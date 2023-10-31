Какое отношение Хэллоуин имеет к Швейцарии?

В Швейцарии «Хеллоуин» с недавних пор тоже стал неотъемлемым элементом массовой культуры и повседневной системы символических смыслов. © Keystone / Christian Beutler

В Швейцарии Хеллоуин с недавних пор тоже стал неотъемлемым элементом массовой культуры и повседневной системы символических смыслов. Дети у дверей просят «сладкого или кислого», тыквы в палисадниках cо свечками внутри: этот обычай пришел теперь и в Конфедерацию.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Этот факт только лишний раз демонстрирует, сколь изменчивы структуры символов, регулирующие и формирующие наше восприятие реальности. Об этом мы говорим с культурологом Конрадом КуномВнешняя ссылка, специалистом в области изучения культуры и европейской этнологии из Базельского университета.

Почему Хэллоуин завоевывает все большую популярность и в нашей стране, Швейцарии?

Этот праздник соответствует потребности делить год на четкие этапы, в центре каждого из которых стоит какой-то символически яркий момент. Кроме того, это еще и потребность в веселье и развлечениях, а также в игровом преодолении рутинных границ повседневной жизни. Более того, это совершенно необязательный обычай. Вы можете отмечать его — или не отмечать. Именно поэтому Хэллоуин столь легко адаптировался и к нашему обществу.

Но как произошел этот «культурный перенос» из США в Швейцарию?

Хэллоуин играет важную роль в США и там он поэтому давно и прочно укоренился в популярной культуре. Фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин» (E.T.) стал первым случаем попадания праздника Хэллоуин на киноэкран. С тех пор этот обычай стал сквозным сюжетом многих жанровых «фильмов ужасов». Средства массовой информации также играют тут определенную роль, но еще и индустрия культуры: экономика сразу поняла рыночный потенциал Хэллоуина и ухватилась за него. Дополнительный «хайп» сознательно создается и формируется крупными швейцарскими торговыми сетями.

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Не связан ли этот «хайп» также и с процессами глобализации?

Мы знаем, что иностранные специалисты-экспаты в немецкоязычной Швейцарии устраивали вечеринки в честь Хэллоуина уже в 1990-х годах. Однако только одни такие локальные мероприятия не обязательно привели бы к столь широкому распространению этого обычая. Но дело в том, что Хэллоуин также использует элементы, которые уже были всем нам знакомы, например, упомянем осенние световые шествия (на день Св. Мартина 11 ноября. — Прим. ред.) или детские праздники, обязательными элементами которых всегда были забавные розыгрыши — вспомните только Ваш школьный Новый год.

Но все-таки — какое отношение Хэллоуин имеет к Швейцарии? Этот обычай все еще не укоренился до конца в нашей стране, и возник он вообще не здесь.

Сегодня мы все очень мобильны. Предметы материальной культуры и знания циркулируют сейчас по всему миру. Так почему же такие обычаи и традиции должны функционировать только на региональном или местном уровне?

Знаете ли Вы какой-нибудь народный обычай, который мы ошибочно считаем глубоко своим, укоренившимся в нашем регионе, но который на самом деле возник совсем в другом месте?

Мы, культурологи, часто используем в связи с этим термин «изобретение традиции» (invention of tradition). Буквально все нормы и традиции появились в какой-то момент там, где раньше их не было. Хороший пример — так называемые «шествия с фонариками из репы», или Räbeliechtliumzüge*. Эти марши ни в коем случае не являются древними традициями, они во многом представляют собой изобретение, сделанное в 1930-х и 1940-х гг.

В то время сельские учителя и общественные ассоциации пытались создать в стране какой-то новый популярный обычай — и это им удалось весьма успешно. Карнавальные обычаи, традиции Масленицы (проводов зимы), с другой стороны, в самом деле уходят корнями в далекое прошлое. Но и они постоянно меняются. В этих традициях «зашито» много динамизма, который часто упускается из виду.

Как Вы объясните тогда порой очень эмоциональную критику, которая вспыхивает в адрес таких в буквальном смысле появляющихся у нас на пороге новых обычаев, как Хэллоуин?

Критика — это реакция на ощущаемое нами ускорение (темпов жизни). На мир, который меняется. Но при этом новые обычаи также дают нам возможность обсудить вопрос о том, откуда, собственно говоря, вообще берется культура. С другой стороны, такая критика относится и к нашему экономическому укладу. Хэллоуин — это, мол, чистая коммерция, обычай без смысла. И тогда это артикуляция того беспокойства, которое мы ощущаем в связи с нашей зависимостью от экономических факторов.

Оправданна ли эта критика?

Будучи культурологами мы наблюдаем, предпочитая не осуждать. Для нас Хэллоуин — это не американский «коммерческий обычай», а в высшей степени динамичный элемент, это нечто «новое» в нашей жизни. Элемент, который замечательно демонстрирует факт вообще изменчивости любых обычаев как таковых. Так что в любом случае Хэллоуин, как доказали последние несколько лет, — это отнюдь не просто нечто преходящее и краткоживущее.

*В алеманнской традиции Räbenlichter — это традиционные фонарики, сделанные из последней осенней репы или Räbe. В средние века репа занимала в рационе людей такое же место, как в наши дни картофель. Чтобы отметить сбор последнего урожая в ноябре, дети в различных кантонах Швейцарии и сегодня делают такие фонари и устраивают с ними торжественные марши. — Прим. ред.

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