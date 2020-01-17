Только в США ЦБ Швейцарии инвестировал в компанию ExxonMobil более миллиарда швейцарских франков. (Keystone / Matt Slocum)

Климатические активисты были оправданы недавно судом в Лозанне, но о какой-то их победе говорить нельзя, так как данное решение будет еще рассматриваться в рамках апелляционного процесса. Тем не менее, низовое молодежное движение, которое явно не останавливается на климате и готовится предъявлять и более далекоидущие и радикально оформленные политические требования, будет и дальше продолжать свою деятельность. Противостоят им не только такие частные банки, как Credit Suisse, но и сам Швейцарский национальный (центральный) банк (SNB / ШНБ).

Швейцарский национальный (центральный) банк (SNB) накопил на конец 2019 года золотовалютных резервов в объёме более 800 млрд. швейцарских франков. В настоящее время он является одним из важнейших институциональных инвесторов в мире. Этот банк вносит весомый вклад в процветание Конфедерации и ее жителей не только напрямую своей денежно-кредитной политикой, но и миллиардными прибылями, заметная доля которых ежегодно поступает в доход федерального и кантонального бюджетов.

Однако не всем нравится то, как именно Национальный банк зарабатывает свою прибыль. Швейцария — это страна прямой демократии. На данный момент уже более 100 000 человек подписались под народной законодательной инициативой, которая направлена на то, чтобы запретить ЦБ Швейцарии и пенсионным фондам инвестировать в компании, которые производят военные материалы и товары двойного назначения.

Однако желающих предъявить банкирам претензии становится все больше. С недавних пор на первый план в стране активно проталкиваются «молодые и зелёные» климатические активисты. С их точки зрения весьма проблематичной является инвестиционная политика ЦБ, который вкладывается в компании, производящие или использующие ископаемые минеральные энергоносители.

Швейцарская деловая газета HandelszeitungВнешняя ссылка, в частности, напоминает, что SNB инвестирует, например, в крупнейшие нефтяные компании мира. Только в США банк инвестировал в компанию ExxonMobil более миллиарда швейцарских франков. Швейцарские климатические школьники считают, что «ШНБ в определенной степени несет ответственность за ущерб, причиняемый глобальным потеплением».

«Климат не входит в круг наших задач»

Основной задачей ЦБ Швейцарии является обеспечение стабильной ценовой ситуации в стране. «Климатическая политика не входит в круг наших задач», — говорит директор SNB Андреа Мехлер (Andréa MaechlerВнешняя ссылка) в интервью немецкоязычному швейцарскому негосударственному телевидению SRF (подробности ниже). Бывший президент «Швейцарской банкирской Ассоциации» (Schweizerische BankiervereinigungВнешняя ссылка) Патрик Одье (Patrick Odier) также считает, что «подавать хороший пример с точки зрения устойчивого развития и экологии в задачи банки не входит».

Патрик Одье напоминает, что в прошлом году банк присоединился к «Сети по экологизации финансового сектора» (Network for Greening the Finance SectorВнешняя ссылка), ассоциации центральных банков и надзорных финансовых органов разных стран, созданной с целью содействия процессу повышения степени экологической устойчивости финансового сектора и достижения целей Парижского соглашения по изменению климата.

Однако, как ясно дал понять один из представителей ШНБ, членство в этой структуре направлено на содействие обмену опытом между центральными банками и не подразумевает изменения качественных параметров инвестиционной политики. Экологические же активисты как раз хотят добиться именно такого поворота.

Черный список «грязных банков»

«Мы призываем швейцарский финансовый сектор обеспечить сокращение своих прямых и косвенных выбросов парниковых газов до чистого нуля к 2030 году, а также к полному прекращению финансирования, инвестиционных проектов и страховых услуг в области ископаемых минеральных источников энергии», — пишут молодые активистыВнешняя ссылка. Финансовые учреждения, которые не выполнят этот вызов, «будут занесены в черный список».

Напомним, 13-го января в понедельник суд в Лозанне неожиданно оправдал двенадцать человек за беспорядки, устроенными ими в одном из городских филиалов Credit Suisse в 2018 году. Активисты утверждают, что банк, извлекая медийную выгоду из положительного имиджа Роджера Федерера (Roger Federer), одновременно инвестирует в компании, наносящие ущерб климату. Итак, нас ожидают «черные списки», и что будет дальше?

Прекратить инвестировать в нефть? Это ошибка!

Йорг Гассер (Jörg Gasser), генеральный директор (СЕО) «Швейцарской банкирской Ассоциации», также считает, что банки в долгосрочной перспективе должны свернуть инвестиционное сотрудничество с компаниями, эмитирующими значительные объемы CO2. Однако в интервью швейцарскому информационному порталу Nau.chВнешняя ссылка он предупреждает, что резкое прекращение такой кооперации кажется вредоносным для экономики в целом.

Бывший вице-президент SNB Жан-Пьер Дантин (Jean-Pierre Danthine) рассказал в интервью франкоязычному швейцарскому общественному (негосударственному) радио RTS, что как раз сейчас банковский сектор Швейцарии совершает «невероятный по масштабам структурный сдвиг» в сторону «зелёных» инвестиций. При этом прекращение инвестиций в нефтяной сектор стало бы «ошибкой».

По его мнению, куда эффективнее было бы оставаться акционером, например, нефтяной компании и использовать свое право голоса, выступая на общих собраниях акционеров, например, против закладки новых скважин или продолжения использования потенциала угольных шахт. Примеры такой стратегии уже есть. Так, группа акционеров британского банка Barclays уже, как пишет швейцарская газета Le Temps, активно побуждает банк прекратить финансирование энергетических компаний, не соблюдающих Парижское соглашение по климату.

Финансы и рынки Швейцарский ЦБ не откажется от инвестиций в нефть и газ Руководство швейцарского Центробанка заявило на прошлой неделе, что ЦБ обязан вести не «зеленую политику», но обеспечивать финансовую стабильность. Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 7:00

Являются ли инвестиции в ископаемые источники энергии незаконными? Правовое заключение, подготовленное в Швейцарии по заказу федерального правительства, пришло к выводу, что в соответствии с действующими нормами и законодательными актами участники финансового рынка уже сегодня обязаны учитывать риски, связанные с изменением климата. Заключение опубликовано на сайтеВнешняя ссылка Федерального ведомства Швейцарии по охране окружающей среды (Bundesamt für Umwelt / Bafu). Какой-то обязательной к исполнению юридической нормой это положение, однако, не является. Согласно данной экспертной оценке действующее законодательство Швейцарии косвенно и как бы по умолчанию предусматривает, что участники финансового рынка должны «учитывать риски, связанные с изменением климата». Организация «Швейцарский климатический альянс» (Klima-Allianz Schweiz), тем не менее, на этом основании делает вывод о том, что инвестиции в ископаемое хозяйство являются незаконными. «Это не так», - говорит Сильвия Рупрехт (Silvia Ruprecht), руководитель отдела Bafu «Климат и финансовые рынки» («Klima und Finanzmarkt»). «Игроки финансового рынка должны учитывать риски, но это не означает запрета рисковать», — отмечает она, напоминая, что ее ведомство намерено представить весной 2020 года доклад с предложениями по совершенствованию регулирования в финансовой области с учетом климатических императивов. (Источник: швейцарское информационно агентство SDA) Конец инфобокса

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