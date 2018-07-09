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Рынок и туризм Как в Швейцарии власти регулируют платформу Airbnb

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В Берне не хотят превращения Старого центра, живой социальной среды, в мёртвую «туристическую» зону. 

(KEYSTONE)

Никогда такого не было, и вот опять: появляется новая идея, быстро, благодаря своему удобству, завоёвывает всеобщее признание, в результате чего она превращается в феномен, как правило, выходящий за пределы, установленные законодательством и регулирующими органами. Пользуясь выгодами нахождения в «серой зоне закона», сторонники этой идеи становятся врагами тех, кто вынужден играть по правилам, а те, в свою очередь, начинают скандалить и требовать от законодателя навести порядок, то есть, по сути, «закрутить гайки» и взять инноваторов, «взрывающих» устоявшийся рынок, на более короткий поводок.

Многие пионеры цифровой экономики, от Uber до Facebook, могли бы рассказать немало о своих столкновения с регулирующими и надзорными органами, пытающимися действовать в стиле «тащить и не пущать», тем более, что порой у них есть на то все основанияВнешняя ссылка. Тем более удивительным оказалась позиция швейцарских законодателей, которые, если речь идёт о тех или иных правовых актах, обычно предпочитают действовать очень неторопливо и осторожно.

В случае же с Airbnb они, во-первых, среагировали удивительно оперативно, а во-вторых, вовсе не с целью удушить очередную инновационную идею, ставшую, объективно, серьёзным вызовом для швейцарской туристической индустрии, и без того находящейся в непростой ситуацииВнешняя ссылка. Совсем недавно, 3 июля 2018 года, в стране завершился процесс общественного обсуждения и межведомственного согласования поправок в законодательство, призванных — о, чудо! —облегчить и упростить положение арендаторов жилья, желающих сдавать свои квадратные метры туристам посредством таких платформ, как Airbnb.

Сейчас арендаторы обязаны каждый раз, с приездом нового гостя, запрашивать разрешение у хозяев жилья, как правило, управляющих риэлтерских компаний. Но вот теперь, согласно новым поправкам, для повторной сдачи арендованного жилья в субаренду в течение определённого периода времени будет достаточно просто общего разрешения от владельца жилья — первичного арендодателя.

Кроме того, хозяин квартиры, частный владелец или управляющая компания, не смогут теперь просто так отказывать арендатору в праве осуществить субаренду. Для такого отказа они будут теперь обязаны иметь веские основания, к примеру, если соседи постоянно жалуются на шум в «нехорошей квартире», или если другие жильцы считают, что постоянная циркуляция гостей со всего мира может стать угрозой для их безопасности.

Всем хочется идти в ногу со временем

Общественная реакция на такого рода (на первый взгляд, пустяковые) правовые новеллы пока довольно сдержанная. Понятно, что представители Airbnb оценили их с энтузиазмом. В своём официальном ответе на запрос портала swissinfo.ch пресс-секретарь платформы предпочла особо не углубляться в подробности, просто «оценив по достоинству» открытость Швейцарии в плане ее либерального подхода к «новым перспективным форматам туристических услуг».

Общественная организация («Mieterinnen- und MieterverbandВнешняя ссылка / l’Association suisse des locatairesВнешняя ссылка»), представляющая интересы швейцарских квартиросъёмщиков, также указала, что такого рода поправки станут долгожданным шагом в сторону модернизации законодательства, регулирующего отношения между арендодателями и арендаторами. Однако, как добавляет эта организация, предложенные правительством поправки не решают главной проблемы, с которой сталкиваются швейцарские города, а именно, проблемы нехватки доступного жилья.

Более того, поправки могут, при определённых обстоятельствах, привести к ее обострению, что, в итоге, способно в итоге негативно отразиться и на таких бизнес-форматах, как Airbnb (о том, как как революция стартапов меняет облик городов, читайте здесь). Владельцы жилья и арендодатели, по крайней мере, в кантонах франкоязычной Швейцарии, куда более осторожны. Мало того, что эти поправки, по их словам, ограничивают их в законном праве влиять на квартиросъёмщиков в плане запрета осуществлять субаренду. Они еще и в корне подрывают принципы субаренды как таковой. Они требуют, поэтому, чётко различать тех, кто сдаёт квартиры в поднаём, например, уезжая на некоторое время за границу, от тех, кто занимается субарендой постоянно с целью извлечения коммерческой прибыли.

Платформа Airbnb и туризм в Швейцарии

Согласно данным туристического Ведомства кантона Вале (Walliser Tourismus ObservatoriumВнешняя ссылка) по состоянию на 2017 год платформа Airbnb предлагает в Швейцарии около 29 595 квартир для аренды, что примерно составляет 80 000 «койко-мест». 

Этот показатель растёт с каждым годом. Варианты ночёвок и размещения, предлагаемые туристам Airbnb, составляют примерно 30% от общего объёма гостиничного рынка по всей стране.

В горном кантоне Вале (здесь рынок предложений туристической субаренды и краткосрочной аренды на выходные дни развит в особенной степени) этот показатель приближается к 73%. 

Тем самым, кантон Вале является швейцарским лидером в этой сфере. На этот регион в целом приходится более четверти общего количества туристических койко-мест в стране.

В сумме на популярные у туристов кантоны Вале, Берн и Граубюнден приходится около половины национального рынка вариантов размещения туристов. Самыми заметными темпами роста на этом рынке отличаются сейчас кантоны Во, Цюрих и Женева.

Конец инфобокса

Что же касается правительства, предложившего данные поправки, то оно исходит из того, что такой шаг является примером приведения действующего законодательства в соответствие с «объективными жизненными реалиями». Теоретически, говорит Чиприано Альварес (Cipriano Alvarez) из Федерального ведомства жилищно-коммунального хозяйства (Bundesamt für Wohnungswesen — BWOВнешняя ссылка, подразделение швейцарского Федерального департамента/Министерства экономики, образования и науки), практика сдачи квартир или комнат в субаренду на платформе Airbnb противоречит действующему законодательству. 

Но требования времени говорят о том, что квартиросъёмщик не будет звонить или отправлять письма арендодателю каждый раз, сдавая свою арендованную квартиру на один-два дня. И преследовать всех таких арендаторов по закону невозможно, да и не имеет смысла.

У каждого кантона свои правила

Однако Швейцария — это прежде всего федерализм. И что бы там не придумывали в федеральном центре, последнее слово в том, что касается правил, регулирующих аренду и корпоративное налогообложение, принадлежит кантонам и даже отдельным общинам. И с этой перспективы ситуация выглядит несколько иначе. Неуклонное расширение сферы деятельности таких онлайн сервисов, как Airbnb, порой наносит значительный удар по состоянию финансов субъектов федерации и отдельных муниципалитетов.

Именно поэтому кантоны хотят сейчас, во-первых, чтобы коммерческая субаренда туристического жилья облагалась налогами также, как это происходит в случае с обычными отелями, а во-вторых, они намереваются рассмотреть и внедрить пакеты мер (в каждом кантоне свои) с целью не допустить возникновения на рынке жилья диспропорции в пользу объектов, сдаваемых на правах краткосрочной субаренды.

Уже сейчас Женеве, например, где доступное жилье находится в страшном дефиците, было введено правило, в соответствии с которым данное лицо имеет право сдавать свою квартиру в субаренду на общий срок не более 60-ти дней в год, и это при том, что в самой Женеве число предложений в формате Airbnb относительно невелико по сравнению с другими городами Европы и Северной Америки. Однако свою роль играет еще и опасение иного характера. Власти не хотят, чтобы городские центры превращались в мёртвые «туристические зоны», откуда нормальные горожане уехали, оставив город в распоряжение «временщиков-туристов».

А уезжать они точно будут, например, по причине того, что концентрация в одном и том же месте объектов недвижимости субарендного формата ведет, и это показывают почти все научные исследования, к «эффекту домино», в результате которого растёт стоимость аренды и всех остальных «обычных» объектов (домов и квартир), расположенных в непосредственной близости. Нечто похожее уже происходит почти по всей Европе. В 2015 году мэр Барселоны Ада Колау Байяно (Ada Colau Ballano) открыто, например, высказала опасение, что её город постепенно буквально превращается в «дешёвую туристическую лавку, прямо как Венеция».

Там, поэтому, деятельность Airbnb находится в строгих рамках, а на Майорке портал вообще запрещён. Официально он, разумеется, при всяком удобном случае отрицаетВнешняя ссылка наличие такого эффекта «замещения». При этом высшие руководители портала косвенно, но сами все-таки признаютВнешняя ссылка, что эта платформа потенциально может оказывать негативное воздействие на рынок арендованного жилья и на структуру городской среды.

Регулирование рациональное и разумное

Швейцарии и тут повезло, потому что все-таки большинство вариантов размещения, предлагаемых платформой Airbnb, расположено в стране на горных курортах, а не на территории городских центров. Но все равно, остается проблема, связанная с порядком налогообложения такого вида бизнеса. Уже сейчас многие города и регионы взимают со всех приезжих туристический налог, методы взыскания и тарифы которого, опять же, сильно различаются, в зависимости от региона.

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По данным газеты Berner ZeitungВнешняя ссылка, например, если в городе Берн туристический налог составляет 4,30 швейцарских франка с гостя за сутки, то всего в нескольких километрах от центра города, в общине Остермундиген (10 минут на троллейбусе), такого налога вообще не существует. Насколько этот налог важен для муниципальных финансов, показывает пример горнолыжного курорта Гриндевальд, который в прошлом 2017 году за счёт туристического сбора заработал в доход своего бюджета 3,6 млн швейцарских франков. И вот теперь, многие общины и муниципалитеты, не имевшие такого налога, но столкнувшихся с активной экспансией платформы Airbnb на рынке аренды жилья, сейчас начинают размышлять над его введением.

Возникает, поэтому вопрос, как соотнести законные интересы общин с резонами, находящимися в основе деятельности таких ресурсов, как Airbnb? Кантоны Цуг и Базель предлагают заключать с порталом соглашения, предусматривающие автоматический вычет туристического налога с клиентов сайта при каждом бронировании. Перспектива введения такой системы рассматривается сейчас и другими кантонами, включая Женеву, Фрибург и Тичино. В пользу такого решения выступают и федеральные власти. И если этот формат станет общим правилом, то он, конечно же, превратится в определённое ограничение. 

С другой стороны, такое регулирование не будет иметь ничего общего со слепым запретительством, это будет регулирование рациональное и разумное, не препятствующее развитию инновационных моделей бизнеса. Во всяком случае, представители Airbnb очень оптимистично настроены в этом отношении. «Швейцария семимильными шагами двигается к переходу туристического сектора на цифровой формат», — сказал недавно в интервью газете NZZ директор представительства компании в Германии, Австрии и Швейцарии Александр Шварц (Alexander Schwarz). Так что Airbnb будет продолжать укреплять свои позиции на швейцарском рынке туристического жилья, только теперь портал будет делать это под пристальным контролем государства.

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Перевод с английского: Евгений Мамонтов, под ред. Игоря Петрова, swissinfo.ch

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