В отличие от моделей класса «люкс», объём экспорта швейцарских часов в более низком ценовом сегменте — на фото: витрина с моделями часов бренда Swatch — в прошлом году заметно снизился. (© Keystone / Peter Klaunzer)

В прошлом 2019 году швейцарские часовщики экспортировали часов на сумму более 21 миллиарда швейцарских франков, достигнув третьего по величине годового результата во всей своей истории. От благоприятной экономической ситуации на мировых рынках выиграли также почти 60 000 работников отрасли.



Часовая промышленность является третьей по величине экспортной отраслью в Швейцарии — после фармацевтической и станкостроительной. Она экспортирует почти 95% своей продукции, в основном на азиатские рынки. Конец инфобокса

Сначала хорошие новости: швейцарская часовая индустрия завершит 2019 год с положительным результатом. И это несмотря на то, что чистые продажи в Гонконге, ведущем рынке сбыта для часов с лейблом «Swiss Made», снизились и весьма заметно. Общий экспорт в стоимостном выражении рос уже третий год подряд, достигнув 21,7 млрд. швейцарских франков и приблизившись к рекордному уровню 2014 года, который является абсолютным ориентиром для отрасли с момента ее качественной переориентации на сектор роскоши в начале 2000-х годов.

Ниже приводятся представленные вчера во вторник 28 января 2020 года окончательные цифры за 2019 год по данным «Федерации предприятий швейцарской часовой промышленности» (Verband der Schweizerischen UhrenindustrieВнешняя ссылка) по важнейшим экспортным рынкам: Гонконг (-11,4%, в общей сложности 2,7 млрд. швейцарских франков), США (+8,6%, 2,4 млрд. франков), Китай (+16%, 2 млрд. франков), Япония (+19,9%, 1,6 млрд. франков) и Великобритания (+10,8%, 1,3 млрд. франков).

Säulendiagramm der Uhrenexporte 2000 bis 2019

Тревожные новости заключаются в том, что в прошлом 2019 году швейцарские часовщики продали за границу только чуть более 20 млн экземпляров часов, что на 3 миллиона меньше, чем в 2018 году. «Это исторически низкий уровень продаж, он даже ниже, чем в кризисном 2009 году и он сопоставим с объемом экспорта в совсем уже провальные 1980-е годы», — говорится в сообщении «Федерации предприятий швейцарской часовой промышленности».

В чем же дело? А в том, что увеличение экспорта почти исключительно касается часов стоимостью более 3000 швейцарских франков. По всем более низким ценовым сегментам в 2019 году было зафиксировано снижение продаж. Это связано, прежде всего, с конкуренцией со стороны «интеллектуальных часов», особенно серии Apple Watch, а также с введением более строгих правил и сертификационных критериев получения часами лейбла «Swiss Made». Как решать эту возникшую проблему?

В швейцарской часовой отрасли существуют сейчас два противоположных подхода к осмыслению ситуации. Первый основан на предположении, что спасение швейцарской часовой промышленности находится в высоком или вообще в самом верхнем ценовом сегменте, т.е. в области часов стоимостью в несколько тысяч или даже десятков тысяч швейцарских франков. Эти часы привлекают состоятельных клиентов по всему миру и особенно на развивающихся рынках.

Другой подход основан на предположении, что постоянное снижение объемов экспорта опасно подрывает промышленную базу Швейцарии и может нанести ущерб всему сектору часового производства, а значит объемы экспорта надо наращивать любыми методами. Общий высокий уровень экспорта важен также и в плане положительного влияния на ситуацию в области занятости. Только за один отчетный год в часовой промышленности страны создано почти 1 300 новых рабочих мест, что на 2% больше, чем в 2018 году.

По данным «Ассоциации работодателей в области часовой промышленности» (Arbeitgeberverband der Uhrenindustrie — CPIHВнешняя ссылка) в настоящее время в отрасли занято более 59 000 человек, и это только те, кто работает на производстве часов, сертифицированных лейблом «Swiss Made». Данный уровень занятости практически идентичен уровню 2014 года, который служит базовым (референтным) для оценки в целом ситуации с занятостью в этой области.

«После значительного увеличения в 2018 году числа людей, работающих на производстве, почти все новые рабочие места в 2019 году были созданы в административном секторе. И это классическая ситуация для экономического сектора, переживающего хорошие времена», — говорит Людовик Войлат (Ludovic Voillat), пресс-секретарь CPIH.

Почти все новые рабочие места в 2019 году были созданы в административном секторе. И это классическая ситуация для экономического сектора, переживающего хорошие времена. Людовик Войлат, пресс-секретарь CPIH Конец цитаты

Застой вполне возможен

Тем не менее, опасения, что основные новые рабочие места будут создаваться только в сфере сервиса, то есть в области продаж, маркетинга, коммуникации, причем за счет мест на производстве, подтверждения не находят. «За последние десять лет у нас сложилось прочное соотношение: 70% рабочих мест создаются в производстве и только 30% в административном секторе. И это соотношение все эти годы оставалось относительно стабильным», — говорит Л. Войлат.

Несмотря на растущую степень автоматизации производства ручные навыки ремесленного труда и соответствующие ноу-хау остаются незаменимыми элементами производства, особенно это касается часовых компаний, работающих в верхнем или самом верхнем ценовом сегменте. «Мы сейчас активно проводим тестовые испытания роботизированных линий, но основные монтажные работы по-прежнему в основном выполняются только вручную», — говорит Л. Войлат.

Что касается текущего года, то здесь CPIH прогнозирует некоторую стагнацию в области занятости, прежде всего из-за нестабильной экономической и политической ситуации на основных экспортных рынках. Сокращение объемов продаж может также в среднесрочной перспективе негативно сказаться на занятости. «В настоящее время бренды и поставщики часов в нижнем ценовом сегменте делают все возможное, чтобы удержать своих сотрудников и их ноу-хау в своих компаниях. Но если все вышеописанные тенденции сохранятся, то увольнения окажутся предсказуемым и почти неизбежным результатом».

Часовая индустрия Швейцарский «Rolex для бедных» пришел в Россию Под занавес 2019 года в России появилась известная швейцарская марка часов Tudor, известная также как «Rolex для бедных». Автор: Анна Митрофанова, специально для SWI Swissinfo, г. Москва

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