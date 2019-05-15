В регионе Базеля поток трансграничных маятниковых мигрантов движется обычно утром из Швейцарии в Германию, а вечером в обратном направлении. (Keystone / Georgios Kefalas)

Многие кантоны немецкой Швейцарии мотивируют с недавних пор «своих» безработных искать себе занятость по ту сторону границы в «большом кантоне», то есть в Германии. Профсоюзы бьют тревогу, а те, кого эта ситуация касается напрямую, не очень пока понимают, что происходит?

«Жить в Швейцарии — работать на положении маятникового мигранта в Германии» («Wohnen in der Schweiz — Arbeiten als Grenzgänger in Deutschland»): под таким лозунгом кантональное Ведомство экономики и занятости (Amt für Wirtschaft und Arbeit — AWAВнешняя ссылка) кантона Базель-городской (Basel-Stadt) презентовало недавно свою программу борьбы с локальной безработицей. Цель программы: обратить внимание тех из числа граждан кантона, кто ищет работу, на особенности и возможности немецкого рынка труда. В рамках предлагавшегося пакета услуг находились, например, и курсы, на которых можно было научиться составлять резюме в соответствии с немецкими стандартами с тем, чтобы повысить свои шансы на получение работы к северу от реки Рейн.

В ответ на запрос газеты BlickВнешняя ссылка, а что, собственно говоря, происходит, Ведомство экономики и занятости кантона ответило, что «речь шла о чисто информационном мероприятии, обращённом к тем, кто уже сам ищет работу и кто сам, в добровольном порядке, хочет расширить свои знания относительно особенностей функционирования немецкого рынка труда. Приглашение на это мероприятие было разослано прежде всего лицам в возрасте старше 50 лет».

Уточним, что уровень безработицы в кантоне Базель-городской составляет 3,3% от общего числа граждан работоспособного возраста, что является самым высоким показателям по всем кантонам страны. При этом уровень безработицы в сопредельных немецких регионах (федеральные земли Баден-Вюртемберг и Бавария) едва превышает 2%. Не исключено, что такая диспропорция и стала одним из источников идеи посылать швейцарских безработных из Базеля-городского на поиски работы через границу.

«Больная система»?

Интересно, что сами «лица в возрасте от 50-ти лет и выше», получившие приглашение прийти на упомянутое мероприятие, организованное Ведомством экономики и занятости кантона Базель-городской, восприняли такую «заботу» с недоумением. «Это какой-то гротеск. Базель просто тонет в толпах маятниковых мигрантов из-за границы, которые живут в Германии или Франции, а сюда едут работать. И при этом власти кантона хотят теперь посылать своих безработных в противоположную сторону? Это просто какая-то в корне больная система».

Таковы слова одного из тех, к кому был обращен призыв попытать счастья за рубежом, опубликованные газетой Blick. В данном конкретном случае речь шла о 53-летнем безработном, которые так и не смог найти себе подходящего место и который скоро потеряет право получать выплаты по линии страхования от безработицы. С ним были согласны и многие другие комментаторы, оставившие свои отклики на сайте газеты. «Это просто какое-то бесстыдство со стороны властей, которые так обращаются с гражданами и гражданками Швейцарии. Такое поведение, в итоге, только разжигает ксенофобию и ничем хорошим это не кончится», — написала, например, одна из читательниц сайта Blick.chВнешняя ссылка.

Миграция Свет и тени трансграничной трудовой миграции Режим свободы передвижения привел к резкому росту «маятниковых мигрантов», живущих в EC, но работающих на территории Конфедерации. В Тичино и ... Автор: Самюэль Жабер (Samuel Jaberg) при участии Сони Фенацци (Sonia Fenazzi)

Профсоюзы Швейцарии также высказывают беспокойство и говорят, что с определенного момента такая практика может быть просто незаконной. «Для того, кто уже прицельно ищет работу за рубежом, такого рода информационное мероприятие может быть ценным подспорьем. Однако никаких принудительных и ограничительных мер при этом быть не может и не должно. Отправка безработных на поиск работы в другие страны была бы с моральной и правовой точек зрения недопустимой (мерой)», — говорит, например, Лукас Дубиус (Lucas Dubuis), официальный представитель швейцарского профсоюзного объединения UniaВнешняя ссылка в ответ на запрос портала SWI swissinfo.ch.

По его словам, целью швейцарских региональных центров труда и занятости (Regionale Arbeitsvermittlungszentren — RAV) должна быть квалифицированная реинтеграция безработных лиц в швейцарский рынок труда с соблюдением всех базовых условий, не говоря уже о том, что заработная плата в Швейцарии куда выше среднего заработка на юге Германии. «Поэтому нельзя допустить ситуации, когда данное лицо работает в Германии, получает немецкую (читай — скромную) заработную плату, будучи вынужденным платить швейцарские (читай — высокие) страховые медицинские взносы и столь же немаленькую арендную плату за швейцарскую квартиру», — подчеркивает Л. Дубиус.

Аргау готов доплатить

Такого рода информационные мероприятия проводить не только кантон Базель-городской. В середине мая 2019 года под точно таким же лозунгом («Жить в Швейцарии — работать на положении маятникового мигранта в Германии») свой информационный семинар провел кантон Аргау. Приглашены на него были примерно 200 человек. Соответствующую информацию об этом опубликовало и швейцарское общественное немецкоязычное телевидение SRFВнешняя ссылка.

«Приглашенных мы отбирали на основе целого ряда специальных критериев», — цитирует радио SRF слова, произнесённые Изабеллой Висс (Isabelle Wyss), руководитель кантонального ведомства, отвечающего за решение проблем безработицы и социально-трудовой реинтеграции лиц без постоянной занятости (Sektion Arbeitsmarktliche Integration beim Kanton Aargau). Целевой группой семинара были лица, уже относительно продолжительное время находившиеся без работы, живущие на севере кантона недалеко от немецкой границы и находящиеся в возрасте 50+.

Как утверждает И. Висс, «немецкие работодатели в большей степени склонны брать на работу „пожилых“ лиц, с учетом того, что найти для такой категории безработных занятость на швейцарском рынке труда довольно сложно. В Германии бизнес более благосклонен к людям „зрелого“ возраста, в этой стране, в отличие от Швейцарии, безработица среди людей этой возрастной категории особой проблемой и темой не является».

Entwicklung der Zahl der europäischen Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der Schweiz nach Wohnsitzland Grafik: Entwicklung der Zahl der europäischen Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der Schweiz nach Wohnsitzland

Есть тут правда ложка дёгтя — разница в зарплатах: в Германии за ту же, что и в Швейцарии, работу могут платить порой даже в два раза меньше. И это обстоятельство способно отпугнуть даже самого мотивированного безработного. И в самом деле: прожить на немецкую зарплату в Швейцарии нельзя принципиально. Однако в кантоне Аргау даже готовы, при некоторых обстоятельствах, даже доплачивать из бюджета с тем, чтобы покрыть эту разницу. В итоге работая в Германии швейцарский безработный сможет получать сумму, заметно превышающую обычные выплаты по линии швейцарского страхования от безработицы.

Маятниковые мигранты едут в основном в Швейцарию!

И в самом деле, в общем зачёте число граждан Швейцарии, готовых стать маятниковыми мигрантами и начать работать в Германии, живя в Швейцарии, остаётся более чем скромным. Для сравнения: из Германии в Швейцарию каждый день приезжают работать примерно 60 тыс. маятниковых трудовых мигрантов, поток же, идущий в противоположную сторону выглядит куда более скромным.

Например, в немецком регионе Баден (Baden)Внешняя ссылка к северу от Базеля в 2016 году насчитывалось примерно 500 швейцарцев из числа маятниковых мигрантов, в то время как в северо-западном швейцарском регионе работали примерно 36,5 тыс. граждан Германии. В других регионах Конфедерации ситуация выглядит похожим образом.

По данным швейцарского Федерального ведомства статистики (Bundesamt für Statistik — BfSВнешняя ссылка) в настоящее время живут в Швейцарии, но работают за рубежом (не только в Германии) примерно 23 тыс. человек, причем значительная часть этого контингента (примерно 10 тыс.) приходится на Княжество Лихтенштейн. Число же европейских «фронтальеров», работающих в Швейцарии, остаётся не в пример больше: таковых насчитывается примерно 320 тыс. чел, которым крупно повезло: они живут в дешевой Европе, но получают высокие швейцарские зарплаты.

Вы можете связаться с автором материала в сети Twitter: @samueljabergВнешняя ссылка





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!