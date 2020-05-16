



Это произошло ровно сто лет назад, 23 сентября 1920 года. В 10:20 утра швейцарский пилот Эдгар Примо (Edgar Primault) благополучно посадил свой самолет типа Haefeli DH-3 (оригинальная швейцарская модель) на ухабистое поле к северу от Женевы, ознаменовав тем самым официальное начало работы аэропорта Женева-Куантрен (Geneva-Cointrin). Сто лет спустя этот аэропорт стал вторым по загруженности авиационным хабом Швейцарии после Цюрихского аэропорта, главных воздушных ворот страны.

Сегодня, как и большинство аэропортов мира, Куантрен попал под удар пандемии, и если прошлое у него блестяще, то будущее — неопределённо и туманно! Вышедшая недавно в свет новая иллюстрированная монографияВнешняя ссылка подводит столетний итог истории Женевского аэропорта, вспоминая ключевые этапы его развития. За прошедшие 100 лет простая травяная взлетно-посадочная полоса со скромным административным зданием, кафе и общежитием для пилотов превратилась в просторный международный аэропорт высшего уровня.

Эдгар Примо (Edgar Primault) в аэропорту Женевы 23 сентября 1920 года.

(Geneva Airport)

Западная франкофонная (или как тогда говорили «вэлшская») Швейцария была пионером воздухоплавания и в Швейцарии, и в Европе в целом. Находясь рядом с Францией, в которой в начале 1900-х годов началось бурное развитие авиационной техники, Западная Швейцария вольно или невольно, но подхватывала и по-своему адаптировала общемировые тенденции. Публика была в восторге от новой техники, в Женеве бизнесмены, политики и банкиры организовывали «авиационные фестивали» и помогали создавать первые летные клубы.



На строительстве аэропорта в Женеве, 1920 год.

(Geneva Airport)

К концу Первой мировой войны летная техника сделала огромный прыжок вперед, появились более крупные и надежные модели самолетов, была создана европейская летная школа, число опытных и подготовленных пилотов выросло, в том числе и в Швейцарии, и так пробил час рождения гражданской авиации. Перевозка почты, грузов и пассажиров по воздуху — вся эта еще недавняя ненаучная фантастика стала реальностью новой эпохи модерна и технического оптимизма. Возникли и специальные гидросамолеты, которые использовали для взлета и посадки поверхность швейцарских озёра, но стало ясно, что страна вообще и Женева в частности нуждаются в настоящей современной воздушной гавани.

Строительство лётного ангара в 1928 году.

(Geneva Airport)

Правительство Женевы давно уже выступало за создание аэропорта, однако эти аргументы приобрели совсем иной вес летом 1919 года, когда мировые державы решили, что город Кальвина должен стать будущим местом пребывания Лиги Наций. Местные власти быстро утвердили план строительства и выделили под проект необходимые средства. Регион Куантрен был признан идеальным местом для строительства первой очереди современной воздушной гавани.

Взгляд на будущий Женевский аэропорт с высоты птичьего полета, 1920 год.

(Geneva Airport)

В первые годы своего существования аэродром под Женевой использовался гражданскими и военными самолетами как из других регионов Швейцарии, так и из-за рубежа. Однако пропускная способность аэродрома была ограничена. Регулярные коммерческие рейсы из аэропорта Куантрен начались в 1924 году и тогда из Женевы можно было попасть в Лозанну, Цюрих, Париж, Лион, Мюнхен и Нюрнберг. Международные чиновники и дипломаты Лиги Наций, однако, проявляли нерешительность и не очень-то спешили пользоваться новыми возможностями аэропорта.

В 1922 году правительство кантона Женева обратилось в Лигу Наций, проинформировав о транспортном потенциале региона и попросив изложить требования, которые могли бы предъявляться высокопоставленными международными функционерами к услугам воздушных перевозок. Судя по архивам ООН, в ответ городу было сказано, что слишком дорогие билеты и ограниченное количество рейсов, совершающихся только летом и только в течение дня, не позволяют Лиге Наций чаще пользоваться воздушным транспортом. Предпочтительным форматом передвижения оставалась тогда для Лиги железная дорога.



Франсуа Мишель Симон (François Michel Simon; 9 апреля 1895 года, Женева, Швейцария — 30 мая 1975 года, Бри-сюр-Марн, Франция, крайний слева), швейцарский актёр театра и кино, мастер гротеска, в сопровождении вокально-театральной труппы в аэропорту Женевы, 1933 год.

(Bibliothèque de Genève)

IВ 1930-е годы грузовая и пассажирская авиация переживала бурный рост. В 1931 году возникла авиакомпания Swissair. Крупно-фюзеляжные самолеты постепенно завоёвывали воздушное пространство. Росла и «Международная Женева». В 1936 году секретариат Лиги Наций переехал в новый, построенный в муссолиниевско-советском стиле, Дворец Наций.

Росло и значение Женевского аэропорта, что означало необходимость его расширения и модернизации, поскольку только можно было идти в ногу со временем в плане последовательного и своевременного повышения степени безопасности полетов.

Великая Одри Хёпберн (Audrey Hepburn) совершает посадку в самолет компании Air France в аэропорту Женевы в 1965 году.

(Keystone / Str)

«С середины 1920-х до начала 1930-х годов Лига Наций, понимая всю важность авиационного транспорта, даже подумывала о переводе аэропорта под свой контроль с целью превращения его, случись что, его в независимый инструмент обеспечения международных отношений», — рассказывает архивариус ООН Пьер-Этьен Борнеф (Pierre-Étienne Bourneuf) в интервью газете «Tribune de Genève». Проекту этому не суждено было осуществиться по финансовым причинам.

Neuer Inhalt newsletter subscription Подпишитесь на нашу новостную рассылку, чтобы получать независимую и актуальную информацию о Швейцарии

Начало Второй мировой войны нанесло жестокий удар по коммерческому воздушному сообщению. Аэропорты Европы, включая и Женеву в нейтральной Швейцарии, были закрыты, однако работы по совершенствованию инфраструктуры воздушной гавани потихоньку, но продолжалась. В конце войны, когда большая часть Европы лежала в руинах, Женевский аэропорт в самом центре Старого света с его относительно продолжительной взлетно-посадочной полосой стал одним из наиболее востребованных и хорошо оснащенных транспортных объектов в Европе.

А между тем Лига Наций уступила место ООН, в 1945-1950 годах в город Кальвина переехали многие международные организации, например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и секретариат Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), предшественника Всемирной торговой организации (ВТО), что дало заметный толчок развитию как Женевы в качестве центра международной многосторонней дипломатии, так и городского аэропорта.



Самолет DC-4 Swissair во время беспосадочного перелета из Нью-Йорка в Женеву над нью-йоркскими небоскребами, фотография сделана в мае 1947 года.

(Keystone / Do)

На протяжении многих лет Женевский аэропорт была самым загруженным международным аэропортом Швейцарии, ведь город постоянно принимал у себя VIP-гостей и самые резонансные международные конференции. Тем не менее, федеральные власти имели свое видение ситуации, с их точки зрения ведущий международный аэропорт страны должен был быть расположен только в немецкоязычном регионе. В 1946 году начались, поэтому, работы по строительству нового аэропорта в деревне Клотен, недалеко от Цюриха. Первые рейсы отсюда стартовали уже в 1948 году.

Китайский премьер Чжоу Эньлай (справа с поднятой правой рукой) прибывает в аэропорт Женевы 24 апреля 1954 г. на международную конференцию, проходившую с 26 апреля по 21 июля. На конференции рассматривались корейские и индокитайские вопросы.

(Keystone)

Швейцарский национальный авиаперевозчик Swissair (в 1952 году на него приходились 60% всех пассажирских перевозок в стране) продолжал базироваться в Женеве, однако чем дальше, тем больше этот аэропорт стал уходить в тень Цюриха, где у компании Swissair уже тогда работало до 1 500 сотрудников, тогда как в Женеве их было только 250.

Старая терраса аэропорта в 1995 году, с которой открывался потрясающий вид на взлетно-посадочную полосу.

(Geneva Airport)

В последующие годы в плане обработки дальнемагистральных рейсов компании Swissair Женева оставалась ведущим узловым аэропортом. Однако потом было принято воистину судьбоносное решение и в 1996 г., несмотря на все ожесточенные протесты политических и деловых лидеров западной франкофонной Швейцарии, большинство этих рейсов было переведено в Клотен.

Затем компании Swissair не стало и в 2001 г. Женевский аэропорт переориентировал свою стратегию развития на бюджетную авиакомпанию Easyjet, на долю которой в настоящее время приходится 45% трафика всего Женевского аэропорта. Для сравнения: на компанию Swiss International Air Lines (SWISS) здесь приходятся только 15% трафика. Еще одно направление развития аэропорта: расширение сети все более удобных рейсовых стыковок с другими авиакомпаниями.

Новая стратегия аэропорта Женевы показа в последнее десятилетие свою эффективность и действенность. Интенсивность трафика удвоилась, были расширены терминалы и модернизированы технические и сервисные помещения. Женева сумела укрепить свои позиции второго по загруженности после Цюриха аэропорта Швейцарии. Сейчас здесь 57 авиакомпаний обслуживают 149 направлений. Ожидалось, что интенсивность движения продолжит расти, однако коронавирусный кризис пока поставил на этих планах жирный крест.



В 2001 г. Женевский аэропорт переориентировал свою стратегию развития на бюджетную авиакомпанию Easyjet.

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Более крупные коммерческие реактивные самолеты, которые в 1950-1960-х годах произвели революцию в гражданской авиации, потребовали очередного расширения и удлинения взлетно-посадочной полосы. Поскольку свободных земель в Женеве уже не было, пришлось договариваться с соседней Францией и производить с ней территориальный обмен. Сейчас аэропорт полностью находится на территории Швейцарии, но его северная граница проходит вдоль швейцарско-французской государственной границы, так что в аэропорт можно попасть с территории обеих стран.

Самолет Air France Concorde садится в аэропорту Женевы, 1976 год.

(Keystone / Str)

Развитие аэропорта в Цюрихе долгое время тормозилось спорами между Швейцарией и Германией о параметрах подлета к нему и о нормах шумовой нагрузки, ведь аэропорт Клотен находится всего в 20 километрах к югу от немецкой границы. Снижающиеся по большей части над немецкой территорией самолеты мешали местным жителям, а главное снижали стоимость недвижимости в соответствующих регионах немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Себастьен Лепрат (Sébastien Leprat), руководитель отдела внешних связей Женевского аэропорта, говорит, что «у нас ситуация с Францией была совершенно иной. Сейчас существует множество различных маршрутов вылета и подлета, которые затрагивают Швейцарию и Францию в равной степени. С французской стороной у аэропорта налажено конструктивное сотрудничество, все возникающие вопросы решаются на регулярной основе в рамках консультаций соответствующих органов управления воздушным движением в формате постоянных межгосударственных координационных рабочих групп».



В период коронавирусного карантина аэропорт Женевы принимал только около 50-300 пассажиров в день по сравнению с 40 000 — 60 000 в обычные дни, что сопоставимо с показателями 1930-1940-х годов. (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

Планы развития аэропорта на будущие годы, однако, пока зависли в воздухе. До вспышки коронавирусной эпидемии эксперты прогнозировали рост объемов воздушного сообщения в Женеве с 18 миллионов пассажиров в год в 2019 году до 25 миллионов пассажиров в год к 2030 году. Теперь директор аэропорта Андре Шнайдер (André Schneider) говоритВнешняя ссылка, что аэропорт восстановит свои показатели 2019-го года (18 миллионов пассажиров) только лишь к 2024 году.

ВПП Женевского Аэропорта в 2019 году.

(Geneva Airport)

Свою роль сыграет наверняка и перемены в менталитете: если сто лет назад авиация была «транспортом будущего», то теперь на неё смотрят как на «убийцу климата». Мечта Греты Тунберг исполнилась, пришла эпидемия и аэропорт замер, только кому от этого стало хорошо?

Так или иначе, в ноябре прошлого 2019 года избиратели Женевы поддержали (56,27% голосов «за») местную законодательную инициативуВнешняя ссылка, дающую кантональному парламенту и общинам кантона право так же участвовать в развитии второго по величине аэропорта Швейцарии. Последнее слово, правда, всегда будет иметь Федеральное Ведомство гражданской авиации Швейцарии (Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazl) в Берне.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции