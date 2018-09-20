Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 12:52 20.09.2018 - 12:52

Точка зрения Кремля всегда широко освещается в передачах радио «SRF». На фото: полиция арестовывает участников демонстрации сторонников А. Навального в Москве 18 июля 2013 года.

(Keystone)

Швейцарское общественное радио SRF посвятило выпуск своих вечерних новостей от 12 июня 2017 года произошедшей в России демонстраци оппозиции, организованной Алексеем Навальным. В связи с этим сюжетом, подготовленным корреспондентом радио в России Давидом Науэром (David Nauer) и опубликованным как на сайте радиостанции, так и прозвучавшим в эфире новостной программы «Echo der Zeit» («Эхо времени»), в адрес омбудсмена швейцарской национальной теле- и радиокомпании «SRG SSR» Роджера Блума (Roger Blum) поступила жалоба.

Автор жалобы утверждала, что Давид Науэр выстроил свой репортаж «односторонним образом», выступая исключительно с точки зрения оппозиции, не озвучив «важную информацию», в частности, официальное мнение правительства. Разбираясь с этой жалобойВнешняя ссылка, омбудсмен должен был принять принципиальное решение о том, насколько журналистская работа иностранного корреспондента должна ориентироваться на действующее законодательство страны, в котором данный иностранный корреспондент работает.

«В фокусе сюжета, в отношении которого была написана слушательская жалоба, находилась ясно прописанная тема, а именно, российская оппозиция и ее демонстрация. Речь о всестороннем освещении природы и глубинных причин конфликта между российским правительством и оппозицией в данном случае не шла. При этом точка зрения Кремля всегда широко освещается в передачах и сюжетах радио «SRF», — указывает заместитель главного редактора радио «SRF» Фредди Гштайгер (Fredy Gsteiger).

Он решительно отвергает далее требование автора жалобы, которая указывала, что итоговый журналистский продукт иностранного СМИ должен, якобы, ориентироваться на действующее законодательство, в данном случае России. «Это не только наше право, но и даже наша обязанность ставить под вопрос и критиковать в случае необходимости действующее законодательство демократических стран, а уж тем более законодательство стран авторитарных». Фредди Гштайгер указывает далее, что для радио «SRF» направляющими и руководящими документами являются Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Омбудсмен швейцарской национальной теле- и радиокомпании «SRG SSR», подразделением которой является и наш сайт, поддерживает данную точку зренияВнешняя ссылка.

«Это не только наше право, но и даже наша обязанность ставить под вопрос и критиковать в случае необходимости действующее законодательство демократических стран, а уж тем более законодательство стран авторитарных». Заместитель главного редактора радио «SRF» Фредди Гштайгер. Конец цитаты

Как Фредди Гштайгер, так и Роджер Блум отвергают утверждения автора жалобы о том, что журналист в своем сюжете якобы скрыл от слушателей особенности политических убеждений Алексея Навального, в частности, его склонность к националистическим идеям. В ходе демонстрации речь шла о борьбе с коррупцией, а также о демократии. На этом фоне тонкости убеждений А. Навального существенной роли не играли. А вот если бы речь шла не о репортаже с митинга, а о жанре политического портрета, то тогда, разумеется, данные черты должны были бы быть упомянутыми.

Омбудсмен согласен только с одним из четырех пунктов жалобы. Речь идет о том, что А. Навальный принял решение перенести митинг с согласованного с властями места на другое место в центре, с властями не согласованное, причем непосредственно перед самым началом митинга. При этом в центре Москвы на тот момент были запланированы другие массовые мероприятия с участием по меньшей мере 250 тыс. человек. Р. Блум считает, что в данном случае А. Навальный поступил безответственно, и что Давид Науэр в своем сюжете (ссылка ниже) должен был бы упомянуть это обстоятельство и квалифицировать его соответствующим образом.





Подготовил: Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line