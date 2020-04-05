Диагностический тест эмоционального интеллекта поможет определить, является ли профессия пилота вашим правильным карьерным выбором? (© Keystone / Christian Beutler)

Эмоциональный интеллект становится все более востребованным профессиональным навыком, но работодателям трудно определить его наличие или отсутствие у персонала. Тест, разработанный швейцарскими ученымиВнешняя ссылка, предназначен для определения того, что нельзя найти ни в одном резюме.

Вы только что успешно закончили проект, над которым работали несколько изнурительных месяцев. И только вы собрались поздравить себя с этим достижением и вернуться к повседневной работе, как входит ваш начальник и, оставив без внимания вашу отличную работу над проектом, спрашивает, почему вы пренебрегли другими своими обязанностями? Ваши действия? Вам захочется все бросить и уйти с работы?

Neuer Inhalt newsletter subscription Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

Или Вы станете ругать себя за то, что на роль Цезаря, который умел делать три дела сразу, вы явно не годитесь? Или же вы просто признаетесь самому себе, что все равно начальству угодить невозможно и лучше потом «просить прощения», чем прежде – «разрешения»? Если вы выбрали последнее, ваше поведение вполне укладывается в модель развитого эмоционального интеллектаВнешняя ссылка.

«Эмоциональная компетентность не предполагает постоянного ощущения беспричинной радости. Речь идет об умении справляться со своими и чужими эмоциями. А они могут быть и положительными, и отрицательными», — объясняет Марчелло МортиллароВнешняя ссылка, научный сотрудник Женевского университета и создатель Женевского теста эмоциональной компетентностиВнешняя ссылка. «То есть мы говорим не столько о выражении эмоций, сколько о чтении между строк, умении улавливать намеки, понимать, когда идти на компромисс и когда сохранять спокойствие».

Профессор Марчелло Мортилларо (Marcello Mortillaro), старший научный сотрудник и руководитель лаборатории Аффективных ассоциаций Женевского университета. (swissinfo.ch)

Все больше компаний сейчас занимаются поиском не просто кадров, но «эмоционально грамотных» сотрудников. А поэтому все более востребованными на рынке становятся оценки такой «грамотности». Одним из них является разработанный при участии М. Мортилларо тест для определения степени развитости навыков межличностного общения, а также таких личностных качеств, как альтруизм, эмпатия и способность к разрешению конфликтов, которые долгое время считались несущественными, не поддающимися измерению и крайне субъективными. Сегодня они являются «софт скиллс» и люди, этими «косвенными навыками» обладающие, имеют на хорошую карьеру куда большие шансы.

Недостающее звено

По словам специалиста в сфере психологии труда Себастьяна Симонэ из кадрового агентства NantysВнешняя ссылка, нашумевшее крушение самолета Airbus A320 авиакомпании Germanwings под Динь-ле-Беном в 2015 году (второй пилот самолета забаррикадировался в кабине пилотов и умышленно направил самолет в горы) наглядно демонстрирует, почему при поступлении на работу необходимо очень тщательно учитывать вопросы эмоционального интеллекта.

Ведь по итогам следствия было установлено, что пилот-убийца ранее консультировался с врачом, который признал его непригодным для работы пилотом, но эта информация не была доведена до сведения его работодателя. «Набирая пилотов, авиакомпании давно уже осознают важность психического здоровья пилотов и обращают на него внимание», — говорит Себастьян Симонэ. «Чем раньше и чем больше станет известно об эмоциональном интеллекте сотрудника, тем лучше».

Модель эмоционального интеллекта, разработанная в Йеле (о ней ниже) востребована сейчас не только в авиации, бизнесе или среди других представителей профессий, связанных с работой в условиях стресса, к которым сегодня в период пандемии коронавируса добавились еще и медработники. Опрос, проведенный несколько лет назад рекрутинговым агентством CareerBuilder, показал, что 71% работодателей отдают предпочтение эмоциональному фактору перед коэффициентом интеллектуального развития. Другие исследования также показывают, что эмоциональный интеллект является одним из ключевых показателей успешной работы любых менеджеров, от представителей управленческой верхушки до свадебных распорядителей.

Рейтинговая оценка эмоций

Несмотря на существование целого ряда диагностических научных тестов эмоционального интеллекта, ни один из них не был специально разработан с ориентацией на потребности людей труда. Однако в 2012 году М. Мортилларо и его коллеги решили разработать свой тест, назвав его Женевским тестом эмоциональной компетентности. Их цель заключалась в разработке некоего инструмента, который опирался бы одновременно как на достоверные научные данные, так и на производственные реалии.

Вместе с командой С. Симонэ из кадрового агентства Nantys, которое запатентовало изобретение теста EmCo4 и его коммерческое распространение, М. Мортилларо свел воедино экспертные оценки, научные теории и прогнозы, которые базировались, в том числе, на опросах тысяч респондентов. В итоге в Женевском тесте используются реальные сценарии решения задач на реальных рабочих местах, а результаты форматируются по аналогии с привычными для англосаксонского мира баллами теста IQ.

На все 115 вопросов теста имеются правильные или неправильные ответы. Например, как вам следует поступить, если двое ваших коллег вступают в спор перед клиентом, с которым вы пытаетесь продлить контракт? А как быть, если вы на самом деле заняты, а ваш начальник просит вас подменить коллегу, выступив на следующий день с презентацией по теме, которая выходит на рамки ваших обязанностей? Участники теста, что важно, не предоставляют никакой информации о себе.

М. Мортилларо считает, что эмоциональному интеллекту можно научиться, он отвергает идею о том, что данная сумма навыков и способностей присуща людям от рождения и что она не меняется и не развивается. Тем не менее, Марчелло Мортилларо предостерегает от «простого натаскивания на сдачу теста» под руководством инструкторов разного рода «коучей», которые обещают вам «повысить степень развитости вашего эмоционального интеллекта, используя совершенно ненаучные методы».

Про Африку не знаем!

Согласно прогнозам М. Мортилларо, в будущем кадровые службы будут делать больший акцент на вопросах благополучия и самосознания сотрудников, а это будет способствовать росту спроса на такого рода тесты. С тех пор как в 2017 году появился «Женевский тест эмоциональной компетентности», компания Nantys использует его регулярно во всех случаях оценки кандидатов на замещения вакантных должностей на предприятиях своих клиентов, среди которых Nestlé, фармацевтическая компания Sanofi и даже… правительство Швейцарии.

Спрос на тесты также растет по мере того, как все больше экспертов сходятся во мнении, что эмоциональный интеллект будет скоро вообще ключевым отличительным признаком для всех работниковВнешняя ссылка, особенно с учетом триумфального шествия цифровой революции в экономике, одним из следствий которой являются роботизация и внедрение алгоритмов машинного обучения. Еще одним косвенным преимуществом таких стандартизированных критериев оценки является их способность создавать равные условия для всех кандидатов, давая возможность подбирать правильную кандидатуру для соответствующей вакансии независимо от пола, возраста или социально-экономического положения.

Но к выходу на мировой рынок — за границу мира «белых воротничков» Европы и Северной Америки — тест пока не готов. По мнению его разработчиков, экономическая стабильность Швейцарии, традиция горизонтальных структур управления (в отличие от вертикальной иерархии) и равномерное распределение обязанностей между всеми сотрудниками делают её хорошим местом для совершенствования этой методики. «Я не собираюсь утверждать, что этот тест не подойдет для какой-либо компании в Африке, Южной Америке или Азии. Мы просто не знаем, потому что никто ещё этого не пробовал», — говорит М. Мортилларо.



А что швейцарцы? Как известно, культура Швейцарии не отличается эмоциональной выразительностью по сравнению, например, с культурой стран Латинской Америки. Но Себастьян Симонэ отмечает, что швейцарцы показывают хорошие результаты, когда речь идет об эмоциональной регуляции и о необходимости обеспечить контроль своих эмоций в сложных обстоятельствах. «Человек вроде Дональда Трампа немыслим в Швейцарии, потому что тот, кто не справляется со своими эмоциями, не сможет работать здесь на государственном уровне».



Эмоциональный интеллект Для описания понятия эмоционального интеллекта наиболее широко используется модель Питера Саловея и Джона Майера (John Mayer, Peter Salovey) из Йельского университетаВнешняя ссылка. В 1990 году они дали ему такое определение: это набор способностей, сопряженных с точным восприятием собственных и чужих эмоций и с их соответствующим использованием для достижения индивидуальных целей. Тест EmCo4Внешняя ссылкавыделяет четыре составляющих эмоционального интеллекта: 1) Распознавание эмоций — способность точно распознавать эмоции других людей, толковать и обозначать их невербальные проявления (по мимике, жестам, внешнему виду, походке, поведению, голосу). 2) Понимание эмоций ─ способность понимать качество, причины и последствия собственных и чужих эмоций, что лучше всего соответствует понятию эмпатии. 3) Управление эмоциями ─ способность соответствующим образом реагировать на эмоции других людей (обычно отрицательные) и влиять на их изменение, используя поведенческие стратегии. 4) Эмоциональная регуляция - способность эффективно справляться со своими собственными отрицательными эмоциями, используя механизмы адаптации. Конец инфобокса

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!