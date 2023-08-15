Швейцарский эксперт о новом российском учебнике истории

Новый российский учебник прославляет войну в Украине — и демонизирует Запад. SRF-SWI

Новый российский учебник прославляет войну в Украине — и демонизирует Запад. Учебное пособие поступит во все школы страны в начале сентября 2023 года. Книга предназначена для учащихся 11-го класса, то есть для молодых людей в возрасте около 17 лет. Ульрих Шмид, профессор истории Университета г. Санкт-Галлен, рассказал о роли школьного образования в политической системе Путина.

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Оливер Керрисон (Oliver Kerrison), портал SRF News, Перевод на русский язык: SWI Swissinfo

Ульрих Шмид (Ulrich SchmidВнешняя ссылка) преподает в Университете Санкт-Галлена с 2007 года. В сферу его научных интересов входят русская, украинская и польская литература, философия и культура. С 1993 года он постоянно пишет для раздела культуры газеты Neue Zürcher Zeitung. Новый российский учебник истории охватывает, в частности, период с 1945 года по настоящее время. Выдержки из него уже находятся в открытом доступе.

«Содержание учебника воспроизводит центральные элементы российской государственной пропаганды последних десяти лет. Поэтому сюрпризов от такого учебного материала ожидать не стоит, тут все как обычно, — объясняет проф. Ульрих Шмид. — Обращает на себя внимание другое. Официально школьникам говорят, что этот учебник истории дает им инструменты критического мышления.

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Применительно к так называемой «российской спецоперации» в Украине — т. е. агрессивной войне против соседней страны — говорится, что в общественном пространстве, мол, будет циркулировать много дезинформации, которая-де в основном создается российской либеральной оппозицией и западными СМИ. Учебник призывает учащихся быть внимательными и готовыми с помощью своего критического мышления противостоять ложной информации. Но в этом-то и заключается парадокс: учебное пособие явно задумано в качестве инструмента индоктринации, но при этом оно делает вид, что дело обстоит ровным счетом наоборот».

SRF News: Какова основная цель нового учебника по истории?

Ульрих Шмид: Эта книга предназначена для старшего поколения школьников. Кремль прекрасно понимает, что именно они в будущем и могут выйти на улицы с протестами. Цель этого учебника состоит в том, чтобы молодые люди «уходили со школьного двора» с «правильным» отношением к новейшей истории и к российскому государству.

Почему для этих целей взят учебник именно по истории?

Историческая наука является важным властным ресурсом в системе Путина. Эта авторитарная система функционирует как своего рода фасадная демократия. В то же время и правителям, и управляемым ясно, что нынешнее политическое руководство не обладает никакой демократической легитимностью. Поэтому тут необходимо задействовать другие властные ресурсы — а история является как раз одним из важнейших источников легитимности, причем легитимности не только режима, но и его действий в Украине.

Владимир Путин делает ставку на классический учебник истории. Сам он утверждает, что не владеет смартфоном, что его нет в социальных сетях. А как же он тогда выстраивает связь с молодежью?

Путин совершенно не понимает, что волнует нынешнее молодое поколение россиян и россиянок. Перед его глазами все еще стоит его собственное взросление. Вот почему в последние пять-десять лет мы наблюдали неоднократные попытки власти организовать нынешнюю российскую молодежь по советскому образцу, со всеми этими молодежными организациями и лагерями в лесу, где молодежи внушаются «правильные» политические тезисы. В то же время очевидно, что современная, в основном городская российская молодежь устроена точно так же, как и ее сверстники в Европе.

Книга рассчитана на 17-летних молодых людей. Призыв в армию является обязательным для россиян мужского пола начиная с 18 лет. Получается так, что в конечном итоге власть хочет вырастить с помощью этого учебника то самое пресловутое «войско железных солдат»?

Это вполне возможно. В настоящее время в России существует большая проблема в плане организации призыва добровольцев на войну в Украине. Последние 20 лет молодых людей учили, что они не должны думать о политике. Потому что если кто и позаботится о государстве лучше всех, так это сам Кремль. Теперь это стало большой проблемой для путинской системы. Потому что внезапно эти молодые люди должны почему-то «встать на защиту» этого самого государства. Причем будучи готовыми пожертвовать своими жизнями.

С помощью этого учебника российская власть хочет обратиться к молодым людям, которые выросли при Путине и никогда не знали никакого иного политического лидера. Что этот факт и что это учебное пособие говорят об отношениях между Путиным и российской молодежью?

Этот учебник показывает, что отношения между Путиным и молодежью сейчас довольно лабильные. В то же время это означает, что школы хотят взять под прицел именно ту сферу, где молодые люди чувствуют себя особенно неуверенно. Опросы ведь показывают, что от 30 до 40% представителей и представительниц молодого поколения не имеют никакого своего мнения о так называемой «спецоперации». Теперь этот учебник истории предоставляет им готовое мнение, сформулированное с точки зрения интересов государства. Это мнение молодые люди и должны принять и усвоить.

Интервью взял Оливер Керрисон (Oliver Kerrison), оригинал на немецком языке по ссылкеВнешняя ссылка.