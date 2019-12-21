На сегодняшний день, по данным консорциума Nord Stream 2, в Балтийском море проложено более 2 100 километров двухниточной трассы, не хватает примерно еще 300 километров. (Keystone / Clemens Bilan)

Санкции США в отношении газопровода Nord Stream 2 стали реальностью. Президент Дональд Трамп подписал соответствующий законопроект. Незадолго до этого швейцарская компания AllseasВнешняя ссылка, которая занимается прокладкой газопровода между Россией и Германией, объявила о временном прекращении своей деятельности. Об этом сообщает швейцарское общественное (негосударственное) телевидение SRFВнешняя ссылка.

Самое важное коротко:

За словами последовали дела: санкции США в отношении газопровода Nord Stream 2 стали реальностью. Президент Дональд Трамп подписал соответствующий законопроект в пятницу вечером. Вашингтон хочет остановить проект газопровода буквально накануне его завершения.

С этой целью он ввел санкции в отношении компаний, участвующих в проекте, несмотря на отчаянное сопротивление со стороны Германии. По мнению Белого дома, однако, газопровод делает Германию едва ли не полностью зависимой от Москвы.

А теперь подробнее:

В пятницу вечером 20 декабря 2019 года на базе ВВС недалеко от Вашингтона Дональд Трамп подписал «Закон об ассигнованиях на национальную оборону» (National Defense Authorization Act — NDAA). Составной частью этого закона стали санкции в отношении газопровода Nord Stream 2, сформулированные в формате «Закона о защите энергетической безопасности Европы». Санкции, предусмотренные им, затрагивают не в последнюю очередь компании, эксплуатирующие специализированные суда, с помощью которых по дну Балтийского моря прокладываются трубы газопровода. Одной из таких компаний является швейцарская Allseas.

Экономика и политика Швейцарской фирме, строящей «Северный поток — 2», грозят санкции Швейцарской фирме из кантона Фрибур Allseas, прокладывающей трубы для газового проекта «Северный поток — 2», грозят американские санкции. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung

Сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон уже пригрозили ей в связи с ее деятельностью в рамках реализации «Северного потока-2» весьма «тяжелыми последствиями». «Мы понимаем, что российское правительство платит Allseas очень значительную сумму денег за строительство газопровода Nord Stream 2», — говорится в письме, направленном ими в прошлую среду на адрес шефа Allseas Эдварда Хереме (Edward Heerema). «Однако, если компания продолжит работу хотя бы даже в течение одного дня после подписания закона о санкциях в США, то она столкнется с потенциально уничтожающими юридическими и экономическими санкциями».

В письме сенаторы напоминают далее, что швейцарская фирма Allseas, специализирующаяся на прокладках морских газопроводов, эксплуатирует, по крайней мере, одно судно (имеется в виду трубоукладчик Pioneering Spirit), которое как раз укладывает такие трубы по заказу консорциума «Северный поток-2». Они также отметили, что правительство США намерено отчитаться перед Конгрессом о том, к каким компаниям были применены санкции, только по истечении 60 дней с момента подписания законопроекта. Однако в случае каких-либо нарушений санкции все равно будут введены «задним числом» в отношении всего этого периода времени.

Тридцатидневный переходный период будет учитываться и применяться только в том случае, если соответствующие компании смогут убедительно доказать и продемонстрировать, что они прекратили полностью все свои работы по данному проекту. «Если же они попытаются по-быстрому завершить строительство трубопровода в течение оставшихся 30 дней, то тогда они сами, своими руками, разрушат себя в качестве акционерного общества и перечеркнут любые шансы на свою будущую финансовую жизнеспособность», — предупредили сенаторы.

Сенаторы указали, что объектом санкций станет любая компания, которая будет предоставлять суда для прокладки труб. В отношении соответствующих лиц будут введены запреты на въезд в США. Все возможные активы таких фирм, в том числе потенциально и компании Allseas, могут быть в Соединенных Штатах заморожены. Эти меры могут также затронуть компанию Allseas USA со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас), а также суда компании, находящиеся в территориальных водах США.

Allseas приостанавливает работу

Однако еще до того, как президент США подписал указанные пакеты законов, концерн Allseas со штаб-квартирой в кантоне Фрибур заявил, что в условиях угрозы санкций со стороны США он приостановил уже все работы по трансбалтийскому газопроводу. Предполагалось, что швейцарская компания Allseas проложит один из последних участков в основном завершенного трубопровода в территориальных водах Дании. Со своей стороны канцлер Ангела Меркель заявила, что займёт «жесткую позицию» в этом конфликте. Тем не менее, каких-либо встречных санкций Берлин вводить не будет.

Российское правительство, со своей стороны, не считает, что эти санкции способны сорвать завершение строительства газопровода. Трубопровод «Северный поток-2» и санкции были также предметом телефонного разговора между госсекретарем США Майком Помпео и его немецким коллегой Хайко Маасом в пятницу. В ходе этого разговора американский министр иностранных дел подтвердил «жестко отрицательную» позицию США строительству этого газопровода.

Справочно: Nord Stream 2 По этому газопроводу газ из России в обход Польши и Украины должен поставляться в Германию уже начиная со следующего 2020 года. На сегодняшний день, по данным консорциума Nord Stream 2, в Балтийском море проложено более 2 100 километров двухниточной трассы, не хватает примерно еще 300 километров. «Северный поток 2» — это второй трансбалтийский газопровод между Россией и Германией. США отрицательно относятся к проекту, поскольку он, по их мнению, делает европейцев зависимыми от российских поставок. У самих США также есть виды на продажу собственного сжиженного газа в Европу. Российская госкорпорация «Газпром» должна покрыть половину запланированных общих затрат на газопровод, достигающих 9,5 млрд евро. Вторая половина от этой суммы финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Wintershall Dea, OMV, Uniper, Royal Dutch Shell и Engie. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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