн голов. Правда, теперь их в основном разводят ради мяса — времена меняются, а спрос диктует правила.
Слёзы по фрибургской породе
Родом из кантона Швиц, эта швейцарская коричневая корова сделала блестящую международную карьеру. Особенно — в США, где она стала известна под именем Swiss Brown. Считающаяся одной из старейших молочных пород в мире, она даёт молоко с идеальным соотношением жира и белка — как раз то, что нужно для сыроварения. «Такое соотношение делает породу одной из самых востребованных в мире», — подчёркивают специалисты Мичиганского университета.
Порода Swiss Brown особенно хорошо прижилась в штатах Висконсин, Огайо и Айова, а потом она завоевала и весь мир: по некоторым оценкам, сегодня насчитывается более шести миллионов голов этой породы в более чем 80 странах. Однако такой глобальный успех имел и побочный эффект: в самой Швейцарии исконные местные породы начали постепенно исчезать. Согласно данным фонда ProSpecieRara, из когда-то 35 официально признанных пород сохранились лишь пять, причём три из них находятся под реальной угрозой исчезновения: это оригинальная зимментальская, эволенардская и ретийская серая коровы.
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Швейцарский флаг: белый плюс на красном фоне
Иногда вернуть утраченное помогают международные связи. Так произошло с ретийской серой коровой. Ранее широко распространённая в Альпах кантона Граубюнден, она была идеально приспособлена к жизни в горах. Но к 1920-м годам её полностью вытеснила более продуктивная коричневая корова, и лишь только в 1980-х годах фонду ProSpecieRara удалось вновь завезти несколько оставшихся животных из Тироля и тем самым вернуть породу на родину.
Но не все истории заканчиваются так удачно. Один из самых печальных эпизодов связан с фрибургской коровой. Эта белая с чёрными пятнами порода была широко распространена в кантоне Фрибур — регионе, который гордится крупнейшим в Швейцарии поголовьем коров, своим флагом в чёрно-белых тонах, сыром грюйер и двойными сливками. Увы, из-за скрещивания с более молочной канадской голштинской породой фрибурская корова исчезла в 1970-х годах.
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Для кантона это стало настоящей трагедией — почти что кризисом локальной идентичности. Оставалась надежда: в Чили, куда в 1930-х эмигрировали фрибургские семьи, были вывезены и коровы этой породы. Возможно, именно там уцелела чистая линия? Специалисты ProSpecieRara отправились на другой край света, чтобы это выяснить, вернувшись в 2009 году они вернулись с печальным вердиктом: чилийские коровы почти не отличались от местных пород и голштинцев. О воссоздании фрибургской линии не могло быть и речи. В отсутствие самой породы удалось сохранить хотя бы её облик. В зелёных долинах Грюйера по-прежнему можно увидеть пасущихся черно-белых коров. Но это уже не фрибурские бурёнки — это канадские голштины.
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Почему «Швейцарский псалом» поют, несмотря ни на что
Так Фрибург потерял свою символическую корову. Но он не потерял песню Kuhreihen / Ranz des vaches — знаменитую пастушью балладу, ставшую частью швейцарского фольклора и по нашему мнению это и есть настоящий гимн Швейцарии. Её исполнение на Празднике виноделов 1977 года считается эталонным. Теоретически, уже на третьем куплете у вас должны начать наворачиваться слёзы.
Внешний контент
О чем песня? Что говорит текст? Перевод в материале ниже.
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О чем идет речь в швейцарской песне Ranz des vaches?
Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.
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