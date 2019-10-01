Скандал нанёс значительный ущерб репутации одного из флагманов швейцарского финансовой индустрии.

(bloomberg)

История вокруг конфликта в высшем менеджменте швейцарского банка Credit Suisse, о которой мы уже сообщали, продолжает раскручиваться и уже даже есть жертвы, как человеческие, так и кадровые: покончил с собой частный детектив и ушел в отставку операционный директор Пьер-Оливье Буе (Pierre-Olivier Bouee).

О чем идет речь в этом скандале, уже нанёсшем значительный ущерб репутации одного из флагманов швейцарского финансовой индустрии, можно прочитать ниже. Из новостей: как сообщает швейцарский и хорошо информированный портал «Inside Paradeplatz» частный детектив, который занимался слежкой на Икбалом Каном, покончил жизнь самоубийством в прошлый вторник.

Финансы и общество Как поссорились топ-менеджеры швейцарского банка Credit Suisse В Швейцарии ничего не происходит, и люди тут вежливые и сдержанные? Получается, что и этот стереотип пора ставить под сомнение, потому что иначе ... Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета Tages Anzeiger Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 английский (en) Credit Suisse to review surveillance ordered on star who defected

японский (ja) クレディ・スイスめぐる内偵スキャンダル

Как пишет этот финансовый немецкоязычный сайт после того, как весь скандал стал на прошлой неделе достоянием гласности, этот сотрудник частного детективного агентства испытал страх за свое профессиональное будущее, кроме того, он мог ощущать себя частично виновным в сложившейся ситуации. Ранее он был основным связующим звеном между службой безопасности банка CS и частным детективным агентством. Его представитель подтвердил факт суицида в ответ на запрос ведущего швейцарского таблоида газеты «Blick».

На этих выходных в прессе и в соцсетях распространялись спекуляции на тему возможного ухода в отставку генерального директора (CEO) банка Тидьяне Тиама (Tidjane Thiam). Однако этого не произошло, но, как писали многие швейцарские газеты, например, информированная цюрихская «Tages-Anzeiger», без кадровых последствий это дело не останется. Так и оказалось. По информации швейцарского национального радио SRF своей должности лишился операционный директор банка Пьер-Оливье Буе (Pierre-Olivier Bouée).

Противоречит бизнес-культуре



Уйдет из банка и глава всей службы безопасности Ремо Бокалли (Remo Boccali). Как сообщает радио SRF сам Тидьяне Тиам не был проинформирован о решении начать негласную слежку за Икбалом Каном (Iqbal Khan). Об этом официально сообщила пресс-служба банка. Во время пресс-конференции во вторник утром 1 октября председатель совета директоров банка Урс Ронер (Urs Rohner) официально извинился перед И. Каном за слежку. «Это решение было ошибочным и несоразмерным. Такого рода действия полностью противоречат всей бизнес-культуре, развиваемой банком», — указал У. Ронер.

Один из журналистов во время пресс-конференции спросил, как так может быть, что глава банка Т. Тиам не знает, что делают подведомственные ему структуры его же банка. Урс Ронер возразил, что как раз этот вопрос и находится в центре служебного расследования, проводимого сейчас в банке. На данный момент «нет никаких доказательств, что Т. Тиам дал свое „добро“ на проведение операции по негласной слежке».

Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

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